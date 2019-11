Resultado Liverpool x Villarreal pela semifinal da Europa League (3-0)

18:02 Ficamos por aqui com mais essa transmissão em tempo real da VAVEL Brasil! Fique conosco para acompanhar as repercussões dos jogos desta quinta-feira, a Libertadores mais tarde e muito mais do mundo dos esportes! Obrigado a todos que ficaram até aqui e até a próxima.

18:01 No inglês, o Liverpool irá enfrentar o Watford, em casa, no próximo domingo (8), às 12h. Já no espanhol, o Villarreal recebe o La Coruña no mesmo dia e horário.

18:00 Classificado à final, o Liverpool espera a chegada do próximo dia 18 deste mês, onde enfrentará o Sevilla, no estádio St. Jakob-Park, na Basileia, Suíça. O Villarreal, agora, espera apenas o fim da temporada e cumprirá tabela em seu campeonato nacional.

90+3' FIM DE PAPO NO ANFIELD ROAD! O LIVERPOOL AVANÇA À FINAL DA EUROPA LEAGUE! Em domínio total dos ingleses, o time de Merseyside venceu o Villarreal por 3 a 0 e passou para a final com um agregado de 3 a 1.

90+2' CARTÃO AMARELO PARA DENIS SUÁREZ!

90+2' UUUUUHHHHH!!! Lallana chuta forte, mas Areola faz nova defesa.

90+2' SUBSTITUIÇÃO NO LIVERPOOL! Sai: Sturridge. Entra: Lucas Leiva.

90+1' Allen aparece e chuta para o gol, mas Areola faz a defesa.

90' Mais três minutos de acréscimos.

88' SUBSTITUIÇÃO NO LIVERPOOL! Sai: Firmino. Entra: Benteke.

86' UUUUUUUUHHHHHHHHHHH!!! Sturridge aparece na área com a bola, tenta chute e vê Areola fazer nova defesa. Allen, no rebote, tenta chuta, mas manda pra fora.

85' Liverpool agora começa a administrar a partida, esperando o apito final.

82' SUBSTITUIÇÃO NO LIVERPOOL! Sai: Coutinho. Entra: Allen.

80' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DO LIVERPOOL!!! LALLANA CARIMBA O LIVERPOOL NA FINAL DA EUROPA LEAGUE!!! Depois de boa jogada de Firmino, Sturridge tenta chute dentro da área, mas Lallana, bem posicionado, aproveita chute fraco do companheiro para empurrar ao gol, fazendo o terceiro.

79' Sturridge novamente recebe, avança na área, dribla marcador e chuta, mas vai para fora.

78' Sturridge recebe na entrada da área e chuta, mas a bola vai muito por cima.

76' Denis Suarez recebe na área, avança e é derrubado pela marcação, mas árbitro não marca o a penalidade.

74' UUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHH!!! Firmino planta chute com muita força de fora da área e Areola espalma para longe.

73' SUBSTITUIÇÃO NO VILLARREAL! Sai: dos Santos. Entra: Bonera.

72' Coutinho cobra falta da entrada da área na barreira.

70' CARTÃO VERMELHO PARA VICTOR RUIZ! Por falta na entrada da área, recebendo o segundo amarelo.

68' Firmino profere cruzamento para a área e Areola sobe pra ficar com ela. O goleiro solta a bola, mas consegue pegar novamente.

67' SUBSTITUIÇÃO NO VILLARREAL! Sai: Soldado. Entra: Adrián Lopez.

66' Bakambu briga com Touré por espaço e tenta chute, mascado, que vai para fora.

65' UUUUUUUUHHHHHHHHHH!!! Em contra-ataque bem armado pelo Liverpool, Moreno aproveita passe de Firmino e chuta de fora colocado, porém a bola passa à esquerda de Areola.

63' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL DO LIVERPOOL!!! STURRIDGE!!! Depois de bate-rebate, Firmino consegue passe para Sturridge que estava sozinho, avançou e chutou tirando de Areola. A bola caprichou e bateu na trave, mas entrou nas redes, mudando pela segunda vez no dia o marcador de Anfield.

61' AREEEEOLA!!! Sturridge recebe no contra-ataque e bate com força para o gol depois de driblar a marcação, mas Areola faz nova defesa para escanteio.

