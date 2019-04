Alan faz sétimo gol em seis jogos e Guangzhou Evergrande dispara na liderança

O Guangzhou Evergrande continua deixando seus adversário para trás na Super Liga Chinesa. Abrindo a décima rodada da competição, o time comandado por Luiz Felipe Scolari venceu o Liaoning fora de casa por 3x0 e chegou aos 27 pontos. Com a vitória, a equipe chegou a nona vitória seguida e já coloca seis pontos de vantagem no vice-líder Jiangsu Suning.

A vitória começou a ser construída logo aos 18 minutos, quando após boa troca de passes do Guangzhou, o meia Zheng Zhi finalizou sem chances para o goleiro. Aos 36, o brasileiro Alan fez o segundo. Foi o sétimo gol do atacante em seis jogos (um gol foi pela Copa da China). Alan está empatado na artilharia da Super Liga Chinesa com o senegalês Demba Ba, ambos com seis gols marcados. No primeiro minuto do segundo tempo, Alan encontrou Ricardo Goulart livre para fechar o placar. Com a derrota, o Liaoning permanece na penúltima posição da tabela.

Além de vencer seu jogo, o Guangzhou contou com mais um tropeço do Jiangsu Suning. Após empatar em 0x0 com o Shijiazhuang Ever Bright, o vice-líder visitou o Tianjin Teda e não se deu bem. Aos 24 do primeiro tempo, M'Baye Diagne recebeu passe após rápida roubada de bola. O senegalês venceu na corrida e fez o gol do jogo, 1x0. A derrota tirou a invencibilidade do Jiangsu na Liga, e colocou o Tianjin na quinta posição, com 16 pontos.

Jean Evrard Kouassi fez dois gols nos últimos dois jogos do SIPG (Foto: Sina Sports)

Para piorar a situação do Jiangsu, o terceiro colocado Shanghai SIPG venceu em casa o Hangzhou Greentown e chegou aos 20 pontos. O SIPG agora está um ponto atrás do vice-líder. O gol do jogo saiu aos dez minutos do segundo tempo, quando Jean Evrard Kouassi fez de cabeça para o time mandante. O Hangzhou permanece em décimo-quarto, com oito pontos.

No outro jogo do sábado, Shandong Luneng e Henan Jianye empataram em 0x0. Com o resultado, a equipe de Mano Menezes permanece em décimo-terceiro, com dez pontos. Já o Henan caiu para a sexta posição, com 16 pontos.

A décima rodada termina com mais quatro jogos no domingo: Às 4h30, Guangzhou R&F x Changchun Yatai. Às 8h35, Shijiazhuang Ever Bright x Beijing Guoan, Hebei China Fortune x Yanbian Fude e Chongqing Lifan x Shanghai Shenhua.