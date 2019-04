Antes técnicos de seleções, Felipão e Eriksson agora duelam na China

No banco de reservas do time mandante está Luiz Felipe Scolari. No banco visitante, Sven-Göran Eriksson. Este duelo já foi visto quatro vezes em competições de seleções. Em 27 de setembro de 2015, houve o primeiro confronto entre os treinadores na Super Liga Chinesa. Vitória do Guangzhou Evergrande por 3x0 em Xangai, com três gols brasileiros: Ricardo Goulart, Robinho e Elkeson.

E no domingo (29 de maio) às 8h35 acontece mais um duelo Guangzhou Evergrande x Shanghai SIPG. Dessa vez, o jogo é realizado no Tianhe Stadium. Até agora, Felipão e Eriksson se enfrentaram cinco vezes. E o treinador brasileiro leva ampla vantagem no confronto. Foram quatro vitórias e um empate, sendo três das quatro em competições mata-mata: Brasil 2x1 Inglaterra em 2002, Portugal (8) 2x2 (7) Inglaterra em 2004 e Inglaterra 1x3 Portugal em 2006.

Luiz Felipe Scolari recebeu o reforço do zagueiro Zhang Linpeng, cogitado recentemente no Leicester City, mas continua sem o atacante colombiano Jackson Martínez. Com isso, os brasileiros Paulinho, Alan e Ricardo Goulart devem ir a jogo, como nos últimos jogos. Já Sven-Göran Eriksson não terá o meia Darío Conca, suspenso, e os atacantes Asamoah Gyan, machucado, e Elkeson, impossibilitado por questões contratuais (a partir de 2017, o jogador pode enfrentar o Guangzhou Evergrande). O marfinense Jean Evrard Kouassi, que fez dois gols nos últimos dois jogos da equipe na Liga, deve ser o titular junto do promissor camisa 7 Wu Lei.

Sem Conca, Gyan e Elkeson, o SIPG põe suas fichas em Wu Lei (Foto: Sina Sports)

Assim, a China não verá o primeiro confronto de Elkeson com a equipe que o deu projeção no país. Darío Conca já teve o seu rito de passagem, na derrota por 3x0 do dia 27 de setembro de 2015. Mesma situação de Zhang Linpeng, que foi formado nas categorias de base do Shanghai SIPG.

O jogo põe frente a frente o líder da Super Liga Chinesa contra o terceiro colocado. Sete pontos separam as duas equipes na tabela. Nos últimos duelos, ampla vantagem do Guangzhou Evergrande. Enfrentando-se desde 2013 na Liga Chinesa, o Guangzhou venceu quatro dos seis jogos. E não perdeu nenhum. No Tianhe Stadium, foram duas vitórias do Evergrande e um empate até agora.