60' Boa bola enfiada para Lallana que tenta toque para trás. Desviada, a bola perde força e fica fácil para Areola.

59' SUBSTITUIÇÃO NO VILLARREAL! Sai: Pina. Entra: Trigueros.

58' Coutinho faz bela inversão de bola para Clyne que cruza para a área, desviado para escanteio.

55' UUUUHHHHH!! Cruzamento na área do Liverpool e Soldado cabeceia para o gol, porém vai para fora.

53' Depois de confusão na área, Moreno aproveitou para chutar forte de fora, mas foi para longe.

51' Sturridge recebe na direita, ajeita para a perna boa (esquerda) e chuta de fora da área, mas Areola fica com ela de maneira fácil.

49' AREOLA!! Milner recebe na entrada da área, faz boa jogada individual e chuta, mas o goleiro adversário faz a defesa.

48' Coutinho recebe na área, ajeita para a direita e chuta com força, mas Areola faz a defesa.

47' Coutinho toca para Sturridge dentro da área que tenta cruzar, travado.

46' Logo no primeiro minuto, Bakambu apareceu no ataque lançado chutando para o gol, mas Lovren travou na hora certa.

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO! Villarreal dá a saída.

16:56 Primeiro tempo dominado pelos donos da casa. Liverpool conseguiu impor seu jogo e limitar o Villarreal à troca de passes no campo de defesa. Quando os espanhois chegaram, foi na base do contra-ataque rápido, porém foram dois bem trabalhados. Intensidade deve continuar na segunda etapa.

16:55 Veja o gol do Liverpool no jogo, que vai dando a igualdade no agregado e levando a partida à prorrogação.

45' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! Sem acréscimos, Viktor Kassai dá fim à primeira parte do espetáculo.

44' UUUUUUUHHHHHH!!! Bakambu recebe cruzamento e desvia desvaga para o gol, obrigando Mignolet a ficar com a defesa.

42' Equipe da casa tenta boa trama ofensiva, mas os jogadores não conseguem trabalhar de maneira efetiva.

39' CARTÃO AMARELO PARA SOLDADO! Por falta em Coutinho.

38' Levantamento para a área, mas Areola fica com a bola.

36' Liverpool consegue anular o adversário, não deixando o Villarreal conseguir jogar ou sair jogando.

34' CARTÃO AMARELO PARA CLYNE! Por falta em Soldado.

32' Lovren e Soldado se desentendem em campo, mas não sai cartão para os dois.

31' Lovren sobe mais alto que todo mundo e cabeceia cruzamento de Milner, mas Areola fica com ela.

30' CARTÃO AMARELO PARA VICTOR RUIZ! Por reclamação.

29' Depois de roubar a bola, Coutinho avança pelo meio e tenta o chute de fora da área que, desviada, vai para escanteio.

27' Mesmo com o placar agregado igualado, o Liverpool continua em cima, tentando impor o seu jogo e buscando chegar ao gol. Villarreal fica mais atrás, tentando chegar em contra-ataques, que já mostrou ser bem perigoso nesse time.

25' Clyne tenta dar passe em profundidade, mas é forte demais e sem muita direção, mandando para a linha de fundo.

23' QUE PERIGO! Bola cruzada para a área em escanteio e Pina consegue fazer o corte na cara de Firmino que plantava o chute.

20' No campo de defesa, Milner manda chutão para frente, mas Sturridge não consegue chegar na bola.

19' Clyne cruza para a área e Firmino consegue o toque de cabeça, mas nada de perigo.

17' Em boa jogada de contra-ataque, dos Santos aparece pela direita tentando driblar Touré, mas o zagueiro leva a melhor e manda para escanteio.

15' Cruzamento do Liverpool vindo da direita passa por todo mundo.

13' Milner manda boa bola enfiada para Lallana que, de frente para o gol, fura.

12' Depois de cruzamento, Lallana briga na área e tenta virar uma bicicleta, mas erra.

10' Bola cruzada para Firmino e Areola sobe mais pra ficar com a bola, porém cai sofrendo a falta.

9' Após o gol, o Liverpool consegue manter maior posse da bola e pressiona, no estilo Klopp, a defesa do Villarreal quando não tem a bola.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL DO LIVERPOOL!!!! OS REDS ABREM O PLACAR E EMPATAM O AGREGADO! Clyne recebe de Moreno pela direita e cruza fechado, obrigando Areola a mandar pra longe. Na sobra, Sturridge aproveita novo cruzamento vindo da esquerda e disputou com Bruno, que mandou pra dentro do gol, fazendo contra.

