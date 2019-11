Resultado Barcelona x Espanyol no Campeonato Espanhol (5-0)

Novamente, nosso parabéns a todas as mães pelo Brasil. Um grande abraço e até a próxima!

Encerramos aqui a transmissão. Fique ligado porque o dia é de muitas decisões pelo país.

Goleada com show do trio MSN e agora encara o Granada, fora de casa para garantir o título. A parada é contra o Real, apenas um dos dois sairá comemorando.

O Barça goleia no clássico da Catalunha e vai para a rodada final dependendo apenas de si para garantir o título.

92' Acabou!

91' Minuto final!

90' O Levante vira contra o Atlético! A decisão ficará entre Barça e Real!

89' AMARELO, MASCHERANO. Carrinho forte matando contra ataque.

88' Barça troca passes, cadencia o jogo.

87' Minutos finais de jogo.

86' Granada vai vencendo e se garantindo na Série A. Rival da última rodada, pode entrar mais tranquilo.

85' FOOOORA! Messi recebe, arranca, chuta cruzado mas manda pela linha de fundo.

84' A decisão ficará para a rodada final!

83' FESTA! Dani manda de cavadinha pra Suarez. O camisa 9 recebe e cruza de primeira para Neymar apenas empurrar sem goleiro.

82' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, NEYMAR, DO BARCELONA!

81' Valencia diminui novamente. Minutos de pressão em Madri.

80' Pegada por baixo em Messi. Fica sentindo o camisa 10.

79' Neymar manda de bicicleta para Mathieu, mas o francês cruzou mal demais.

78' Barça ainda terá a final da Copa do Rey, contra o Sevilla!

77' Festa no Camp Nou. Time vai fazendo sua parte no grande clássico.

76' A rodada final será emocionante! Três equipes na busca pelo título.

75' Se apertar, cabe mais gols. Só da Barça.

74' GOLEIRÃO.... Neymar tentou enfiada para Rafinha, mas Pau Lopez se antecipou. Na hora de agarrar, ele soltou a bola e ficou no pé de Rafinha, que apenas empurrou.

73' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, RAFINHA, DO BARÇA!

72' Iniesta sai OVACIONADO. Impressionante.

71' DUPLA MUDANÇA CULÉ: Turan e Rafinha entram. Saem Iniesta e Rakitic.

70' MUDA O ESPANYOL: Cañas dá a vaga para Montañes.

69' MUDA O BARÇA: Mathieu entra e Alba sai.

68' AMARELO, ROBER. Por reclamação.

67' FOOOOOOORA! Pancada de Rakitic, mas jogou por cima do gol.

66' Neymar tenta o passe para Messi, que chegava de frente. A zaga cortou.

65' A festa no Camp Nou é enorme. Último jogo da temporada no estádio.

64' Mais uma entrada forte de Dioup em Mascherano. Jogo parado.

63' MUDA O ESPANYOL: Perez sai e entra Rober.

62' E a chance de vir goleada é enorme!

61' AMARELO, JAVI. Lance fora da bola em Neymar.

60' UM MONSTRO! Escanteio batido da direita, Suarez nem subiu para testar e balançar a rede!

59' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, SUAREZ, DO BARÇA!

58' Espanyol não consegue fazer uma jogada ofensiva!

57' QUE JOGADA! Domínio de letra, calcanhar, chapéu, infiltração... Por muito pouco o Barça não mete uma pintura!

56' É um monólogo do Barça!

55' O Valencia diminui. Real vence por 2 a 1.

54' LOPEZ! Bola genial de Messi para Suarez, mas novamente o goleiro travou na hora certa!

53' Só dá Barcelona!

52' Se o Espanyol não melhorar, pode vir mais gols.

51' ARTILHEIRO! Saída errada do Epsnayol, Busquets recupera e rola pra Messi. O camisa 10 só deu um tapa para deixar Luisito livre pela direita, dando um tapa e aumentando a vantagem.

50' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, SUAREZ, DO BARÇA!

