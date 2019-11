Resultado Real Madrid (5) x (4) Atlético de Madrid na final Champions League (1-1)

Real O O O O O Atlético O O O X

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, CRISTIANO RONALDO, DO TÍTULO DO REAL MADRID!

CRISTIANO NA BOLA!

NAVAS FOI NA BOLA, RASTEIRA, MAS CARIMBOU O PÉ DA TRAVE!

NA TRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVE!

Juanfran na bola.

Que categoria! 4 a 3.

Sergio Ramos na batida.

Bola lá e goleiro cá. 3 a 3.

Saúl na bola.

E o goleiro nem se mexeu... 3 a 2.

Vem Bale!

Alta, sem nenhuma chance! 2 a 2;

Capitão Gabi!

Canto esquerdo e sem chances. 2 a 1 Real.

Marcelo na bola!

CATEGORIA... Deslocou Navas! 1 a 1.

GRIEZMANN NA BATIDA!

BOLA LÁ, GOLEIRO NEM SE MEXEU! 1 a 0 Real.

Quem vai será LUCAS VAZQUEZ!

Os pênaltis serão do lado do Real Madrid!

Os jogadores morreram no gramado! Sentem demais! E a gora vai chegando!

Cena gigante com Simeone quase invadindo a torcida pedindo apoio!

122' E não deu em nada... TEREMOS PENALIDADES!

122' ESCANTEIO NO ÚLTIMO LANCE PARA O REAL!

121' É agora ou nunca!

120' Mais dois minutos!

119' PERDEU, VAZQUEZ! Cruzamento caiu em seus pés, mas o jovem demorou uma vida e foi travado.

118' Meu amigo, se acomode aí porque as emoções não acabam!

117' Hernandez tentou cabecear para quem chegava cruzado, mas foi totalmente torto.

116' Todo um teatro para CR7 carimbar a barreira.

115' MUDA O ATLÉTICO: Partey entra e Koke sai.

114' Sergio Ramos e Juanfran. Discussão de bandeiras das equipes e da seleção espanhola.

113' Koke fica no gramado sentindo cãimbras. É uma guerra física!

112' Real aposta nas bolas cruzadas. E Fernando Torres dominou uma bola livre com a mão. Láááááááá veeeeeeeeeeem bomba!

111' Cada ataque é uma parada cardíaca para o time que defende!

110' PEPE SENDO PEPE. Enxadada em Gabi. Amarelo.

109' E o Real tem escanteio!

108' Ainda há uma mudança para o Atlético!

107' MUDA O ATLÉTI: Seria Saúl, mas Filipe Luis morreu. Vem Lucas Hernandez.

107' Casemiro arrisca de fora, mas isola. Real com jogadores acima do limite físico!

106' Se seguir assim, penalidades!

105' OS ÚLTIMOS INSTANTES DE BOLA ROLANDO!

É só mudar de lado e a guerra continua!

105' ACABOU!

104' OUSADIA E ALEGRIA! Griezmann virou uma bicicleta, mas jogou por cima.

103' Vai chegando ao final, o primeiro tempo da prorrogação.

102' Partida gigantesca de Luka Modric!

101' Sente cãimbras, Gareth Bale!

100' A zaga afastou e a vez de atacar é do Real!

99' Griezmann ganhou de Pepe, mas Danilo cortou na cobertura. É escanteio!

98' JUANFRAN, COITADO... Ele já fez demais ao fintar Modric, mas quis passar por dentro do Casemiro. Menos, chefe.

97' DANILO DO CÉU! Se o lateral não tira de cabeça, Carrasco meteria pro gol. Escanteio

96' Ninguém dá espaços, mas ninugém ataca com 100% das forças.

95' As torcidas cantam no San Siro! Nervosismo na garganta!

94' E como entrou bem o belga Carrasco. Comendo o lado direito do Real Madrid.

93' NOSSA SENHORA! Cristiano Ronaldo subiu livre, mas testou nas costas de Godin e Oblak ficou com a bola!

92' AMARELO, DANILO. Carrasco passou como um Fórmula 1 por um fusquinha. Juizão não deu vantagem.

91' Vamos ver o duelo de sentimentos: arriscar o ataque e expor a defesa ou se segurar para as penalidades?

90' SE PREPARE AÍ PORQUE COMEÇOU!

Os times vão se ajeitando para o primeiro tempo da prorrogação.

O gol de empate do Atléti!