5' Após boa jogada de Bakambu que foi avançando em direção a meta, dos Santos aparece chutando a sobra pra fora.

4' MIGNOLETTT!!! Goleiro dos donos da casa é obrigado a trabalhar pela primeira vez do jogo após boa trama ofensiva do Villarreal, quando Soldado acaba aparecendo e chutou pra defesa do belga.

2' Sturridge faz jogada individual pela direita, dança pra cima do adversário e consegue mandar o cruzamento para a área, mas fica com Areola.

1' Como tem que ser, o Liverpool começa em cima, pressionando o Villarreal pra tentar quanto mais cedo possível abrir o placar e igualar no agregado.

0' ROLA A BOLA NO ANFIELD! O Liverpool dá a saída.

Puxados por Viktor Kassai, o árbitro do jogo, as duas equipes entram no gramado para cerimônia de entrada! Falta pouco!

You'll Never Walk Alone ecoa no Anfield, antes da entrada dos jogadores.

Equipes estão no gramado se aquecendo para o início do jogo.

Torcida do Liverpool fez uma festa enorme na chegada do ônibus com os jogadores e comissão técnica ao Anfield.

O Villarreal, visitante e clube com o placar à frente, começa a partida com o seguinte XI: Areola, Mario, Musacchino, Victor, Costa; Dos Santos, Pina, Bruno, Suarez; Soldado, Bakambu.

Os donos da casa, Liverpool, vem a campo com: Mignolet; Clyne, Toure, Lovren, Moreno; Can, Milner, Lallana; Firmino, Coutinho, Sturridge.

As duas equipes já estão escaladas para o confronto.

O QUE É PRECISO PARA AVANÇAR: Villarreal. Os espanhois estão com situação mais confortável. Jogam pelo empate ou até mesmo uma derrota por um gol de diferença desde que marque ao menos um gol (2 a 1, 3 a 2...), se classificando assim pelo gol fora. A vitória também classifica. Derrota por 1 a 0 vai para a prorrogação.

O QUE É PRECISO PARA AVANÇAR: Liverpool. Os ingleses precisam vencer o jogo por dois gols ou mais de diferença para se classificar, sem outra regra. Vitória por 1 a 0 leva a partida para a prorrogação.

"Viemos aqui [para Liverpool] cheios de esperanças e nós vamos dar tudo o que temos. Nosso principal objetivo é ser competitivo e acho que somos capazes de conseguir isso. Os jogadores têm de estar orgulhosos do que já conseguiram na temporada [a vaga na próxima UCL] e precisam manter esse sentimento de celebração, porque de outra forma o Liverpool vai se aproveitar da atmosfera. Será um jogo decidido nos detalhes", comentou.

Já com a vaga para a próxima UCL garantida, o Villarreal joga a UEL para vencer, sem outros objetivos, diferente do Liverpool que procura vencer para, também, ganhar a vaga. Sabendo disso, o técnico dos espanhois, Marcelino Toral, afirmou que o momento da sua equipe é de festa e, o que ele quer, é ser competitivo.

"É como o jogo é. Você pode perder por 1 a 0 fora de casa, é completamente normal, mas tenho que admitir que não foi o melhor momento da minha vida [perder com um gol nos acréscimos do segundo tempo]. Infelizmente mostramos muita coisa ruim nossa naquele jogo, mas sei que temos a qualidade necessária para avançar. Nossa habilidade, força, união, a torcida em Anfield - é isso que eu quero", disse o alemão.

Comentando sobre tudo o que envolve este jogo em específico, o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, dissecou a eliminatória em si, falando o que é preciso para o seu time avançar.

O palco deste grande jogo será o Anfield Road, em Liverpool. Se o El Madrigal costuma ser um caldeirão, o estádio do Liverpool certamente estará à postos para receber 45 mil torcedores que apoiarão o seu clube.

