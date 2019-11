Resultado jogo Barcelona x Granada no Campeonato Espanhol 2016 (0-3)

Agradeço a todos que acompanham aqui na VAVEL Brasil essa final de La Liga, um forte abraço e espero vocês nas próximas!

Barcelona derrota o Granada fora de casa por três a zero com hat-trick de Suárez e conquista o campeonato espanhol pela 24° vez na história do clube.

Torcida invade o gramado, jogadores do Barcelona fazem a festa em campo!

O BARCELONA É CAMPEÃO ESPANHOL 2015/2016

48 min: FIM DE JOGO!

46 min: NA TRAVEE! Barral recebe ótimo passe e chuta, a bola bate na trave e sai

45 min: Teremos três minutos de acréscimos

44 min: Granada coloca a bola na área, Rico cabeceia e Ter Stegen faz a defesa

41 min: 40° gol de Suárez no campeonato espanhol

40 min: GOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! Messi da passe espetacular para Neymar, que na cara do gol apenas rola para Suárez que completa para o gol e faz o seu hat-trick na partida.

37 min: Messi abre para Daniel Alves na direita que cruza para Neymar, mas o brasileiro não alcança a bola e a zaga adversária faz o corte

36 min: Sai Ricardo Costa no Granada e entra Dória

35 min: Granada pressiona mas não consegue finalizar com qualidade

34 min: Rakitic sai aplaudido de campo e em seu lugar entra Arda Turan

32 min: No Granada sai El Arabi e entra Barral

31 min: Ricardo Costa da cotovela no rosto de Pique e recebe cartão amarelo

30 min: Sai Mascherano e entra Mathieu

28 min: Pique e o goleiro Fernandez recebem cartão amarelo pela confusão

27 min: Jogadores do Barcelona vão para cima de Cuenca alegando falta de fair play, já que não pararam o jogo quando Suárez estava caído no meio campo

26 min: Mascherano cai de mal jeito e sente a panturilha esquerda

25 min: Granada se solta na partida e vai para cima do Barcelona

22 min: Torcida do Barcelona faz festa no estádio na expectativa do título espanhol

19 min: Fran Ricoecebe amarelo também por falta dura em Iniesta

16 min: Neymar da caneta em Rubén Pérez, que fica nervoso e da uma cabeçada no brasileiro, e acaba recebendo cartão amarelo

15 min: Perez arrisca de longe e isola a bola

14 min: Neymar recebe na área e chuta cruzado para grande defesa de Fernandez

12 min: Foi a primeira finalização do Granada na partida

12 min: UUUUUH! El Arabi toca na entrada para Rico que fica de frente com Ter Stegen e chuta forte para o alemão fazer ótima defesa.

9 min: UUUUH! Messi cobra falta e o goleiro Fernandez vai no ângulo buscar o chute do argentino

6 min: Rakitic faz grande jogada na área e rola para Pique, mas a zaga do Granada intercepta a bola

4 min: Barcelona toca bola na intermediária esperando uma brecha

1 min: No Granada sai Rochina e entra Cuenca

0 min: Começa o segundo tempo!

46 min: Fim de primeiro tempo!

45 min: Teremos um minuto de acréscimo

43 min: Barcelona toca a bola no meio campo

39 min: UUUUUH! Neymar limpa a jogada e bate da entrada da área, a bola passa com muito perigo a direita do gol de Fernandez

37 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! Daniel Alves sai em disparada e cruza na medida para Suárez desviar de cabeça e fazer o seu segundo gol na partida e 39° no campeonato.

35 min: Barcelona ensaia uma pressão mas não leva grande perigo ao goleiro adversário

32 min: Esse foi o 38° gol de Suárez no espanhol, que segue líder isolado na artilharia do campeonato

28 min: Neymar recebe outra falta dura

24 min: Messi cobra fraco para fácil defesa de Fernandez

23 min: Zagueiro do Granada intercepta a bola com o braço e o juiz marca falta para o Barcelona na risca da área

21 min: GOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! Alba tabela com Neymar e rola para o meio da área para Suárez abrir o placar na partida.

19 min: Granada manda a bola na área do Barça e Ter Stegen fica com ela

18 min: Busquets faz falta dura em El Arabi e recebe o primeiro amarelo da partida

14 min: Iniesta arrisca de fora mas pega mal na bola e manda longe do gol de Fernandez

12 min: Messi coloca Neymar na cara do gol, mas a zaga do Granada faz o corte na hora da finalização do brasileiro

9 min: Messi recebe na entrada da área e solta a bomba, Fernandéz espalma pela linha de fundo

6 min: UUUUUUUUUUUUH! Mascherano desvia escanteio e q bola sobra para Pique que cabeceia e obriga o goleiro Fernandéz a operar um milagre praticamente em cima da linha.

5 min: Messi cobra falta mas zaga afasta o perigo, escanteio para o Barcelona

4 min: Neymar sofre falta dura de Perez, vem bola na área do Granada

3 min: Granada cobra falta pra área mas Ter Stegen sai bem do gol e defende

1 min: Pique tenta lançamento longo, mas a defesa do Granada fica com a bola

0 min: Começa o jogo!

Equipes entram em campo aplaudidos pelas torcidas!

Jogadores aquecem no gramado nesse momento, estádio já está lotado!

O banco da equipe da casa terá: Jésus Fernández, Biraghi, Javi Márquez, Khrin, Cuenca, Doria e Barral.

Já o Granada virá para o jogo com: Fernandez; Lopes, Babin, Costa, Lomban; Rochina, Doucoure, Perez, Rico; El Arabi, Penaranda.

O banco catalão contará com: Masip, Arda, Rafinha, Munir, S. Roberto, A. Vidal y Mathieu. Descartados: Douglas, Bartra, Adriano y Vermaelen

Barcelona está escalado para a partida, e vem com o seguinte time: Ter Stegen, Daniel Alves, Pique, Mascherano e Alba; Busquets, Iniesta e Rakitic; Messi, Suárez e Neymar.

Está é a sétima vez que Barcelona e Real Madrid decidem o título na última rodada. Última vez que isso ocorreu foi na temporada 2009/2010, quando a equipe da Catalunha, com um ponto a mais, goleou o Valladolid por 4-0 no Camp Nou e ficou com a taça.

Barcelona hoje irá em busca do seu 24° título do espanhol, tendo conquistado seis vezes nas últimas dez temporadas.

O estádio Nuevo Los Cármenes com certeza estará entupido para testemunhar este grande confronto que fecha o campeonato para ambas as equipes.

Estadio Nuevo Los Cármenes

FIQUE DE OLHO partida Barcelona x Granada: Lionel Messi, meia-atacante do Barcelona. Sempre ele. Decisivo como sempre, o argentino terá de aparecer mais uma vez para levar a equipe catalã para o título mais uma vez.

Lionel Messi

FIQUE DE OLHO jogo Granda x Barcelona: Andrés Fernández, goleiro do Granada. O arqueiro falou no meio de semana que está na "torcida" para o Real Madrid na briga pelo título e fará de tudo para tentar parar o trio MSN.

Andrés Fernández

No duelo do primeiro turno, os culés venceram fácil por 4 a 0 no Camp Nou com show de Messi. Relembre.

