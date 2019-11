Resultado Manchester United x Leicester City na Premier League (1-1)

FIM DE JOGO: A VAVEL Brasil agradece à audiência e a preferência dos leitores. Encerramos por aqui a transmissão de mais um jogo digno de Premier League. Fiquem ligados para mais novidades, informações e repercussões sobre a partida entre Leicester e Manchester United. Até a próxima!

45+4' FIM DE JOGO NO OLD TRAFFORD!! Resultado adia título do Leicester e praticamente acaba com as chances do United de se classificar para a Uefa Champions League

45+2' Defesa do Leicester afasta mal, mas vital, Schmeichel afasta o perigo

45' Arbitragem assinala quatro minutos de acréscimo

44' Memphis cobra na barreira e no rebote, Rooney finaliza colocado para defesa de Schmeichel

43' Rooney tenta cobrança direta mas Schmeichel afasta. Bola sobra para Herrera, que sofre falta na entrada da área. Mais uma chance para o United

42' Antes da falta, substituição nos Foxes: Mahrez dá lugar a King

41' Memphis vence Drinkwater na corrida, e o camisa 4 faz a falta. Segundo cartão amarelo para o jogador do Leicester, está expulso

40' Chegamos aos cinco minutos finais do confronto

38' Memphis assume a ponta esquerda e Martial fecha como centro-avante

36' SUBSTITUIÇÃO NO UNITED: Rashford dá lugar a Memphis

36' Valencia recebe bela bola de Rooney, cruza na cabeça de Juan Mata mas finalização sai dividida com Morgan. Arbitragem assinalou apenas tiro de meta

35' Ulloa recebe de Mahrez no contra-ataque, mas finaliza mal

32' NA TRAVE!!!!! Smalling recebe cruzamento de Rooney e cabeceia na trave esquerda de Schmeichel

31' SUBSTITUIÇÃO NO LEICESTER: Schlupp dá lugar a Albrighton

31' Martial faz jogada individual pela direita, tenta cruzamento mas zaga desvia

30' SUBSTITUIÇÃO NO UNITED: Fellaini dá lugar a Ander Herrera

28' United não cria mais jogadas de perigo. Jogadores parecem nervosos e aflitos com a aproximação do fim do embate

25' Mahrez faz jogada individual, dribla a zaga inteira do United, mas finaliza para boa defesa de De Gea

25' Fellaini recebe cruzamento de Blind, mas cabeceia para fora

22' SUBSTITUIÇÃO NO LEICESTER: Okazaki dá lugar a Gray

21' Cartão amarelo para Rooney

20' Ulloa cabeceia por cima após cobrança de falta de Drinkwater

17' SUBSTITUIÇÃO NO UNITED: Lingard dá lugar a Juan Mata

16' Rooney tenta encobrir Schmeichel, mas finalização sai forte demais

15' United tem 60% da posse de bola neste segundo tempo, mas com muita passividade

13' Cartão amarelo para Drinkwater por falta em Rashford

12' Cartão amarelo para Carrick por falta em Schlupp

10' Lingard finaliza buscando o ângulo de Schmeichel, mas goleiro do Leicester faz boa defesa

9' UHHHH!! Fuchs evita saída de bola pela lateral, encontra Schlupp que cruza em direção a Okazaki, mas De Gea intervém no momento certo

7' Cartão amarelo para Lingard por falta dura em Schlupp

5' UHHHHHH!! Mahrez encontra Simpson livre pela direita, que cruza rasteiro para Okazaki. Vital, Smalling trava a finalização para escanteio. Na cobrança, Ulloa cabeceia por cima de De Gea

3' Martial tenta finalização, mas chute sai acima da trave

2' Pela terceira vez no jogo, Morgan ganha de Rojo por cima e cabeceia tranquilo, mas De Gea consegue fazer a defesa

1' Escanteio para o Leicester

0' PARTIDA REINICIA EM OT!! Sem substituições em ambos os lados

INTERVALO: Morgan comemora empate após cruzamento perfeito de Drinkwater

Capitão empatou o confronto aos 17 minutos (Foto: Divulgação/Leicester City)

INTERVALO: Jogadores do United celebram gol de Martial, que abriu o placar em Old Trafford

Francês abriu o marcador logo aos 8 minutos do primeiro tempo (Foto: Divulgação/Manchester United)