E TEREMOS PRORROGAÇÃO!

ACABOU!

93' AMARELOS, GABI E SERGIO RAMOS. O zagueiro, por matar grande contra ataque. O meia, por reclamação.

92' Minuto final!

91' Vai se aproximando prorrogação!

90' Real tenta alguma coisa, mas sem organização. Atléti mais cauteloso!

89' E teremos mais três minutos!

88' Meu amigo... vai se aproximando mais uma prorrogação.

87' QUE MÍSSEL! Marcelo avança na esquerda, bate cruzado e a bola passa queimando na pequena área!

86' FOOOOOOOOOORA! Modric cobrou fechado e Bale testou na pequena área! Incrível!

85' FOI FOMINHA... Bale fintou Juanfran, ficou livre pra cruzar, mas bateu direto. Escanteio.

84' Festa nas arquibancadas! É a final!

83' Atlético renasce no jogo, mas Real é gigante!

82' Real aposta na força individual!

81' As emoções não acabam!

80' FOOOORA! Juanfran cruza, Torres se antecipa, mas furou!

79' E segue pressão do Atlético!

78' Simeone chama, grita, orquestra a torcida colchonera!

77' O jogo não está nada decidido! Tem muito ainda!

76' E Milão explode!

75' QUEM NÃO FAZ... Chegada pela direita, Juanfran chutou cruzado e Carrasco apareceu na pequena área para empatar! Logo depois de CR7 perder o gol!

74' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, CARRASCO, DO ATLÉTICO DE MADRID!

73' IMPRESSIONANTE! Saída errada do Atlético, Bale recuperou, partiu pra cima e a bola ficou livre pra CR7. Ele fez firula, Oblak pegou e a sobra ficou com Bale, que fintou o goleiro, mas chutou cruzado para Juanfran salvar na linha do gol!

72' OBLAK! Cristiano Ronaldo finaliza pela primeira vez, mas em cima de Oblak!

76' MUDA O REAL: Vazquez entra na vaga de Benzema.

75' É um ferrolho merengue!

74' A pressão continua e Diego Simeone chama a torcida!

73' Testada de Fernando Torres, mas sem direção. Tiro de meta.

72' Pepe sofre falta, fica no chçao, Filipe Luis vai pedir pra se levantar e Pepe simula pior do que ator em filme canastrão americano.

71' MUDA O REAL: Isco entra na vaga de Kroos.

70' Real tira o ímpeto do Atléti e melhora na partida.

69' MA IS UM MI LA GRE DE OBLAK! Bolão de Modric para Benzema, na direita, livre. O camisa 9 avançou na diagonal, ficou cara a cara, mas viu ser parado pelo goleirão!

68' Real cadencia, troca passes, gira a bola na busca do espaço.

67' Na cobrança, Sergio Ramos deu um empurrão, que meu Deus! Jogo parado.

66' Bale arrisca e carimba a barreira. Escanteio.

65' Cristiano Ronaldo finta Godin, cai e sofre a falta. Lá vem chance merengue!

64' Danilo levanta da direita, mas Savic cortou soberano de cabeça.

O momento do pênalti de Griezmann.

63' SEM PONTARIA. Mais um chute de fora e mais uma bola fora do Atlético.

62' Real todo fechadinho, buscando um contra ataque.

61' Cristiano Ronaldo traz na diagonal, cai, mas simulou.

60' AMARELO, TORRES. Deixou o pé em Sergio Ramos.

59' Meu amigo, é um baita segundo tempo!

58' SAÚL, PRA FOOOOOOORA! Jogadaça pela esquerda, bola cruzada e o meia deu de voleio, assustando Navas!

57' FOOOORA! Koke arrisca cruzado do bico da grande área e assustou Navas.

56' Bola alta na área colchonera, bagunça total e o juizão deu falta ofensiva.

55' Torcida merengue nervosa, mais quieta nesse momento.

54' É outro jogo nesse segundo tempo. Atlético mais organizado.

53' JESUS, MARIA E JOSÉ! FOOOOOORA! Bola alta, ficou pipocando na área merengue, ninguém tirou e Godin mandou por centímetros da trave!

52' Pressão pra cima do brasileiro! Muito criticado nessa temporada.

51' MUDA O REAL: Danilo entra na vaga de Carvajal.

50' PECADO... Carvajal sente e já pede mudança. Chora muito o lateral.

49' Griezmann sentou o pé, no meio. A bola afundou no poste, bateu no chão e saiu!

