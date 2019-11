Resultado de Real Sociedad x Real Madrid no Campeonato Espanhol 2016 (0-1)

Muito obrigado a você, que acompanhou as emoções deste grande jogo! Continue navegando na VAVEL Brasil, e confira estes e outros grandes campeonatos pelo mundo inteiro. Até logo!

Agora, o Real é líder provisório, com 83 pontos. Barcelona e Atletico de Madrid, com 82, jogam em seguida na rodada

47' Final de jogo! O Real é líder provisório de La Liga, após vencer no Anoeta por 1 a 0!

46' NAVAS SALVA

Illarramendi cruza na área, na cabeça de Bautista, que finaliza para Navas defender em cima da linha e salvar a vitória dos merengues!

42' O Real Sociedad vem pra cima em busca do empate. Falta perto da área para Illarramendi cobrar!

Así celebró @GarethBale11 el gol ante la Real Sociedad. ¡¡Vamos!!



Real Sociedad 0 - 1 Real Madrid. #RMLiga pic.twitter.com/k4GaC34l6K — Real Madrid C. F. (@realmadrid) April 30, 2016

37' O Real finalmente vence o goleiro Rulli e abre o placar no Anoeta!

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID!

Gareth Bale! Não poderia ser outro nome. Nacho cruzou na cabeça do galês, que finalizou para o fundo das redes!

32' RULLI!

Jesé arrisca de fora da área e o goleiro argentino cai no cantinho para defender!

30' Bale recebe na frente e divide com goleiro Rulli. Defensor fica na pior e cai no gramado

23' Já estamos no último quarto do jogo, e o Real, que precisa muito da vitória, ainda não conseguiu balançar as redes

16' Sem Benzema e Cristiano Ronaldo, o ataque do Madrid tem perdido muitas chances no jogo

12' SENSACIONAL, RULLI

James cruza na área, a zaga não afasta e a bola fica com Gareth Bale, frente ao goleiro, que defende o chute cruzado com o pé!

9' Real Sociedad começa a se impor no jogo. Time já teve três escanteios na segunda etapa

5' Escanteio perigoso para o Real Sociedad, mas Keylor Navas afasta

2' Modric cobra escanteio, Bale ganha de cabeça, mas toca pra fora

0' Começa a segunda etapa no Anoeta!

46' Final da primeira etapa igualada!

44' PRIMEIRA CHEGADA DO SOCIEDAD!

Zaldúa recebe na direita, mas bate pra fora, com muito perigo a Navas

42' James cobra falta com perigo para a área, mas a zaga afasta

38' UHHHHHHHH!

Nacho faz ótima jogada, a bola sobra com Bale, mas a zaga afasta no último momento!

27' Jogo esfria e fica mais truncado

23' O Real Madrid domina a partida. James Rodríguez, outrora criticado, faz ótima atuação com Gareth Bale

20' SÓ O REAL JOGA!?

Outra jogada área dos merengues. De novo, James cruza para Bale finalizar de cabeça, mas para fora

15' QUASE

James cobra escanteio para Gareth Bale cabecear tirando tinta da trave do goleiro Rulli

13' Casemiro! Volante brasileiro vai fazendo mais uma bela atuação, com desarmes e chegadas ao ataque

11' PRESSÃO DO MADRID

Modric cruza na cabeça de Sérgio Ramos, que livre, cabeceia com muito perigo para o gol

8' UHHHH!

James Rodríguez chuta de fora da área e o goleiro Rulli faz bela defesa, salvando os donos da casa!

4' Primeiro chute a gol!

Bale recebe na direita de James e chuta cruzado, mas pega mal na bola e ela sai pela linha de fundo

0' Rola a bola para Real Sociedad e Real Madrid no Anoeta!

Zinédine Zidane mostrou preocupação com os desfalques e afirma que o destaque maior em Gareth Bale não o deixa preocupado em demasia. Além disso, o francês ressaltou as dificuldades de jogar em Anoeta, uma vez que o Barcelona não vence no local há nove anos.

“É um encontro complicado. Vi muitos jogos da Real Sociedad, sabemos que será difícil. É necessário pensar no nosso, em entrar forte. E sabemos que teremos momentos complicados. Estamos focados em conquistar um bom resultado fora de casa. Todos os meus jogadores são importantes. Dou importância a todos, mesmo àqueles que jogam menos. Sempre será assim, estou atrás deles. Eles são importantes para a equipe. Eles estão concentrados no que têm de jogar. Quando jogam, jogam bem”, destacou Zizou.

O técnico Eusebio Sacristán afirmou que a Real Sociedad vive um momento de instabilidade, mas pode encontrar a mesma motivação que foi determinante para vencer o Barcelona rodadas atrás para conquistar um bom resultado, mesmo que o Real Madrid tenha muitos desfalques e divida as atenções na Uefa Champions League.

“Sempre é necessário deixar uma boa imagem na frente da torcida e dar alegria. Devemos aprender que todas as partes devem lidar com a máxima intensidade, e houve momentos ocasionais que não foi dessa forma. Devemos aprender com isso porque todos os adversários são exigentes. Para os jogadores e treinadores, é um jogo muito importante para nós e estamos animados e ansiosos para fazer um grande jogo. E, no final, somos equipes compostas por muitos jogadores. As temporadas são grandes e permite que outros jogadores demonstrem que o elenco é bom e que os jogadores valem a pena”, afirmou Sacristán.

Provável Real Madrid: Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Danilo; Casemiro, Modric e James Rodríguez; Lucas Vázquez, Isco e Gareth Bale

Provável Real Sociedad: Rulli; Elustondo, González, Reyes e De la Bella; Bargara, Zurutza e Illarramendi; Xabi Prieto, Oyarzabal e Bautista

O palco do jogo será o estádio Anoeta, onde o Real Sociedad sempre é muito forte, tendo tambu imbátivel inclusive, diante do poderoso Barcelona. O estádio não deverá ter lotação máxima, uma vez que, a equipe não disputa coisas mais importantes na competição.

Já o Real penou, mas venceu o Rayo Vallecano, de virada. A equipe mandante saiu vencendo por 2 a 0, e logo em seguida, os galáticos mostraram sua força, dominando a partida, empatando e virando o jogo, com grande atuação de Gareth Bale.

+Real Madrid vira sobre Rayo Vallecano com dois de Bale e assume liderança provisória

Foto: Getty Images

Na última rodada, o Real Sociedad apenas empatou com o Villarreal, no El Madrigal, e praticamente deu adeus à uma vaga em competições internacionais na próxima temporada. A partida terminou em 0 a 0.

+Departamento médico do Real descarta lesão de Cristiano Ronaldo, mas volta ainda é incerta

O Real Madrid, por sua vez, está em alta: são duas competições em que os merengues disputam o caneco: em La Liga, os galáticos estão um ponto atrás do Barcelona, líder, com 82 pontos. Já na Uefa Champions League, Zinedine Zidane e seus jogadores arrancaram um empate na ida das semifinais com o Manchester City, por 0 a 0.

A Real Sociedad tem pouco a disputar nesta reta final de La Liga. Na 11° colocação, com 52, os carrascos do Barcelona cumprem tabela nas últiams rodadas.

Bom dia, caro leitor da VAVEL Brasil! Acorde cedo nesta manhã de sábado (30) e curta todas as emoções de Real Sociedad x Real Madrid e em tempo real, no Vavel Live! Partida válida pela 36° rodada do Campeonato Espanhol; bola rola às 11h