INTERVALO: Partida até aqui de bastante movimentação e ritmo intenso. United superior em todo o primeiro tempo, mas forte sistema defensivo do Leicester impede ações criativas dos Red Devils

45+1' Fim de primeiro tempo em Old Trafford. Etapa inicial se encerra em 1 a 1, com gols de Martial e Morgan

45' Chegamos ao fim do tempo regulamentar. Arbitragem assinala um minuto de acréscimo

42' Valencia tenta finalização mas Huth desvia para escanteio

40' Fellaini erra na saída de bola, Drinkwater aproveita e finaliza, mas belga intercepta. No escanteio, Morgan ganha mais uma vez de Rojo, mas cabeceia por cima

39' Schlupp tenta cruzamento, mas lance vai na direção do gol e De Gea espalma. No rebote, Mahrez tenta driblar Rojo, mas cai pedindo pênalti

38' Mahrez cruza para Ulloa, mas o argentino peca na cabeçada

36' Blind cobra na cabeça de Fellaini, mas finalização do belga vai tranquila nas mãos de Schmeichel

35' Escanteio para o United

32' Jogadores do United seguem reclamando de falta no lance entre Lingard e Simpson. Mike Oliver mandou o jogo seguir

30' Simpson erra na saída de bola e Lingard aproveita, mas Schmeichel sai do gol e afasta o perigo

29' UHHHH! Mahrez encontra Schlupp na entrada da área, mas Valencia intercepta a finalização

26' Falta criatividade no United para furar o bom sistema defensivo do Leicester. Partida permanece presa no setor central

24' United evita as ligações diretas e troca passes no campo de defesa

22' Rooney cobra a falta na barreira

21' Martial sofre falta na meia-lua. Lance de perigo para os donos da casa

20' Após o empate, Leicester permanece valorizando o contra-ataque.United segue pressionando

VINE: Confira o gol de Morgan, igualando o placar em Old Trafford:

17' Drinkwater cobra falta na cabeça de Morgan, que finaliza dentro da pequena área, sem chances para De Gea

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO LEICESTER!!! É do capitão Morgan!!!!

14' UHHHHHHHHHHHH! Rojo cruza para Fellaini, que ajeita para finalização de Lingard. No lance, Schmeichel fez grande defesa no chute firme rasteiro do jogador do United

12' Leicester tenta primeira investida ofensiva. Mahrez cruza para Okazaki, mas a finalziação sai por cima de De Gea!!

8' Valencia fez bela jogada individual pela ponta direita e cruzou para Martial. Na segunda trave, o atacante francês completou para as redes

8' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MANCHESTER UNITED!!! É de Anthony Martial, abrindo o placar em Old Trafford!!!

7' Melhor jogador da Premier League, Mahrez é marcado de perto por Martial

(Foto: Divulgação/Manchester United)

5' Rashford arrisca chute de fora da área, mas finalização vai em cima de Huth

3' United pressiona neste começo de confronto. Lingard busca cruzamento para Martial, mas o atacante francês é flagrado em posição de impedimento

2' Desenho tático deste início de jogo coloca Wayne Rooney entre as linhas de defesa-ataque, sendo responsável pela distribuição de jogadas ofensivas

1' Na arbitragem, Mike Oliver é o responsável pelo andamento do confronto

0' COMEÇA O JOGO EM OLD TRAFFORD!! Rooney e Rashford dão a saída de bola

10:00 | Os jogadores de Leicester e United entram em campo!! Pouco menos de cinco minutos para o início do confronto mais esperado da 36ª rodada da Premier League

09:49 | Confiante na vitória, Louis Van Gaal valorizou o fator casa de Old Trafford. "Somos fortes quando jogamos em casa, já provamos isso durante a temporada. Precisamos vencer e esse é o nosso objetivo"

09:42 | Leicester e United já estão em campo, mas apenas fazendo o trabalho de aquecimento. A bola rola à partir das 10h05, e você acompanha tudo por aqui, na VAVEL Brasil!

