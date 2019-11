Resultado Betis x Barcelona na Liga Espanhola 2016 (0-2)

Desejamos um ótimo fim de semana e até a próxima partida.

Suarez e Rakitic marcaram e o Barcelona venceu fora de casa. Segue a briga pelo título.

Barça joga para o gasto, vence o Betis fora de casa e retoma o topo. Restam duas rodadas. Semana que vem será o clássico da Catalunha, contra o Espanyol.

93' Acabou.

92' Minuto final.

91' OOOOPA! Messi dá mais um passe genial, Suarez escora e Pique surge livre. Dividida com a zaga sobrou reclamações de pênalti, mas juiz mandou seguir.

90' E teremos três adicionais.

89' Retomada a liderança da Liga Espanhola pelo Barça. Próxima rodada é em casa.

88' MUDA O BARÇA: Ih rapaz, mudam os goleiros. Ter Stegen entra e sai Bravo.

87' Culés trocam passes, gasta o tempo, tira o pé.

86' Reta final de jogo.

85' MUDA O BARCELONA: Turan entra e Rakitic sai.

84' Sergi Roberto cruza, a zaga afasta mas o rebote sempre é do Barça.

83' E pode ter mais gol.

82' Barça vai retomando a ponta do campeonato.

81' ARTILHEIRO PRA TRANQUILIZAR! Messi pega no círculo central, para, olha, pensa... e enfia uma bola genial para dar 80% do gol a Suarez, que só deu um tapa de primeira e saiu pro abraço.

80' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, SUAREZ, DO BARÇA!

79' BRAVO! Bola longa e o goleirão tirou de cabeça.

78' Trio MSN melhorou muito, mas falta objetividade.

77' Segue a presão do Barça.

76' MUDA O BETIS: Castro sai para entrada de Wolfswinkel.

75' ADAN DE NOVO! Barça põe uma blitz, mas encera demais no passe final.

74' MUDA O BARÇA: Dani dá lugar a Sergi Roberto.

73' AAAAAAAAAADAAAAAN! Messi recebe na grande área, corta o zagueiro e só rolou para Suarez. O uruguaio sentou o pé, livre, mas carimbou o peito de Adan!

72' ADAN! Petros perdeu, Suarez rolou para Messi, que abriu para Neymar. O brasileiro tocou de cabeça, mas Adan cortou.

71' Há uma barreira enorme do Betis, mas o time culé não tem tanta gana por atacar.

70' A posse é de 24-76. Só da Barça.

69' MUDA O BETIS: Ceballos sai e Portillo entra.

68' Alba entra na área, mas é travado por Pezzella.

67' Suarez tenta cruzamento pela direita, mas afasta o perigo Bruno.

66' AMARELO, CEBALLOS. Messi chamou pra dança e tomou o rapa.

65' Barcelona abusa dos erros e do preciosismo.

64' NINGUÉM CHUTOU! Messi deixou Neymar livre, mas ele foi cortando, cortando e passou pra Suarez. O camisa 9 preferiu tocar ao chute e a zaga tirou.

63' Musonda acelera o jogo pelo meio e levanta a torcida.

62' Discussão entre Dani e Ceballos. Juiz ainda ignora.

61' Barça aperta e a zaga rival tira como pode.

60' A torcida do Betis não para. Segue apoiando o time.

59' Meu amigo, um pisão do Ceballos no Piqué que poderia estourar o tendão de Aquiles. Sorte do zagueiro.

58' Marcação adiantada do time catalão. Betis rifa a bola.

57' Bola alçada, tabela Messi/Suarez, mas camisa 9 bateu mal de canhota.

56' FOOOOOORA! Suarez recebe, gira e cruza. A zaga cortou e Messi pegou a sobra, batendo colocado. Houve desvio e quase entra. Escanteio.

55' Todos jogadores de linha no campo do time da casa.

54' Betis se solta, desce para o ataque e vai ficar exposto.

53' MUDA O BETIS: Joaquin sai e Musonda.

52' Barça novamente já no ataque querendo aumentar o placar.

51' Muita festa e vibração do banco catalão.

50' QUE FAAAAALHA.... Messi recebe e percebe entrada de Rakitic e Adan e Pezzella batem cabeça, deixando Rakitic livre, sem ninguém, debaixo do gol, para abrir o placar.

49' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, RAKITIC, DO BAAAARÇA!

48' Todo lance faltoso é um carnaval pra buscar uma expulsão catalã.

47' FOOOOOOOOOOOOOORA! Suarez faz a passagem e Neymar enfia entre a defesa. O camisa 9 bateu de primeira e mandou pra fora!