48' NO TRAVESÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃO!

47' AMARELO, NAVAS. Por reclamação. Lá vem Griezmann!

46' E O JUIZ DÁ PEEEEEEEEEEEEENAAAAAALTI! Torres protegeu, Pepe atropelou e o juzi marcou!

45' É AGORA OU NUNCA!

MUDA O ATLÉTI: Carrasco entra na vaga de Augusto.

Os times vão retornando para o gramado. E teremos mudanças.

O gol merengue. Sergio Ramos abriu o placar.

A hora do gol. A festa em Milão!

Real começou melhor, mais ofensivo, mas marcou após erro da arbitragem, em validar gol impedido de Sergio Ramos. Atléti sentiu o gol e demorou para se reorganizar. Após isso, tratou melhor a bola, mas tem pouca inspiração ofensiva.

O Real Madrid vai vencendo o Atlético por 1 a 0, com gol de Sergio Ramos, numa bola aérea, assim como em 2014.

46' Acabou!

45' Teremos mais um minuto.

44' Real aposta na velocidade. Atléti ainda tenta o empate.

43' Corpo ofensivo do Atlético se resume à Antoine Griezmann. O mais participativo na frente.

42' FOOOOOOOOOOOOOOOORA! Griezmann recebe nas costas da marcação, avança na diagonal, bate de fora, mas a bola saiu em linha de fundo.

41' Real todo fechado na busca do contra ataque.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Bola perigosa na área do Real e Sergio Ramos corotu na hora H.

38' Griezmann arrisca de fora e Navas novamente pega sem problemas.

37' Torcida merengue sendo dominada pela colchonera, em Milão.

36' Partida está menos física e mais jogada. Posse quase igual, com 52-48 para o Real.

35' Atléti melhora e começa a achar espaços.

34' O jogo não está decidido! Tem muito tempo ainda!

33' SENSACIONAL NAVAS! MAS IMPEDIDO... Nas costas do Modric, Griezmann senta a bota e o goleiro faz milagre. Mas o francês estava na frente. Acertou.

32' Torres apagado até aqui. Time erra passes demais.

31' Marcação forte na defesa merengue. Mas saída é com velocidade e objetividade.

30' NAVAS SEM PROBLEMAS. Griezmann recebe com espaço, gira e bate de canhota, mas sem forças.

29' Real se fecha em seu campo na busca do contra ataque.

28' Princípio de confusão entre Bale e Filipe Luis. Jogo nervoso!

27' Benzema recebe na direita, tira o cruzamento forte e Oblak deu um soco na bola.

26' OOOOOPA! Griezmann recebe na esquerda, tentou cruzar e Sergio Ramos praticamente bloqueou no estilo vôlei! Juiz não deu nada.

25' Griezmann sai muito da área, tentando ajudar na criação de meio campo.

24' Precisa de mais Saúl e Koke, no time colchonero.

23' Atléti segue apostando na bola alta, na marcação avançada, mas vê o rival sair bem dela.

22' Cristiano Ronaldo cai pela direita, tenta cruzar, mas bateu mal demais na bola. Na mão do goleiro.

21' Até o momento, grande partida de Modric e Bale!

20' Vai sendo a 11ª taça de Champions!

19' Merengues não tem pressa. Administram o tempo e a velocidade da partida.

18' Real é melhor posicionado no meio campo, tendo mais facilidade em armar jogadas no setor.

17' A torcida colchonera tenta seguir com a equipe. Tem muito jogo pela frente!

16' Muita festa merengue em Milão!

15' O gol repete o feito de 2014, quando o zagueirão meteu pra rede também da decisão, também em bola alta.

14' CARRAAAAAASCO! Levantamento da esquerda, a bola desvia em Benzema e Sergio Ramos escora por trás da zaga na pequena área! Mas o zagueirão estava na frente, em impedimento. Juiz errou!

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, SERGIO RAMOS, DO REAL MADRID!

12' Pancada em Marcelo. Chance de bola alta na área colchonera.

11' Jogo muito pilhado, muito físico!

10' OOOOOOPAAA! Filipe Luis recupera, liga Griezmann e o francês toma no meio de Carvajal. AMARELO.

9' MAIS REAL! Kroos recebe, carrega pelo meio e bate de fora. Savic desvia e manda em escanteio.

8' A marcação do Atlético é forte, no alto e não deixa o Real respirar.

7' Torcida do Atlético mais participativa.

