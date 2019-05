Zidane e a oportunidade de repetir sucesso dos campos agora como treinador na UCL

Zinedine Zidane é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores jogadores de todos os tempos. O francês tinha um estilo clássico de jogar, com a cabeça levantada e muita classe com a bola nos pés. Todo esse seu talento fez com que vencesse vários títulos, entre eles o da Uefa Champions League 2001/02, onde fez o gol do título, um dos mais emblemáticos da histórias das finais.

Como jogador, Zizou teve sucesso na Champions, mas poderia ter tido ainda mais. Isso porque ele não teve a "sorte" necessária pela Juventus. Naquela temporada, o grande time da Juve, que tinha jogadores como, além de Zizou, Del Piero, Christian Vieri e Didier Deschamps, foi surpreendido na decisão do torneio pelo Borussia Dortmund.

Na temporada seguinte, mais uma vez a Vecchia Signora chegava na final do torneio. Desta vez, esperava-se uma equipe mais "experiente", ainda mais por ser a segunda final consecutiva do maior torneio interclubes do planeta. Porém, mais uma decepção veio.

Com um time ainda melhor que o da temporada passada, com a aquisição de jogadores como Filippo Inzaghi e Edgar Davids, a expectativa era a das melhores, mas não foi bem assim. Faltou combinar com o experiente time do Real Madrid daquele ano, que venceu por 1 a 0 e se sagrou campeão mais uma vez, "entregando" o segundo vice seguido para Zizou.

Novos ares para Zidane. Após quase cinco anos no futebol italiano, o francês arrumou as malas e rumou até a capital espanhola, mais exatamente Madri. O Real Madrid era a nova missão de Zizou em busca de finalmente conquistar e a tão sonhada orelhuda da Champions... e ele conseguiu.

Temporada 2001/02, a primeira do meia francês com o uniforme merengue. Campanha incrível, com direito a eliminação sobre o rival Barcelona nas semifinais. Na final, o duelo era contra o Bayer Leverkusen de Michael Ballack. Os merengues saíram na frente com Raúl, mas cinco minutos depois o brasileiro Lúcio deixou tudo igual.

Porém, no final do primeiro tempo, saiu o lance que ficaria marcado na história do futebol. Após cruzamento de Roberto Carlos, a bola ficou "pendurada" e Zidane, em um movimento totalmente perfeito, acertou um voleio magnífico e deu a nona orelhuda para o Real Madrid, a primeira da sua brilhante carreira.

Zizou pode, além disso, se tornar o sétimo a conseguir vencer o título do torneio como jogador e técnico. Neste seleto grupo estão: Miguel Muñoz (ambos pelo Real Madrid), Giovanni Trapattoni (ambos pelo Milan), Johan Cruyff (como jogador, pelo Ajax; como treinador, pelo Barcelona), Carlo Ancelotti (como jogador, dois títulos pelo Milan; como treinador, dois pelo Milan e um pelo Real Madrid), Frank Rijkaard (como jogador, pelo Ajax; como treinador, pelo Barcelona) e Josep Guardiola (ambos pelo Barcelona).

Agora, a missão é vencer o título como treinador. Neste sábado (28), Zizou terá sua primeira chance para vencer a Uefa Champions League como técnico e a confiança é gigante, tendo em vista que seu trabalho no clube merengue é ótimo. Mas ele terá pela frente uma "pedra no sapato", e o Atlético de Madrid promete "estragar" esta estreia dele como treinador em uma decisão de UCL.