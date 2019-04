Di María exalta título do PSG diante do rival Marseille: "Foi uma grande conquista"

Neste sábado (21), o PSG venceu o Olympique de Marseille na final da Copa da França 2015/16. O jogo aconteceu no Stade de France, em Saint-Denis. Os parisienses venceram pelo placar de 4 a 2, com dois gols de Zlatan Ibrahimovic que se despediu do clube, Matuidi e Cavani completaram. O triunfo deu para a equipe de Laurent Blanc o décimo título do torneio nacional se igualando ao próprio OM, que também tem dez taças.

Depois da partida, o meia-atacante argentino Ángel Di Maria falou da vitória conquistada pelo clube: “Foi uma partida equilibrada, na primeira etapa saímos na frente do marcador rapidamente, mas o Marseille igualou depois. O duelo estava muito difícil na etapa inicial e tivemos ótimas oportunidades de marcar gols. Só que na etapa final conseguimos voltar a ter a vantagem, o que nos deu mais tranquilidade para aumentamos o marcador. Foi uma grande conquista e parabenizo a todos da equipe pela vitória contra um adversário de muito respeito”.

O argentino ainda falou sobre Ibrahimovic, que fez seu ultimo jogo pelo PSG: “É uma pena que ele estar saindo do clube, foi uma opção dele. Foi uma temporada fantástica e jogar com um jogador com ele é muito gratificante. Além de ser um fazedor de gols, também ajuda na marcação e arma jogadas. Vai ser uma pena ele sair. Desejo tudo de bom para o Ibrahimovic daqui para frente”.

Autor de um dos gols, o atacante uruguaio Edinson Cavani também falou sobre o titulo conquistado: “Vencemos um jogo difícil e conseguimos levantar mais uma taça na temporada. Sou grato a todos do clube que se empenharam durante toda temporada e chegamos longe com títulos. Agora é pensar no que vem pela frente e trabalhar ainda mais para que consigamos chegar novamente em finais”.

Os dois jogadores irão disputar a Copa América Centenário por suas respectivas seleções: Argentina e Uruguai. O torneio será realizado nos Estados Unidos no mês de junho.