6' O jogo começa corrido, nervoso e aberto! Será um clássico daqueles!

5' MINHA MAMÃE DO CÉU, QUE DEFESA DO OBLAK! Bale mandou cruzado, Benzema fechou na pequena área e Oblak pegou nem ele sabe como com os pés!

5' E agora foi Gabi quem chegou atrasado em Bale. Falta perigosa ao time merengue. Lá vem Bale!

4' PRIMEIRO CHUTE! Bola cruzada por Saúl e chute de primeira de Koke, mas de tornozelo. Navas fechou.

4' Jogo começa com faltas, muita marcação e juizão apitando tudo que vê.

3' Primeira descida colchonera com Saúl, mas cruzou torto demais e a bola saiu em lateral.

2' E a festa das arquibancadas é enorme. Muito incentivo e apoio das torcidas.

1' E já tivemos a primeira saraivada. Koke entrou dando uma voadora em Casemiro. Clattenburg conversa com o espanhol.

0' SE PREPARE AÍ PORQUE A BOLA ROLOU!

Atlético com camisa listrada em vermelho e branco, calção azul e meias vermelhas.

Real todo de branco!

Os times fazem a última reunião. Meu amigo, a bola vai rolar!

O time de celebridades presentes é gigante. Alex Fergunson, Fabio Capello, Giani Infanttino, Ronaldinho Gaúcho e outra enormidade de ex-jogadores.

Equipes perfiladas. SOOOOOOOOOOOOBE O HINO DA CHAMPIONS!

"Nunca dejes de creer!"

"Hasta el Final. Vamos Real"

E LÁ VEM ATLÉTICO DE MADRID!

E LÁ VEM REAL MADRID!

Olha, simplesmente para arrepiar!

Andrea Bocelli canta o Hino da Champions. Simplesmente fantástico!

Javier Zanettu e Franco Baresi (Inter e Milan) carregam a taça até o centro do gramado! A hora está chegando!

Bailarinos, algumas partes em fogos, dança e a festa vai chegando ao final.

A cantora Alicia Keys comanda a festividade cantando Girl on Fire, Empire State of Mind e a música tema dessa final.

Começa a festa de encerramento no gramado do San Siro.

15:29 - A sonhada décima taça chegou após um enorme jejum. Mas a 11ª pode vir apenas dois anos depois!

15:27 - Atlético tentará quebrar a sequencia de vices. Caso perca, será o maior segundo colocado (Reims e Valencia também tem 2)

15:25 - Milão é a cidade com mais títulos europeus. E é ela quem recebe o clássico da capital espanhola.

15:23 - Já tivemos três revanches na final da Champions. Milan ( x Liverpool), Ajax ( x Milan) e Juventus ( x Ajax).

15:21 - O público ainda segue chegando. Os arredores do San Siro estão tomados por espanhois.

15:19 - Roberto Carlos e seu palpite para a decisão. E qual o seu placar?

15:17 - É só a "Orelhuda" no palco da partida. É pra fazer tremer!

15:15 - Meia hora para o início! Os amantes do futebol já sentem o frio, o nervoso, a expectativa. Seja você merengue, colchonero ou apenas um torcedor comum. Essa partida é especial.

15:13 - A flâmula merengue da partida!

15:11 - Essa é a camisa da partida para o Atléti!

15:09 - É a chance da vingança. A chance de ser ainda mais soberano na Europa!

15:07 - São 236 partidas. Mas apenas duas em campo neutro. As duas com vitórias merengues (Zaragoza - 2x1 / Lisboa 4x1).

15:05 - Esse é o espaço para a torcida colchonera. Estará lotada daqui a pouco!

15:02 - Atlético passou pelos campeões da Holanda, Espanha e Alemanha. Real, por nenhum campeão nacional.

15:00 - Restam 45 minutos! Eram 32 equipes, agora, somente duas. Dois times da mesma cidade.

O lado vermelho e branco do estádio!

A escalação com destaque para CR7.

Mark Clattenburg, da Inglaterra, será o juiz.

Somados, ambos os times titulares somam 21 finais europeias. Equilíbrio.

PELA REVANCHE, PELO INÉDITO TÍTULO, O ATLÉTICO TEM



Oblak

Juanfran Godin Savic Filipe Luis



Gabi Augusto Fernandes



Koke Saúl



Griezmann Fernando Torres



Técnico: Diego Simeone



NA BUSCA PELA "UNDÉCIMA", O REAL TEM



Navas

Carvajal Sergio Ramos Pepe Marcelo



Casemiro



Kroos Modric





Bale Benzema Cristiano Ronaldo



Técnico: Zinedine Zidane

E TEMOS AS ESCALAÇÕES!

