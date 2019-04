Jovem Oyarzabal marca no fim e Real Sociedad vence Valencia no Mestalla

Nessa sexta (13), o Mestalla foi o palco do confronto entre Valencia e Real Sociedad pela 38ª rodada do Campeonato Espanhol encerrando assim suas participações no torneio. Em uma partida bem disputada e com as duas equipes buscando a vitória, no momento em que ela parecia improvável, o time de San Sebastián venceu por 1 a 0 com gol de Oyarzabal.

Com a vitória o time da Real Sociedad chegou aos 48 pontos e termina o torneio no oitavo lugar, já o Valencia fica nos 44 e encerra a campanha no 11º lugar. Agora as equipes entram no seu período de férias e posteriormente inter-temporada para assim se preparar para 2016-2017.

Aos sete minutos o time da casa teve a primeira chance, com Alcácer dominando a bola e mesmo sob forte marcação de Reyes, porém mandou muito alto e o arremate saiu sem perigo e longe da meta. Aos 11 minutos a resposta visitante veio com Xabi Prieto que arrematou com desvio e a bola saiu pela linha de fundo assustando Jaume.

Com 20 minutos Piatti recebeu bom passe e apesar de ter driblado Reyes, ele acabou travado pelo defensor e a pelota saiu em tiro de canto. Depois disso a partida caiu um pouco de nível e ritmo, com os dois times tendo poucas chances nesse período do cotejo, até que aos 46 minutos Abderlan pegou sobra de escanteio e a bola passou ao lado da meta visitante e com o placar ficando em 0 a 0.

A Real Sociedade começou a segunda etapa tentando controlar a partida e aos oito minutos Zurutuza bateu pro gol porém a bola desviou e saiu sem perigo para os Ches, aos 13 Zurutuza fez bom cruzamento pra área e a bola chegaria em Bautista mas a zaga do Valencia afastou o perigo.

De novo os visitantes tiveram uma chance com Elustondo subindo mais alto que Parejo após cobrança de escanteio e a bola indo fora da meta, com 26 minutos André Gomes lançou Santi Mina que ficou cara a cara com Rulli que acabou sendo parado pelo arqueiro que executou excelente intervenção.

O jogo novamente teria uma certa calmaria, até um novo momento de muitas chances com Negredo perdendo duas chances, primeiro cabeceando por cima do gol e arrematando por cima do gol aos 45 e aos 46 minutos respectivamente e quando o jogo parecia fadado a igualdade, Bruma fez grande jogada individual e driblou Abderlan e passou por Jaume e a pelota chegou em Oyarzabal que não desperdiçou a chance e garantiu a vitória por 1 a 0.