49' Busquets segue comandando a saída de bola do Barça com enorme categoria.

48' Messi manda na área, Suarez tenta, mas Dioup afasta.

47' Pegada forte em Andres Iniesta. Mais uma falta.

46' Espanyol tenta se soltar nesse instantes iniciais.

45' Com apenas uma mudança, a bola rola.

MUDA O ESPANYOL: Caicedo sai e Moreno entra.

A decisão vai ficando para a última rodada! Barça garantindo a liderança!

Messi e Neymar levam muito perigo e Suarez apareceu mais nos minutos finais. Caicedo é o mais perigoso do outro lado.

Somente o Barça joga, vence apenas de 1 a 0, mas cria para vencer de mais. Espanyol não encaixa marcação e comete muitas faltas.

45' Fim de papo.

44' Vai ficando tudo para a rodada final.

43' O Real amplia contra o Valência.

42' Dificilmente o time do Espanyol terminará com 11.

41' É um festival de pancadas do time azul e branco.

40' Reta final de partida.

39' LOPEZ! Saiu com coragem pra dividir com Suarez!

38' AMARELO, CAÑAS. Levantou Neymar!

37' Jogo tem seus nervos elevados. É clássico!

36' SAAAAALVA! Messi pra Suarez, que corta o zagueiro, mas divide com Pau Lopez e a bola sai.

35' AMARELO, ALVAREZ. Primeiro, deu uma tesoura no Messi, que deu uma caneta. Na sequencia, outra sarrafada no argentino. Depois, um sanduíche em Rakitic. Partida esquenta.

34' Espanyol não encontra marcação e senta a botina.

33' Jogo aumenta seu ritmo! Espanyol se solta mais.

32' OOOOPA! Messi recebe de Suarez, finaliza travado, domina no peito e toma o toque por baixo. Muita reclamação, mas o jogo segue.

31' QUAAAAAASE! Bola na área, Stegen espalmou, Caicedo chutou e Pique tirou quase debaixod o gol!

30' O Levante empata contra o Atlético de Madrid. Neste momento, Barça lidera, com Real em segundo.

29' STEGEN! Caicedo recebe na área, chuta mascado, mas Ter Stegen fica firme na defesa.

28' Cristiano Ronaldo marca contra o Valência. Os líderes vencendo.

27' AMARELO, PEREZ. Puxou Iniesta.

26' Bola longa pra Caicedo, mas ele não alcançou. ter Stegen fica com ela.

25' Dividida forte entre Neymar e Dioup. Os dois ficam caídos, mas o jogo segue.

24' A Real Sociedad marca contra o Rayo Vallecano. Briga na parte de baixo.

23' Com os placares de momento, a decisão ficará para a rodada final!

22' Espanyol erra demais e dá muito espaço ao rival.

21' FOOOOOOOOOOOOOORA! Jogadaça do Barcelona, com cruzamento de Rakitic, domínio de Neymar e cruzamento de letra para Suarez. A bola sobrou para Messi, que bateu mascado e assustou o goleiro.

20' Até o momento, apenas o Barça joga futebol; Espanyol marca e mal.

19' FOOOORA! Neymar bateu colocado, mas jogou por cima da meta.

18' AMARELO, DIOUP. Mais uma sapatada, agora em Iniesta. Ooooooutra falta frontal, da meia-lua!

17' São 76% de posse para o Barça, contra 24% do Espanyol.

16' POR CIMA... Messi bateu, buscou a gaveta, mas pegou muito por baixo.

15' Falta melhor para quem é destro. Será quem vem Neymar na batida?

14' Mais uma porrada do Espanyol e Rakitic fica no chão. Novamente frontal, poucos passos da área. Messi e Neymar na bola.

13' Neymar recebe na grande área, gira, mas é travado pela marcação.

12' Clássico começa nervoso e pressão do time da casa.

11' AMARELO, MESSI. Puxou Vitor Alvarez.

