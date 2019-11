Leicester City quebra escrita de 38 anos como último campeão debutante da Premier League

A história foi escrita. Na tarde desta segunda-feira (2), o Leicester City contou com o empate entre Chelsea e Tottenham para, não só levar seu primeiro título de Premier League, como também quebrar uma escrita que durava 38 anos na Inglaterra, tornando-se o atual campeão debutante do torneio. O último clube que havia conquistado tal feito pela primeira vez era o Nottingham Forest, na temporada 1977/78.

À medida de comparação, o tabu na terra da rainha era o maior entre as cinco principais ligas europeias. Com o título do Leicester City, o cargo passa para a Itália. No Calcio, a Sampdoria foi a última vencedora debutante, na temporada 1990/91, colocando assim 25 anos de escrita. De lá pra cá, Juventus (10 vezes), Milan (7), Inter (5), Lazio e Roma levantaram o troféu.

Seguindo a lista, temos a Liga Espanhola, onde o Deportivo La Coruña sagrou-se campeão na temporada 1999/00, deixando 16 anos de fila para os postulantes. Neste período, Barcelona (7 vezes), Real Madrid (5), Valencia (2) e Atlético de Madrid também triunfaram, mas nenhum pela primeira vez.

Por fim, a Bundesliga aparece com o Wolfsburg na temporada 2008/09 e a Ligue 1 com o Montpellier, em 2011/12, encerrando a lista de campeões debutantes, mas estes com menos de 10 anos de tabu. Na Alemanha, Bayern (4 vezes) e Borussia (2) foram os vencedores neste intervalo. Já na França, o PSG conquistou todas as últimas quatro edições realizadas.