46' Petros tenta arrancada pela meia direita, mas Alba intercepta bem.

45' Sem mudanças, a bola rola.

Equipes retornam e a bola vai rolar.

Pressão para o time catalão. Ou vence ou não será líder! Segundo tempo promete!

Barça terá todo segundo tempo para definir o jogo. Betis marca muito em sua área e time culé cruza muito, sem eficiência.

Jogo nervoso, com muitos cartões, expulsão de Westermann, mas sem grandes chances.

45' Acabou!

45' AMARELO, DANI ALVES. Uma encenação gigante de Joaquin simulando uma mão no rosto.

44' Ataque era muito bom, mas Suarez dominou com a mão. Posse do Betis.

43' Barcelona cruzando muitas bolas na área do Betis.

42' Pressão final do Barça.

41' SALVA, CEJUDO! Neymar recebe, parte pro drible e quase tira o passe para Messi marcar. Escanteio.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Bola longa para Suarez, mas impedido.

38' O mais recuado do Barça é Piqué, no fim do círculo central.

37' A frente da área toda ocupada por jogadores do Betis.

36' Uma garrafa é jogada e o juiz já mandou anotar na súmula.

35' Barça terá todo o segundo tempo e o fim desse para atuar com um a mais.

34' Chegada atrasada em Rakitic, já tinha amarelo e tomou outro. Betis com um a menos.

33' EXPULSO, WESTERMANN!

32' AMARELO, PETROS. Fez falta em Neymar e reclamou quase expulsando o juiz.

31' Agarrões e puxões entre Westermann e Suarez, dentro da área. Jogo seguiu.

30' Betis fechado em seu campo!

29' Messi acordou para o jogo. Organiza e é mais agudo pela direita.

28' ADAN! Neymar recebe na área, corta e bate. Adan cai e pega firme.

27' AMARELO, WESTERMANN. Chegou por trás em Suarez.

26' Trio MSN pouco aparece. Neymar atua bem na esquerda e Messi corta da direita para o meio, mas Suarez está muito encaixado.

25' Aumenta o volume da torcida.

24' Dani cruza, Neymar cabeceia, mas a bola sai sem força em linha de fundo.

23' Rakitic recebe de Iniesta, busca o chute mas é travado pela zaga. ?

22' Jogo vai esquentando!

21' AMARELO, MESSI. Por reclamação.

20' AMARELO, PIQUE. Levantou o pé e acertou o rival.

19' Dividida Cejudo e Pique. Ambos no chão.

18' Diferente dos outros jogos, Neymar começa bem.

17' AMARELO, BRUNO. Neymar escapou de um, deu uma caneta no segundo, que levantou quase fora do estádio.

16' Iniesta arrisca de fora, após passe de Neymar, mas bateu muito mal na bola.

15' Alba cruza de primeira, mas nas mãos de Adan.

14' Barça pressionado! Precisa da vitória!

13' Pisão feio de Castro em Pique. Juiz ignorou entrada dura.

12' Petros joga como um volante mais recuado, sem sair tanto.

11' Outra vez Iniesta busca lançar Messi, mas a bola pingou e correu.

10' Bate-rebate na meia-lua, mas Iniesta tocou forte demais para Messi. Adan ficou com ela.

9' Marcação começa muito forte do time da casa.

8' Dani atua bem aberto como um ponta para abrir a defesa do Betis.

7' Joaquin arma o jogo na busca do contra ataque.

6' Bola longa para Messi, mas Cejudo afastou como deu.

5' Mais um cruzamento e Bravo pegou firme.

4' BRAVO! Bruno cabeceia e Bravo só toca em linha de fundo. Escanteio de novo.

3' ASSUSTOU! Contra ataque 3x2, Ruben Castro dominou e mandou de fora. A bola desviou e foi fora. Escanteio.

2' Centésimo confronto da história. 20 vitórias do Betis, 20 empates e 59 derrotas.

1' Teremos um duelo interessante: o ex-Corinthiano Petros x Lionel Messi.

0' Começou!

Barça com seu uniforme principal. Camisa listrada em azul e grená na horizontal, calção vinho e meias azuis.

Equipes prontas e postadas. O Betis com seu uniforme principal. Camisa listrada em verde e branco, calção e meias brancas.

Undiano Mallenco será o árbitro da partida.

Fim de tarde ensolarada na cidade de Sevilla. Clima perfeito para esse grande duelo.

Momento de confraternização das equiepes. A torcida ainda segue chegando e comparece em bom número.

Sobem Betis e Barcelona. A hora está chegando!

