Resultado Real Madrid x Deportivo La Coruna no Campeonato Espanhol 2016 (0-2)

PARABÉNS AO BARCELONA, PARABÉNS AO TORCEDOR CATALÃO! Mais um título espanhol!

Em Granada, a festa já acontece! A torcida faz sua parte, jogadores comemoram mais uma taça.

Real fica com o vice, um ponto a menos do que o Barcelona.

93' Fim de jogo em La Coruña. O Real vence, mas o BARCELONA É CAMPEÃO DA LIGA ESPANHOLA 2015/2016!

92' Minuto final.

91' Instantes finais de jogo.

90' Teremos mais três minutos.

89' AMARELO, MODRIC. Falta por trás.

88' E O BARCELONA MARCA O TERCEIRO! HAT TRICK DE SUAREZ!

87' AMARELO, SERGIO RAMOS. Deu por trás em Lucas.

86' PLETIKOSA! Marcelo arrisca cruzado e Pletikosa fechou bem o ângulo.

85' Reta final de campeonato.

84' Torcida se anima. Depor parte pro ataque.

83' Luis Alberto teve tudo pra finalizar, de frente, mas demorou e foi desarmado.

82' Cabeçada de Benzema, mas impedido.

81' PLETIKOSA! Marcelo escapou pela esquerda, a zaga falhou e o goleiro fechou com os pés.

80' Os dez minutos finais de Liga.

79' Real cadencia o jogo e só sai na boa.

78' FORA! Isco cabeceia, mas Pletikosa só acompanha.

77' PLETIKOSA DUAS VEZES, MAS IMPEDIDO! James recebe livre, bate cruzado e Pletikosa salvou. No rebote, novamente Pletikosa. Mas o impedimento foi marcado. E mal marcado.

76' MUDA O REAL: Bale sai e Jesé entra.

75' MUDA O DEPOR: Riera entra e Fajr sai.

74' MUDA O DEPOR: Mosquera sai e Borges entra.

73' Rodada final! Rodada de título! O Barça leva o caneco neste momento.

72' Mosquera arrisca de fora, mas mandou longe.

71' Real toma mais sustos neste segundo tempo.

70' NAVAS, ES PE TA CU LAR! CAbeçada à queima roupa, Navas salvou com o joelho!

69' Bom ataque do Deportivo, mas Pepe fechou bem na cobertura. Escanteio.

68' MUDA O DEPOR: Sai Arribas e entra Rober.

67' Carvajal tentou um chapéu na área, mas cometeu falta.

66' O Barça vai garantindo o título com vitória ante o Granada.

65' Bale escapa bem pela esquerda, busca o cruzamento, mas mandou em linha de fundo.

64' CARVAJAL... Arriscou de fora e mandou quase fora do estádio.

63' Bola longa para Lucas Perez, mas ela foi forte demais.

62' NAVAS! Sidnei arrisca, a bola desvia e Navas garantiu a defesa.

61' Fajr manda na área, mas Pepe cortou bem.

60' Zidane vai mexendo na equipe, já pensando na final da Champions.

59' MUDA O REAL: Isco entra e Kroos sai.

58' Depor se perde em seus próprios erros.

57' FOOOORA! Pablo recebe e bate de primeira, mas de esquerda, isolou.

56' Segue dando Barça no título espanhol!

55' Lançamento para Bale, mas Pletikosa saiu bem do gol.

54' AMARELO, MOSQUERA. Atropelou Casemiro.

53' Real parece sem a mesma gana para atacar.

52' NAVAAAAS! Lucas recebe, bate rasteiro e Navas se esticou bem para fazer a defesa em dois tempos.

51' Time da casa segue se perdendo nas trocas de passes.

50' Depor se solta um pouco mais nesse começo.

49' AMARELO, KROOS. Carrinho atrasado em Cartabia.

48' PLETIKOSA! James manda de fora, mas no meio do gol.

47' Bola na frente para Lucas, mas Pepe chegou na cobretura.

46' E com a saída de CR7, Suarez garante a artilharia da Liga.

45' MUDA O REAL: James entra na vaga de Cristiano Ronaldo.

Os times retornam para a segunda etapa.

O segundo tempo terá apenas o atrativo de uma possível artilharia de Cristiano Ronaldo, já que o português precisa marcar quatro gols para igualar Suarez.

Cristiano Ronaldo marcou os dois, em partida que apenas o Real joga. Depor pouco assustou.

Real faz sua parte. Vence o Deportivo fora de casa, mas não levanta o título porque o Barcelona vence o Granada.

45' Fim de papo.

44' FOOOORA! Cristiano bate falta na barreira, tenta no rebote e a bola fica com Casemiro. Ele deu de cavadinha, mas foi alta demais.

43' Uma disputa que ainda está aberta é da artilharia. Suarez tem quatro gols a mais do que Cristiano Ronaldo.

42' Depor não consegue dar sequencia em seus ataques e Navas pouco trabalhou.

41' Partida diminuiu muito seu ritmo. Real segue no ataque, mas sem muito ímpeto.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Neste momento, Real precisa que o Granada vire a partida para levantar o título.

38' O Real vê o título cada vez mais longe.

37' E em Granada, o artilheiro vai resolvendo! Suarez amplia para o Barça!

36' Cartabia novamente pela direita, mas cruzou muito mal, diretamente em linha de fundo.

35' FOOOOORA! Cartabia recebe nas costas do Marcelo, bate cruzado e assusta.

34' Zaga do Real adianta suas linhas na busca do terceiro.

