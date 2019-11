Resultado Real Madrid x Manchester City pela Uefa Champions League (1-0)

Agradecemos a todos pela presença em mais uma partida, fiquem ligados que ainda hoje tem o pós jogo. A VAVEL Brasil agradece sua audiência. Um grande abraço à todos e até a próxima.

Na final deste ano teremos um clássico espanhol e a reedição da final da Champions de 2013-2014. Na oportunidade o Real Madrid se sagrou campeão na prorrogação.

Com gol de Bale o Real Madrid se classificou para a final da Champions e vai enfrentar o rival Atlético de Madrid em Milão

50' FINAL DE JOGO!!! O REAL MADRID ESTÁ NA FINAL DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE!!!!!!!!!!

49' James Rodriguez recebeu livre dominou no peito e escorregou na hora da batida

48' Cartão Amarelo para Otamendi

47' HART! Vazquez foi lançado e saiu livre com o goleiro que chegou primeiro na bola

47' Iremos até 49 minutos

46' Recomeça o jogo

44' Agüero foi lançado, Navas saiu da área e cabeceou para lateral, logo em seguida o goleiro fica no chão

44' UUUUUUUUUH!!! Agüero recebe no meio, manda uma bomba a bola passa raspando o travessão

42 ' Substituição no Real Madrid: Sai: Modric. Entra: Kovacic

41' Sterling é lançado mas Carvajal afasta

38' UUUUUUUH De Bruyne cobra falta direto pro gol, a bola bate na rede pelo lado de fora

37' Cartão Amarelo para Vazquez por causa de falta forte em Sterling

34' Sterling tenta o cruzamento Carvajal chega em cima e corta a bola

31' Vazquez faz boa jogada pela direita entra na área e chuta em cima de Mangala

27' City tenta pressionar o Real Madrid em busca do empate

24' Substituição no Manchester City: Sai: Navas. Entra: Kelechi Iheanacho

22' Substituição no Real Madrid: Sai: Isco. Entra: James Rodríguez

19' NA TRAVEE !! Kross cobra escanteio, Bale cabecea a bola explode no travessão

17' Mangala escorregou na frente de Ronaldo que finaliza a bola desvia e passa a direita do gol

16' Substituição no Manchester City: Sai: Touré. Entra: Sterling

13' Cristiano Ronaldo recebeu entre os zagueiros e bateu de primeira para firme defesa do goleiro

11' Substituição no Real Madrid: Sai: Jesé. Entra: Vázquez

9' HART DE NOVO!!Carvajal fez o cruzamento Cristiano Ronaldo cabeceou no contra-pé do goleiro que conseguiu fazer a defesa.

7' HART SENSACIONAL !!!! Modric recebeu por trás da zaga, dominou saiu cara a cara com o goleiro que fez uma defesa sensacional

4' Bale lançou Cristiano Ronaldo na área que mandou de chapa, mas não pegou bem na bola

2' Jesé puxa ótimo contra-ataque na hora de cruzar Jesé pegou muito fraco na bola

0' Começa o segundo tempo

Vai começar o segundo tempo

O City precisa de um empate ou uma vitória para se classificar para a final.

Com o resultado parcial, Real Madrid está se classificando para a final da Champions League, se permanecer o resultado, enfrentará o rival Atlético de Madri na grande final.

47' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO!!!

47' Kross cobra escanteio a zaga afasta

45' Dois minutos de acréscimo

44' NA TRAVEEE!!! De Bruyne recebeu no meio e tocou na esquerda para Fernandinho, o jogador cortou pro meio e chutou forte, a bola bateu no pé da trave e saiu

42' Bale chuta forte de longe, Hart faz boa defesa

40' De Bruyne cobra escanteio, Navas saiu para fazer a defesa

38' Modric carregou pelo meio e abriu na esquerda para Marcelo que bateu cruzado, a bola passou na boca do gol e saiu para lateral

36' IMPEDIMENTO MARCADO! Kross cobra falta na segunda trave, Pepe desvia a bola bate no zagueiro e Sergio Ramos manda para o gol, mas não estava valendo

34' Fernandinho faz falta em Marcelo no meio de campo

32' AFASTA CARVAJAL! City cobra falta curta, Jesus Navas cruza rasteiro para Agüero e Carvajal chega na hora certa evitando empate

32' Sergio Ramos faz falta em Agüero

30' Cartão amarelo para De Bruyne

29' Veja o gol de Bale:

26' Kross cobrou falta, Hart fez a defesa.

25' Cristiano Ronaldo pela esquerda parte para cima de Sagna e recebe falta.

24' Jesus Navas puxou contra-ataque e cruzou rasteiro, o goleiro saiu para fazer a defesa

23' Cristiano Ronaldo recebeu na área e bateu de primeira, a bola passou longe do gol

20' Carvajal enfiou a bola para Bale dentro da área pelo lado direito, o jogador bateu cruzado alto a bola ainda bateu na trave e entrou. Real Madrid na frente!!

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID !!!! BALE!!!!