Em seis finais de jogo único, o Atlético se deu melhor em quatro, com duas vitórias do time branco.

E quem disse que não teremos times brasileiros na final da Champions?

Os jogadores do Atlético já estão no caminho da partida!

A taça da Champions já está no San Siro, palco da partida!

Somados os títulos europeus dos rivais do Atlético nessa edição de Champions, teremos 26 conquistas. Se somarmos todas as conquistas europeias dos rivais do Real, teremos zero.

Esta será a décima decisão do Atléti em competições européias.

A torcida colchonera presente na fan zone de Milão. Enorme presença espanhola!

Real Madrid e Atlético estão marcados para receber esta noite o jogo mais importante da temporada. As expectativas estão elevadas para um jogo que promete marcar os nossos. .

Este fim de semana é Milão que evoca o cheiro doce do futebol. A cidade italiana, cheia de estrelas, tem sido, é e será a lâmpada incandescente com San Siro como grande palco. O mítico estádio está pronto para receber a final da sexagésima primeira edição da Liga dos Campeões.

Os adeptos do Real Madrid estão localizados na Fan Zone da Via del Burchielo, a cerca de 4,5 km do Giuseppe Meazza. Em redor, são inúmeras as actividades de lazer para tornar a espera mais suportável, até o grande momento da noite Milanese.

Já os fãs do Atlético podem desfrutar da sua Fan Zone na Piazza Duca D'Aosta, a nove quilômetros do Lombard feudo e também eles têm ao seu dispor diversas atividades para jovens e idosos. O afastamento San Siro não será grande impedimento, uma vez que a cidade é bem servida por redes de transportes públicos.

A área habilitada pela UEFA para os fãs é a Piazza del Duomo, um dos templos mais imponentes catedrais da Europa. Em torno haverá apresentações musicais e personalidades bem conhecidas do mundo do futebol.

O Desportivismo prevalecerá sobre qualquer interesse. A necessidade de divulgar os valores no mundo do futebol cai desta vez sobre merengues e adeptos do Atlético. Deve, portanto, prevalecer a nobreza num espectáculo que é chamado a servir como um exemplo para os contemporâneos e as gerações futuras.

A segurança à volta do estádio será essencial. 1.500 agentes serão divididos em dois anéis em torno do invólucro. Madrid também será preparada para a celebração e a polícia enche as ruas para garantir público e servir como fiador.

Uma das chaves reside no equilíbrio mostrado em ambas as equipas. O conjunto do Real Madrid, vem com vinte e sete golos a favor e sete contra. Enquanto isso, os rojiblancos são apresentados com dezasseis golos marcados e cinco sofridos. Algo que pode esclarecer o rumo que terá esta final.

A história é um ponto a lembrar nos momentos memoráveis. Esta noite, o Real Madrid não vai esquecer de Di Stefano, que permanece na retina dos fãs dos blancos. No lado de Simeone não parararão de pensar em Luis Aragonés, uma lenda do Atlético

Essa decisão será a partida 500 da história merengue em torneios internacionais.

No Bernabeu, casa do Real, telão instalado no centro do gramado para os torcedores acompanharem a partida.

Em instantes, as delegações de Real e Atlético partem para o San Siro.

Pouco menos de 2h para o início pra valer do combate na Itália.

Juanfran e sua profecia: após a derrota na final de 2014, o lateral falou com repórteres locais dizendo que o time voltaria na decisão para vencer em dois anos. Metade da profecia foi cumprida.

Fernando Torres tem duas Eurocopas, um Mundial, Champions com o Chelsea, campeonatos e copas nacionais, mas nenhum título com o seu time do coração. Esse é seu jogo mais importante na vida.

Zidane pode ser o primeiro treinador vencedor da Champions nascido no país fundador da competição.

Só metade da temporada no cargo e Zinedine Zidane já mudou a cara do Real Madrid. A equipe é outra, com um estilo de jogo com sua cara e um futebol mais vistoso.

Mesmo assim, a pressão é grande na busca no título, pois é o único que o clube pode conseguir nesta temporada. Zidane disse que vê os jogadores da mesma forma que em Lisboa, na final de 2014, focados no único objetivo: o título.

