Com time reserva, Boca Júniors empata com Huracán no Campeonato Argentino

Neste domingo (8), Boca Júniors e Atlético Huracán se enfrentaram, no estádio La Bombonera, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Argentino. A partida foi morna e ambos ficaram com empate sem gols.

Mesmo jogando em casa e com um público de 30 mil espectadores, Guillermo Schelotto (técnico do Boca) repetiu o que havia feito na derrota sofrida diante o Argentino Júniors, na semana anterior. Armou o time todo reserva, aliado com a juventude de jogadores recém promovidos das categorias de base.

Porém diferentemente da semana passada, o time começou com uma postura de ataque, mas pecava em finalizações muito distantes do gol. Todavia, dois jogadores puxavam a equipe: Benegas e Palacios, o primeiro mesmo afobado em grande parte da partida, tinha facilidade em se desvincular da zaga adversária, e o outro puxava o contra-ataque dos Xeinezes, faltava um meia de criação como Lodeiro (que se lesionou e ficará 3 meses longe dos gramados).

Os donos da casa melhoraram um pouquinho com a entrada do Rodrigo Betancur, aos 21 minutos do segundo tempo. O que fez com que o Boca parasse de ter tanta correria, e pensar mais em como ameaçar os rivais. Ainda deu tempo para a torcida Xeizene lamentar o gol anulado de Jonathan Silva, que foi a única coisa que se destacou durante os 90 minutos.

O Huracán por sua vez não ameaçava os donos da casa, parecia apático, e sem ambição de ganhar a partida. O melhor jogador dos visitantes era o jovem Espinoza, de 21 anos. No entanto, o time em si não fazia questão de apresentar um espetáculo, muito devido a atual situação do gramado, que apresenta uma de suas piores condições dos últimos anos.

Com o empate, a equipe de Schelotto alargou para 18 pontos atrás do Lanús (já classificado para a final), e pode concentrar unicamente nas quartas de final da Libertadores aonde enfrenta o Nacional. El Globo, por sua vez, perdeu sua última chance de lutar pelo segundo lugar na Zona 2 e sua única chance de ir para a Competição Sul-americana é diante a Copa Argentina.