09:30 | Claudio Ranieri também falou antes do início do jogo. Para o treinador dos Foxes, será um confronto de imensa dificuldade. "Estou me sentindo bem, mas será uma partida complicado porque o United ainda briga pela Champions League. Antes do resultado, precisamos ser consistentes. Creio muito nisso. O clima entre nós está bom, mas uma coisa é demonstrar isso antes do jogo e outra demonstrar dentro de campo"

09:28 | Na chegada do Leicester em Manchester, o melhor jogador da Premier League, Riyad Mahrez, deu palavras de confiança sobre a partida de logo mais: "Nosso foco é ter uma boa atuação contra um ótimo time do United. Não estamos nervosos, apenas focados. O mesmo de sempre"

09:20 | Quem também está no Teatro dos Sonhos hoje é Eric Cantona. Lendário jogador do United, o ex-jogador de 49 anos irá acompanhar o confronto de hoje diretamente de Old Trafford

Cantona atuou durante cinco anos no United, marcando 82 gols em 185 jogos (Foto: Divulgação/Manchester United)

09:16 | Os jogadores já chegaram em Old Trafford, palco do embate de hoje. Uma das estrelas do United, Martial será bastante acionado por seus companheiros em busca da vitória

Esperança de gols, Martial faz dupla de ataque com jovem Rashford (Foto: Divulgação/Manchester United)

09:15 | As opções de Claudio Ranieri no banco são: King; Albrighton, Amartey, Gray, Wasilewski, Chilwell e Schwarzer

09:15 | A rodada de hoje pode coroar os novos campeões da Premier League. O Leicester vai a campo com: Schmeichel; Simpson, Huth, Morgan e Fuchs; Mahrez, Kanté, Drinkwater e Schlupp; Okazaki, Ulloa

09:12 | Van Gaal tem a sua disposição no banco de reservas: Romero, Darmian, Fosu-Mensah, Ander Herrera, Juan Mata, Schneiderlin e Memphis Depay

09:11 | Os donos da casa vão a campo com: De Gea; Valencia, Smalling, Blind e Rojo; Carrick, Fellaini, Lingard e Rooney; Martial e Rashford

09:10 | Faltando pouco menos de uma hora para o grande confronto da rodada, as duas equipes já estão escaladas!

Próximo do título do Campeonato Inglês, o Leicester vai ter sua primeira chance de ser campeão antecipado no domingo, contra o Manchester United. Para este jogo, a equipe não vai contar com o atacante Jamie Vardy, que já marcou 22 gols na competição.

O jogador foi expulso contra o West Ham, no fim de semana retrasado, cumpriu suspensão contra o Swansea, no fim de semana, mas acabou pegando uma partida extra de punição, além de uma multa de 10 mil libras (cerca de US$ 14,5 mil).

Com isso, Vardy só vai voltar ao time na penúltima rodada, quando o Leicester vai receber o Everton, diante de seus torcedores. Lembrando que em caso de uma derrota do Leicester na rodada e derrota do Tottenham, o Leicester conquista o título.

A matemática do Leicester é simples. Caso vença os Red Devils, será campeão. Isto porque os comandados de Claudio Ranieri têm sete pontos de avanço sobre o segundo colocado Tottenham, que perdeu terreno na luta pelo título depois do empate a um gol contra o West Bromwich Albion na passada segunda-feira (25).

Em caso de vitória do Leicester em Old Trafford, os Spurs não irão conseguir alcançar o líder nas restantes duas rodadas.

“Esta é a oportunidade real de ganhar o título. Na próxima temporada, nunca se sabe. É algo que acontece uma vez na vida. Na próxima temporada, United, Chelsea, Manchester City e Arsenal estarão no topo. É como nos filmes de Hollywood. Queremos um final feliz”, disse o técnico Claudio Ranieri em coletiva de imprensa.

Se de um lado o Leicester pode alcançar o feito inédito, do outro o Manchester United ainda briga por uma vaga na Champions League.

Os Red Devils estão na sexta colocação com 59 pontos e podem se aproximar do Arsenal em caso de vitória. Vale lembrar que o United tem um jogo a menos que os Gunners.

A partida deste domingo promete ser dura para ambas as equipes. O Leicester é o melhor visitante da Premier League, com 11 vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Além disso, é, a par do Tottenham, o segundo em termos de gols marcados fora de casa (31), perdendo apenas para o Arsenal (32).

No entanto, o Manchester United é o terceiro melhor mandante da atual edição da Premier League e os sete gols sofridos em 17 jogos no Old Trafford fazem do time de Louis van Gaal o que menos sofreu gols em casa.

Bom dia, torcedor! Acompanhe a partida entre Manchester United x Leicester City em tempo real no Campeonato Inglês! Fique conosco!