Leicester City esteve no noticiário internacional há três anos, mas por um motivo bem desagradável

O Leicester City é a nova paixão mundial. Com o empate por 2 a 2 entre Chelsea e Tottenham, na noite desta segunda-feira (02), os Foxs conquistaram o título da Premier League pela primeira vez em sua história. Apesar do feito, a sensação inglesa era tida como desconhecida por muitos até o início da temporada 2015/2016, mas poucos lembram que - em 2013 - a equipe já esteve nos noticiários internacionais por um motivo bastante desagradável.

Sim, torcedor, você já assistiu ao vídeo abaixo nas redes sociais, mas provavelmente não percebeu a presença do Leicester City nele. A partida era válida pelos play-offs da Championship (segunda divisão inglesa) e o placar estava em 2 a 1 para o Watford. A semifinal caminhava para a prorrogação, até que, os 45 minutos do segundo tempo, os Foxs tiveram um pênalti a favor. (Assista).

Coube a Knockaert cobrar a penalidade que colocaria sua equipe na decisão, mas o camisa 24 viu Almunia praticar duas defesas incríveis - a primeira na cobrança e a segunda no rebote dela -, gerando um veloz contra-ataque à favor do Watford, aos 48 minutos. No minuto seguinte, veio o castigo e a história foi escrita.

Após cruzamento da direita e uma saída estabanada do goleiro do Leicester, Deeney aproveitou para fuzilar as redes e anotar o terceiro para os mandantes. O placar de 3 a 1 garantiu a equipe na final dos playoffs, disputando uma vaga na primeira divisão inglesa, e levou a torcida à loucura no Vicarage Road Stadium, que invadiu o gramado após o apito final.

No entanto, o sonho de retornar à elite foi encerrado pelo Crystal Palace, que saiu vitorioso na final por 1 a 0, com gol marcado por Kevin Phillips. Três anos depois, o Leicester City choca o mundo novamente ao conquistar a Premier League com duas rodadas de antecedência. Já o Watford atualmente é o 12º colocado, com 44 pontos.