A vitória é obrigação para o Barça. Já o Betis quer segurar e por ainda mais fogo no campeonato.

Os times finalizam o momento de concentração e preparação. Em instantes, equipes no gramado.

Os donos da casa tem Adán, Bruno, Pezzella, Westermann, Montoya, Cejudo, Petros, N'Diaye, Ceballos, Joaquín, Rubén Castro.

O atual campeão do mundo tem Bravo; Dani Alves, Piqué, Mascherano, Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Neymar, Suarez. Técnico: Luis Enrique.

Equipes escaladas!

Real venceu a Sociedad, fora de casa e é vice neste momento. Já o Atléti bateu o Rayo, em Madri e lidera.

A situação é delicada. Novamente os rivais pelo título venceram e qualquer outro resultado que não seja a vitória, tira o topo do Barça.

A VAVEL Brasil trará tudo da partida com início em Betis x Barcelona para às 15h, no horário de Brasília.

O palco do jogo Betis x Barcelona hoje será o lindo Benito Villamarin.

FIQUE DE OLHO Betis x Barcelona: Lionel Messi, atacante. O melhor jogador do mundo vai reencontrando seu futebol normal e decidindo as partidas.

FIQUE DE OLHO: Betis x Barcelona: Adan, goleiro: Um dos melhores goleiros do campeonato, Adan vem novamente decidindo jogos e garantindo pontos importantes para o Betis.

No último confronto entre Betis x Barcelona, o time culé não tomou conhecimento e passou por cima do rival.

Apesar das recentes goleadas, fica o gosto de "pode mais", nessa equipe do Barça.

O Betis pode usar a insegurança do time catalão ao seu favor para ganhar pontos preciosos.

O Barça vem de duas goleadas pós eliminação na Champions. Mesmo assim, o time não tem mostrado o bom futebol que todos conheceram e a torcida ainda se mantém insegura quanto ao título.

O Betis está na metade debaixo da tabela, mas numa zona que nem briga por torneios internacionais e nem briga por rebaixamento.

1º colocado, o Barcelona já vê a chance de perder a ponta para os maiores rivais. Atléti tem os mesmos pontos, mas perde no confronto direto. Já o Real tem um ponto a menos. Ambos jogam antes da equipe culé.

A Liga é conhecida popularmente como Liga das Estrelas devido ao fato de reunir historicamente a elite do futebol mundial. As estrelas atuais da liga são Lionel Messi, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Gerard Piqué, Iniesta, Neymar, Gareth Bale entre muitos outros. No passado, participaram também alguns dos melhores jogadores do mundo em suas respectivas épocas, como Di Stéfano, Evaristo de Macedo, Kubala, Ferenc Puskás, Johan Cruyff, Maradona, Mario Kempes, Hugo Sánchez, Davor Šuker, Stoichkov, Romário, Rivaldo, Luís Figo, Ronaldo, David Beckham, Zidane, Eto'o, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Radamel Falcao, Mesut Özil, Carles Puyol etc.

Um terceiro grupo é formado por Real Sociedad, com dois títulos, La Coruña, Sevilla e Real Betis, com um título cada, sendo portanto nove, o número de clubes que já se sagraram campeões espanhóis.

Atlético de Madrid, Athletic Bilbao e Valencia formam um segundo grupo das equipes mais vencedores da Espanha, vide rankings de títulos e de pontos conquistados, detendo estes clubes no conjunto um total de 24 títulos.

A dupla Real Madrid e Barcelona detém a grande maioria dos títulos, 55 no total. Das ultimas dez edições nove foram ganhas por eles, sendo que em oito Real e Barça se revezaram como campeão e vice. Nos últimos 20, 15 foram vencidos pela dupla, o que a faz a liga com o campeonato menos competitivo dos cinco mais importantes da Europa (Inglaterra, Itália,França, Alemanha e Espanha).

Segundo o ranking anual da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHF), La Liga é a melhor liga de futebol do mundo, também é tida como a segunda liga mais forte da ultima década na Europa sendo superada apenas pela liga inglesa (Premier League). No entanto a Liga mostra baixa competitividade.

A Primera División do Campeonato Espanhol, conhecido como La Liga, é patrocinada pelo Banco BBVA. Também conhecida como Liga BBVA e ainda Liga das Estrelas, é disputada por vinte clubes, o sistema de disputa é o de pontos corridos, aonde os clubes jogam entre si no sistema de turno e returno.

Olá para você que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe conosco tudo do duelo entre Betis x Barcelona pela antepenúltima do Campeonato Espanhol 2015/16!