18' Modric fez linda jogada, na entrada da área limpou dois marcadores, na hora de finalizar Mangala travou a bola

15' Clichy fez o cruzamento pela esquerda Pepe pegou estranho na bola e Navas fez a defesa

13' UUUUUUUH Carvajal recebeu pela direita e cruzou na primeira trave para Cristiano Ronaldo o qual subiu mais que todo mundo e mandou por cima do gol

10' Modric lançou Jesé mas a bola foi muito forte

9' Substituição no Manchester City: Sai Kompany. Entra: Mangala.

7' Jogo paralisado, Kompany está no chão recebendo atendimento médico.

5' Em cobrança de escanteio, Pepe cabecea fraco a bola fica com o goleiro.

4' Jesé recebeu na linha de fundo e conseguiu o escanteio

3' Jesus Navas fez boa jogada pela direita, passou pelo Isco e fez o cruzamento nas mãos do goleiro

2' Carvajal enfia bola para Jesé mas estava em posição de impedimento

1' Real Madrid troca passes no meio de campo. A torcida canta forte no inicio da partida

0' Começa o jogo!!

Tudo pronto vai começar o jogo!!

Agora é a vez do hino da Champions League tocar.

As duas equipes estão no gramado!!

Hino do Real Madrid sendo executado e o estádio inteiro canta.

Jogadores das duas equipes terminaram o aquecimento voltaram para o vestiário, falta 10 minutos para a bola rolar.

Foram vendidos antecipadamente 75 mil ingressos para o segundo jogo da semifinal.

Real Madrid e Manchester City

As duas equipes estão no aquecimento no gramado do Santiago Bernabéu

Voltando de lesão, Cristiano Ronaldo será o grande reforço da equipe, Benzema e Casemiro foram cortados da partida.

Manchester City escalado!!! Hart, Sagna, Kompany, Otamendi, Clichy, Fernando, Fernandinho, Touré, Navas, De Bruyne, Agüero.

Real Madrid escalado!!! Navas, Carvajal, Ramos, Pepe, Marcelo, Modri?, Kroos, Isco, Bale, Jesé, Ronaldo

Zidane falou sobre uma possível eliminação do Real em casa " É um fracasso. Estamos em um bom momento e queremos avançar. É um jogo muito difícil, e se não passarmos será um fracasso, pois queremos estar na final "

O técnico do Manchester City Manuel Pellegrini comentou sobre a volta de Cristiano Ronaldo e o perigo que o atacante pode trazer ao City " Seria um absurdo afirmar que o Real Madrid é o mesmo sem ele. Pela quantidade de gols que marca, Cristiano tem tido muita influência nos últimos seis anos. Será sempre um jogador diferente, basta ver o número de gols que ele marcou em seis temporadas no Real. Mas não acho que o Real dependa apenas dele. Eles têm muitas outras opções e temos que trabalhar em equipe para defender bem, não apenas para marcar Cristiano"

Real Madrid convocou 21 jogadores para a partida :

Goleiros: Keylor Navas, Casilla e Yáñez.

Defesores: Varane, Pepe, Ramos, Nacho, Marcelo, Carvajal, Arbeloa e Danilo.

Meias: Kroos, James, Bale, Kovacic, Modric e Isco.

Atacantes: Cristiano Ronaldo, Lucas Vázquez, Jesé e Mayoral.

O estádio Santiago Bernabéu será o palco da partida entre Real Madrid x Manchester City, válida pela semifinal da Uefa Champions League.

FIQUE DE OLHO jogo Real Madrid x Manchester City : Cristiano Ronaldo, o atacante dispensa apresentações, falou em Cristiano Ronaldo falou em gol, o Português marcou os três gols contra o Wolfsburg que eram necessários para o Real chegar na semifinal.

FIQUE DE OLHO jogo Real Madrid x Manchester City 2016: Kevin De Bruyne, o meia foi a contratação mais cara da temporada e está superando a expectativa, De Bruyne vem sendo um dos principais jogadores da equipe, classificou a equipe para a semifinal fazendo o gol da vitória contra o PSG.

Na outra semifinal, o Altético de Madrid eliminou o Bayern de Munique e garantiu a vaga para a final, caso o Real vença teremos um clássico espanhol e a reedição da final da Champions de 2013-2014.

No primeiro jogo entre as duas equipes, um empate sem gols, no jogo de volta quem vencer está classificado para a grande final, empate com gols vantagem para o Manchester City, caso ocorra um empate sem gols a vaga para a final será decidida nos pênaltis.

Manchester City venceu o Dínamo de Kiev nas oitavas de final, nas quartas enfrentou o PSG e se classificou para a semifinal com uma vitória em casa pelo placar mínimo.

O Real Madrid chegou a semifinal após vencer a Roma nas oitavas de final, e teve dificuldade para passar do Wolfsburg nas quartas de final.

A maior competição de clubes chega num momento importante. É o jogo de volta da semifinal do principal torneio interclubes do mundo.

De Berlim à Milão, a Uefa anunciou que o San Siro será o palco dadecisão da Champions League nesta temporada. O estádio sediará a final pela quarta vez. Nos anos de 1965, 1970 e 2011, os campeões foram Internazionale, Feyenoord e Bayern, respectivamente.

Boa tarde, amante do futebol europeu! Acompanhe em tempo real a partida entre Real Madrid x Manchester City válida pela Uefa Champions League 2015/2016! Fique conosco!