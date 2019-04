Shanghai Shenhua desencanta e Demba Ba é o novo artilheiro da Liga Chinesa

Três jogos finalizaram a nona rodada da Super Liga Chinesa no domingo (15 de maio). No total, oito gols foram marcados no dia. Seis deles numa partida só, na goleada do Shanghai Shenhua por 5x1 sobre o Guangzhou R&F. O placar elástico mostra a discrepância no número de finalizações no jogo, foram 20 do Shenhua e apenas cinco do R&F, mas demorou para ser construído.

Aos cinco minutos, Lu Zheng abriu o placar para o time mandante. Logo aos 11, Zhi Xiao aproveitou rebote do goleiro Li Shuai para empatar. Apenas aos 21 do segundo tempo, o colombiano Giovanni Moreno dominou na área e finalizou sem chances para o goleiro Yuelei Cheng. Aos 31, Fredy Guarín viu Cao Yunding na área. O meia finalizou de primeira e aumentou. Aos 39, Cao Yunding viu o deslocamento de Demba Ba, que só teve que tirar do goleiro para fazer o quarto. Dois minutos depois, o nigeriano Obafemi Martins, que tinha acabado de entrar, recebeu de Demba Ba e marcou para fechar o placar.

Com a vitória, o Shanghai Shenhua assumiu a sexta posição com 13 pontos. Já o Guangzhou R&F caiu para oitavo, com 11 pontos. O gol de Demba Ba foi o sexto do atacante na competição, se tornando o artilheiro da Super Liga Chinesa.

No mesmo horário, Hangzhou Greentown e Liaoning empataram em 0x0. O Hangzhou está em décimo-terceiro, com oito pontos. Mesma pontuação de Shandong Luneng e Liaoning, que abre a zona de rebaixamento na décima-quinta posição. Como o primeiro critério de desempate é o confronto direto, o Hangzhou aparece na frente.

Mais cedo, Yanbian Fude e Chongqing Lifan empataram em 1x1. O serra leonês Steve Bubacarr Trawally abriu o placar com belo gol por cobertura, aos 33 minutos de jogo. O brasileiro Jael, ex-Flamengo e Joinville, empatou o jogo após falha da zaga aos 23 do segundo tempo. O atacante ainda foi expulso aos 38 minutos. Yanbian Fude e Chongqing Lifan estão empatados em nove pontos, mas o Chongqing fica na frente pelo saldo de gols, conquistando a décima posição. O Yanbian vem logo atrás.

Assim como a nona rodada, a décima será realizada em apenas duas datas: no sábado (21 de maio) e domingo (22 de maio). Na quarta-feira (18 de maio), Beijing Guoan e Hebei China Fortune fazem jogo adiado válido pela segunda rodada da Super Liga Chinesa.