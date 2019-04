Arsenal revela imagens do uniforme para próxima temporada

Nesta segunda-feira (23), o Arsenal anunciou o uniforme para a temporada 2016-17 via redes sociais. Apenas o padrão “casa” foi revelado pelos Gunners, como mostra a foto abaixo.

Zagueiro Laurent Koscielny no novo uniforme. Foto: Divulgação/ Arsenal

O kit é o terceiro ​feito pela Puma, que está no clube há três anos. Não há muitas mudanças em relação ao design do uniforme da campanha de 2015-2016. Assim como o uniforme de goleiro, na foto.

Petr Cech no novo uniforme de goleiro. Foto: Divulgação/ Arsenal

Ao que tudo indica, a revelação do novo padrão foi apressada pelos crescente rumores da contratação do meia suíço Granit Xhaka. No sábado (21) anterior, várias fotos circularam pela internet com o jogador no novo uniforme tirando fotos no centro de treinamento do Arsenal. O kit usado por Xhaka é igual ao que fui divulgado pelos Gunners hoje, e o anúncio do jogador como integrante do elenco do Arsenal parece ser iminente. Especula-se que o valor pago pelos Gunners para a compra do jogador foi de 30 milhões de Libras. As fotos que espalharam no sábado pelo Twitter no último sábado (21).​ ​​ ​​ ​

Foto: Reprodução/ Twitter.

Com as saídas, por fim de contrato, de Mikel Arteta e Thomas Rozicky, os números 8 e 7 estão livres no Arsenal. O número 7, usado durante 10 anos por Rosicky, agora pertence a Alexis Sánchez. O Arsenal anunciou, também via mídias sociais, a mudança de número do chileno, ele saiu do 17 para o 7. Esse número tem um significado especial para os Gunners, já que vários jogadores “lendários” do clube a usaram. Nomes como Robert Pirès e até mesmo Rozicky vestiram a “número 7”.

Foto: Divulgação/ Arsenal/ Twitter

Também circulam rumores de que outras mudanças de número ocorrerão. Bellerín deve sair da 24 para a 2, Petr Cech deve usar a número 1 e Coquelin deve sair da 34 para a 8. Granit Xhaka deve ser o novo dono da 34, caso seja confirmada sua contratação. O ainda jogador do Borussia Mönchengladbach tem esse número tatuado em suas costas, pois foi seu primeiro número como jogador profissional, no FC Basel. A revelação do uniforme dois só deve ser feito ao início do próximo mês.