FIQUE DE OLHO! Cedric Bakambu, atacante do Villarreal. Em grande temporada, o frânces aparece como a grande esperança de gols para os visitantes. Tentando causar uma surpresa vencendo a equipe inglesa, certamente Bakambu será um jogador alvo na partida,

FIQUE DE OLHO! Philippe Coutinho, meia do Liverpool. Um dos preferidos dos torcedores, o brasileiro costumou aparecer quando foi exigido na temporada. Rápido, ágil e pensador, Coutinho pode aparecer com um bom passe, um gol marcado de fora da área e até mesmo na bola parada. É uma das esperanças dos ingleses de conseguir a classificação.

Na primeira mão dessa semifinal, o Villarreal venceu o Liverpool em sua casa com um gol ao apagar das luzes, marcado por Adrian. O resultado dá a vantagem do empate para os espanhois, jogando na casa do adversário. Confira o gol:

Já o Villarreal, por sua vez, venceu o Valencia fora de casa por 2 a 0, no mesmo dia que o Liverpool. Vitória importantíssima que selou o quarto lugar para o Submarino Amarelo, não podendo ser alcançado pelo Athletic Bilbao, que é o quinto.

Na última rodada, o Liverpool viajou para o País de Gales no último domingo (1º) para enfrentar o Swansea pela 35ª rodada da Premier League. Visando esse jogo de logo mais, os Reds perderam para o time galês por 3 a 1.

Nos seus campeonatos nacionais, os momentos são um pouco diferentes no momento: o Liverpool quer tentar chegar nas posições que dará vaga a Uefa Europa League da próxima temporada, habitando a oitava posição com 55 pontos (cinco atrás do Manchester United, quinto colocado); já o Villarreal, confirmou a vaga na próxima Uefa Champions League via campeonato, afirmando o quarto lugar na Liga.

Chegando em um momento decisivo da competição, inicia-se a fase derradeira para saber quem irá disputar a grande final da UEL: é a partida de volta da semifinal, entre Liverpool x Villarreal.

A atual edição da Europa League chega a seus momentos decisivos: as semifinais. Conheceremos os quatro times que disputarão uma vaga na grande final do torneio, que será disputada no St. Jakob-Park, na Basileia, Suíça.

Na temporada passado, o espanhol Sevilla levou seu quarto troféu e o segundo bicampeonato quando venceu o Dnipro por 3 a 2 em jogo eletrizante em Varsóvia, Polônia. Veja os melhores momentos:

Veja alguns lances das partidas das finais de 1972, a primeira de todas considerada pela Uefa, disputada entre Tottenham x Wolverhampton Wanderers. Os londrinos levaram a melhor, como já citado.

O maior vencedor da competição é o espanhol Sevilla, com 4 conquistas (2006, 2007, 2014 e 2015). Juventus (77, 90 e 93), Inter de Milão (91, 94 e 98) e Liverpool (73, 76 e 2001) aparecem logo atrás com 3 conquistas cada.

Desde a temporada 2009/10, o torneio passou a ser chamado da forma como é hoje: Uefa Europa League. Além de continuar como sucessor da antiga Uefa Cup, foi alocado a Uefa Interloto Cup, torneio que teve seu último ano em 2008, sendo a terceira competição mais importante europeia. Além da UIC, foi anexado a antiga Uefa European Cup Winners’ Cup em 98-99.

Na história do torneio, apenas seus times venceram a competição de forma invicta: Tottenham, Galatasaray, Feyenoord, Ajax, IFK Götenborg (duas vezes) e Borussia Mönchengladbach. O Espanyol é o único vice que completou o campeonato sem perder, sofrendo o revés nos pênaltis na final.

Em 1971 começou a se chamar de Uefa Cup (Copa da Uefa), tendo na sua primeira final uma disputa doméstica: Tottenham levou a melhor sobre o Wolverhampton Wanderers. Na temporada seguinte, seguindo uma tradição inicial, um outro clube inglês venceu a competição: o Liverpool.

A segunda competição mais antiga da Europa iniciou em 1955 com o nome de Taça das Feiras com 11 times disputando a taça. Foi com essa nome que permaneceu até 1971 – sendo esse ano tendo começado com 64 equipes -, quando foi adotada pela Uefa.

Boa tarde torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Começamos agora mais uma transmissão em tempo real, dessa vez do jogão entre Liverpool x Villarreal, válido pela segunda mão das semifinais da Uefa Europa League. A partida começa às 16h05, em Anfield Road, Liverpool, Inglaterra.