"Vejo os jogadores da mesma forma que em Lisboa. Só falta um jogo. Estamos todos muito felizes por estar nesta final. Estamos preparados e isso é o mais importante: estamos preparados para jogar. Trabalhámos muito para alcançar este objetivo. Estou satisfeito com o trabalho que realizámos", afirmou Zidane.

"Sofremos muito, mas não é possível chegar a um final sem sofrimento. Sabemos o que precisamos fazer e aquilo que vamos ter de voltar a fazer, sem dúvida. É perfeitamente normal sentir dificuldades numa final. Quem quer ganhar tem de sofrer", disse Zidane.

PRÉ-JOGO: Atlético de Madrid tenta escrever o nome na história da UCL contra recordista Real Madrid

Em 2014, os merengues buscavam com todas as forças a tão sonhada 'La Décima'. Mesmo com todo o sofrimento, com direito a gol aos 94', a equipe merengue conseguiu chegar lá.

Agora, dois anos depois, o sentimento o mesmo. A 'Undécima' é um objetivo gigante e o Real Madrid fará de tudo para derrotar rival Atlético mais uma vez e garantir mais um título para sua sala recheada de orelhudas.

Se por um lado o objetivo é aumentar ainda mais sua sala que já é recheada, no outro é conquistar um título totalmente inédito na história do clube. O Atlético de Madrid chega para esta final com mais "força" que em 2014.

A equipe eliminou dois dos times mais fortes do planeta, Barcelona e Bayern de Munique, se maneiras seguidas, e agora busca a revanche diante do rival Real Madrid para conquistar um título que já bateu na trave algumas vezes.

Madri é dividido novamente em colchoneros e merengues. A classe operária contra a classe elitista de suas fundações.

Duelo do primo rico X primo pobre. Duelo da busca pelo 11º titulo X 1º troféu.

O mundo vai parar e voltar seus olhos para a capital da moda, recebendo a final da Champions League e se tornando a capital do futebol.

Após a final da Champions, a bola voltará a rolar mas pela Eurocopa de seleções.

É o jogo que fecha a temporada europeia. O jogo dos sonhos de todo clube europeu.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Real Madrid x Atlético de Madrid , válida pela grande final da Uefa Champions League 2015/2016, a ser realizada no estádio San Siro, em Milão, na Itália! Fique conosco!

A Uefa definiu que o inglês Mark Clattenburg será o árbitro da final da Champions League 2015/2016 entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Com 41 anos apitou a final do futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Londres, além de estar entre os 18 selecionados para a Eurocopa em 2016.

Na coletiva de imprensa que antecede a final, Fernando Torres garantiu que jogará a vida contra o Real Madrid e conquistar a Champions pelo Atlético de Madrid será realizar um sonho de criança: "É tudo que sempre sonhei desde criança, desde que tinha cinco anos. Vou fazer de tudo para torná-lo verdade. É especial. Tive a chance de voltar. O clube e o Simeone me deram essa chance. Tem sido difícil. Lutei para conquistar espaço no time e para marcar gols. Tenho a sorte de ter ganhado com o Chelsea, mas amanhã é diferente. Amanhã será o jogo da minha vida"

Já Toni Kroos respondeu na mesma moeda e não conteve papas na línguas para alfinetar em jogo Real Madrid x Atlético de Madrid. Segundo o alemão, o favoritismo é do Real Madrid e o maior clube será o campeão: "Para que seja uma boa temporada para a opinião pública, temos que ganhar essa última partida. É isso que se espera do Real Madrid: o maior clube tem que ganhar também a maior competição".

Entre os técnicos, Zidane tranquilizou a torcida do Real Marid e garantiu que Cristiano Ronaldo, recuperando-se de dores na perna, estará 100% para a final da Champions League: "Ele tinha um pouco de incômodo, mas está 100%. Ainda mais jogando uma final. Acho que ele está bem. Sábado estará 100%"

Zidane também não escondeu a ansiedade, garantiu um Real Madrid focado na final, mas afirmou que será duelo difícil contra o Atlético de Madrid: "Duro, não. Será um jogo difícil. Quando falamos "duro", pode ser algo feio. Vai ser um jogo dificílimo, com certeza. Estamos preparados. O que os jogadores mais querem é que comece logo o jogo"