33' Depor não impõe nenhuma resistência.

32' Lucas Perez sente no gramado e fica pedindo atendimento.

31' NO TRAVESSÃO! Cristiano recebe e chuta forte. A bola belisca o travessão e sai.

30' Vai dando Barcelona no nome do título!

29' Torcida chia muito com a arbitragem.

28' Escanteio batido e a zaga afasta.

27' PLETIKOSA! Benzema recebe e bate colocado. O goleiro voa e espalma. Escanteio.

26' NA TRAAAAAVE! CR recebe livre em posição legal, domina e dá um tapa. A bola caprichosamente pega no pé da trave e volta na mão do goleiro.

25' FOORA! Cartabia arrisca de fora, mas a bola passou por cima do gol.

24' JUIZÃO... Escanteio para o Real, confusão na área e Fajr caiu no gramado sentindo o rosto. Juiz mandou seguir, CR7 empurrou Sidnei e cabeceou. A bola desviou e a bola entrou. Ninguém entendeu.

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL, CRISTIANO RONALDO, DO REAL!

22' Bola longa para Lucas Perez e Navas saiu para antecipar.

21' E em Granada, Luis Suarez abre o placar! Barça retoma a ponta.

20' Jogo não é lá essas coisas. Partida fraca tecnicamente.

19' Agora foi a vez de CR7 apanhar na esquerda. Juiz mandou seguir.

18' Cartabia foi pela direita e tomou tranco por trás. Jogo seguiu.

17' As equipes erram muitos passes e isso tira um pouco ritmo da partida.

16' Neste momento, o Real vai sendo campeão da Liga Espanhola.

15' Real segue pressionando no campo de ataque. Próximo de marcar o segundo.

14' Benzema escapava pela esquerda, mas foi marcado impedimento.

13' QUAAAASE! Escanteio fechado, a bola passou pela pequena área, por todo mundo! Se salva, o Depor.

12' Marcelo e Pablo na disputa e o brasileiro arruma escanteio.

11' Aos poucos, o time da casa respira e trabalha a bola.

10' Depor tenta passar do meio campo pela primeira vez.

9' Neste momento, Real se tornando campeão!

8' O ERRADO DEU CERTO! Bale escapa pela esquerda, cruza pra Benzema, que bateu muito mal de de primeira. Tão mal que a bola sobrou para CR7!

7' GOOOOOOOOOOOOOOL, CRISTIANO RONALDO, DO REAL MADRID!

6' Real sufoca o time do Depor em seu campo. Parte pra cima.

5' Manuel Pablo e Pletikosa são dois dos que se aposentam nessa partida.

4' Bola alçada por Bale e Pablo manda em escanteio.

3' A diferença de tempo entre as partidas são de apenas 12 segundos.

2' Real adianta seu time na marcação ofensiva.

1' E você saberá tudo que acontecer entre Granada x Barcelona.

0' Começou!

Depor com camisa listrada em azul e branco, calção e meias azuis.

Real todo de branco!

Minuto de silêncio às vítimas iraquianas, mortos numa sede de torcida do Real Madrid, após atentado. Lamentável.

Choveu bastante durante o dia, mas agora temos uma pausa.

Os times se cumprimentam. A hora da decisão se aproxima.

A polêmica da "mala branca" existiu, mas o que vale é a bola rolando. Vale título!

Os times sobem ao gramado!

O Depor não vence o Real já tem mais de 3 temporadas. Dificilmente será hoje que a sina quebrará.

Os times retornam aos vestiários. Na volta, as equipes entram em definitivo.

Mateu Lahoz será o árbitro da partida.

Os dois times trabalham no gramado no processo de aquecimento.

O palco está pronto. A bola rola em instantes.

Real querendo a 33ª taça. Depende de um resultado favorável entre Granada x Barcelona.

Os dois times escalados com o que tem de melhor. Promessa de um jogo muito disputado e nervoso.

Depor quer estragar com Pletikosa; Pablo, Arribas, Sidnei, Navarro; Mosquera, Bergantiños, Cartabia, Fajr; Lucas, Alberto. Técnico: Del Amo.

Na busca do título, Real tem Navas; Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Modric,Casemiro; Bale, Cristiano Ronaldo, Benzema. Técnico: Zidane.

Times definidos e escalados!

O Real ainda terá outra final pela frente. Somente o clássico de Madri contra o Atlético pela Champions League.

A rodada é a última. Vale titulo e a emoção estará à flor da pele.

Público não é tão grande, mas a pressão será enorme. Real torce para o Granada arrancar pontos do Barça.

Os times já começam a se preparar para o aquecimento. Momentos finais da rodada decisiva.

O palco do confronto Real Madrid x Deportivo La Coruna é o tradicional Riazor, que promete recebr bom público para apoiar o Depor nessa difícil missão.

FIQUE DE OLHO jogo Real Madrid x Deportivo La Coruna: Gareth Bale, meia-atacante do Real Madrid. O galês vive, provavelmente, um dos seus melhores momentos com a camisa merengue, sendo decisivo. Ele será essencial nesta briga pelo título.

FIQUE DE OLHO partida Real Madrid x Deportivo La Coruna: Lucas Pérez, atacante do Deportivo. Lucas Pérez é, sem dúvida, um dos grandes talentos do campeonato. Líder e artilheiro da equipe, Lucas quer atrapalhar os planos dos merengues na briga pelo título.

No duelo do primeiro turno, os merengues golearam em casa por 5 a 0 com três de Bale, na estreia de Zinedine Zidane como técnico da equipe. Relembre.