10' GOOOOOOL, MAS NÃO VALEU! Messi recebe na direita, enfia para Suarez, que bate cruzado. Pau Lopez deu rebote, Messi chutou e Rakitic completou. O bandeira deu impedimento, mas errou!

9' MÁGICO! Colocada, por cima da barreira, na gaveta de Pau Lopez! Pra por o Barcelona no topo!

8' GOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÇO, LIONEL MEEEEESSI, DO BARÇA!

7' Frontal, na meia-lua... Messi e Neymar! Que perigo!

6' Pressão total do Barcelona! Messi toma uma entrada forte tem falta frontal, muito perigosa!

5' Barça tem pressa. Precisa do gol pra dar tranquilidade.

4' Entrada fortíssima de Perez no joelho de Mascherano. Juiz ignorou.

3' E o Atléti marca com Fernando Torres. Neste momento, lidera.

2' A torcida vaia demais todo toque na bola do Espanyol.

1' A bola rola também para Real x Valência e Levante x Atlético.

0' COMEÇOU! A bola rola no Camp Nou!

Espanyol com listras azul e branca na camisa, calção azul e meias brancas.

Barça com seu uniforme principal. Camisa listrada na horizontal de azul e grená, calção vinho e meias azuis.

Aniversário de Luis Enrique e o clássico vai começar.

Sooooooooooooooobe o hino do Barça e um lindo mosaico é montado! Bela festa!

Atlético encara o Levante, enquanto o Real terá o Valência. Você saberá tudo no nosso tempo real. A rodada inteira será no mesmo horário.

Há a possibilidade do Barça ser campeão hoje. Pra isso, precisa vencer e torcer para os rivais Atlético e Real Madrid perderem. Assim, chegaria na rodada final podendo ser igualado nos números de pontos, mas com a vantagem do confronto direto.

O Espanyol terá Pau Lopez; Javi, Roco, Duarte, Victor Alvarez; Cañas; Hernan, Diop, Victor Sergio, Asensio; Caicedo.

O Barça repete o time da final da Champions contra a Juventus pela primeira vez, com Ter Stegen; Dani Alves, Pique, Mascherano, Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Neymar, Suarez. Técnico: Luis Enrique.

TIMES ESCALADOS!

É clássico, tudo pode acontecer e as forças são igualadas.

O torcedor vai chegando ao Camp Nou. Torcedores do Espanyol enchem seu setor no campo do rival.

A VAVEL Brasil trará tudo da partida com início em Barcelona x Espanyol para às 12h, no horário de Brasília.

O palco do jogo Barcelona x Espanyol será o lindo, famoso e que será reformado, Camp Nou.

FIQUE DE OLHO Barcelona x Espanyol: Lionel Messi, atacante. O melhor jogador do mundo finalmente marcou o 500º gol e voltou a jogar bem, decidindo com passes e liderança no ataque.

FIQUE DE OLHO: Barcelona x Espanyol Caicedo, atacante: Presença constante e um dos ídolos atuais do Equador, o centroavante alia força, finalização, bom cabeceio e lidera o time do Espanyol na frente.

No último confronto entre Barcelona x Espanyol, o time culé enfrentou a ressaca do fim de ano e apenas empatou sem gols fora de casa.

As duas equipes irão completas. O clássico promete muito na penúltima rodada!

O duelo traz rivais da cidade catalã opondo o poderoso e mundialmente conhecido Barça, contra o "primo pobre" Espanyol.

O Barça vem de vitória fora de casa contra o Betis. Já o Espanyol venceu o Sevilla, em casa.

O Espanyol precisa de um simples empate ára escapar do rebaixamento, mas também quer impedir o rival de cidade de conquistar mais um título.

1º colocado, o Barcelona já vê a chance de perder a ponta para os maiores rivais. Atléti tem os mesmos pontos, mas perde no confronto direto. Já o Real tem um ponto a menos.

Olá para você que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe conosco tudo do duelo entre Barcelona x Espanyol pela penúltima rodada do Campeonato Espanhol 2015/16!