Já Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, decidiu destacar a importância tática do volante Casemiro, do Real Madrid. Para ele, a entrada do jogador mudou o equilíbrio da equipe madrilenha: "Para o equilíbrio do Real Madrid, ele (Casemiro) é sem dúvida o jogador mais importante do time. A presença do Casemiro deu ao rival uma virtude para agrupar-se melhor e manter a força ofensiva"

Diego Simeone também afirmou que jogador a final da Uefa Champions League é uma honra para o Atlético de Madrid, além de ser o título que falta para os colconheros: "Jogar uma final é algo fantástico. Ganhá-la será supremo. Chegar à final significa experiência. Tem que trabalhar. O melhor desse grupo é que insiste, trabalha, se reinventa. Os jogadores mudam, mas não muda o sistema, a estrutura, o compromisso. Se você repetir, repetir e repetir, pode conseguir"

O San Siro será o palco da decisão da edição 2015/2016 da Uefa Champions League. O imponente está sediado em Milão tem capacidade para receber 80 mil pessoas e será dividido, igualmente, entre torcedores de Real Madrid e Atlético de Madrid.

Não será a primeira final de Uefa Champions League entre Real Madrid x Atlético de Madrid. Aliás, ela ainda está bem fresca na memória. Foi em Lisboa, em 2014. Os Colchoneros venciam por 1 a 0 até os 93 minutos do segundo tempo, quando Sérgio Ramos cabeceou para o fundo das redes e levou o duelo para a prorrogação.

Diante de um rival exausto, o Real Madrid passeou no tempo extra. Gareth Bale, Marcelo e Cristiano Ronaldo foram os responsáveis por transformar a final em goleada. Vitória por 4 a 1, de virada, e a La Décima ficava com o lado branco de Madri.

O Real Madrid teve um caminho relativamente fácil para chegar na final da Uefa Champions League. Líder do Grupo A com 16 pontos, os madrilenhos não tiveram trabalho para eliminar a Roma nas oitavas. Nas quartas, saiu de um revés de dois gols contra o Wolfsburg e pouco foi ameaçado diante do Manchester City na semifinal.

Na partida de volta das semifinais, no Santiago Bernabéu, o Real Madrid precisava do placar mínimo para avançar e conseguiu. Diante de um Manchester City que pouco assustou, Gareth Bale foi o autor do gol da vitória por 1 a 0 que levou os madrilenhos para Milão.

Do outro lado, para chegar à decisão da Uefa Champions League, o Atlético de Madrid passou como líder do Grupo C com 13 pontos. Nas oitavas, eliminou o PSV Eindhoven nos pênaltis. Nas quartas, conseguiu a virada diante do atual campeão Barcelona. E, nas semis, eliminou o poderoso Bayern de Munique em plena Allianz Arena.

No último confronto pela Champions, o Atlético de Madrid foi até a Alemanha com a vantagem devido a vitória por 1 a 0 no Vicent Calderón. Na volta contra o Bayern, foi derrotado por 2 a 1, mas Griezmann anotou o tento colchonero que permitiu a ida até Milão devido ao regra de desempate do gol fora de casa.

O Real Madrid é, nada mais, nada menos, que o maior vencedor da história da Uefa Champions League. No total, são 10 titulos conquistados, sendo seis de Copa Europa e outras quatro no atual formato. O caneco ficou no Santiago Bernabéu nos anos de 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002 e 2014.

O Atlético de Madrid, por outro lado, nunca conquistou a Uefa Champions League. Também não por falta de oportunidades. Em 1974, quando chegou pela primeira vez na decisão, caiu diante do Bayern de Munique. Em 2014, contra o próprio Real Madrid, ficou mais uma vez com o vice-campeonato.

CLUBES TÍTULOS Real Madrid (ESP) 10 TÍTULOS Milan (ITA) 7 TÍTULOS Barcelona (ESP), Liverpool (ING), Bayern (ALE) 5 TÍTULOS Ajax (HOL) 4 TÍTULOS Internazionale (ITA), Manchester United (ING) 3 TÍTULOS Juventus (ITA), Benfica (POR), Porto (POR), Nott'm Forest (ING) 2 TÍTULOS Celtic (ESC), Hamburgo (ALE), Marseille (FRA), Steuau Bucaresti (ROM), Chelsea (ING), Aston Villa (ING), Borussia Dortmund (ALE), Estrela Vermelha (IUG), Feyenoord (HOL), PSV (HOL) 1 TÍTULO

Chegamos na grande final da Uefa Champions League! De um lado, o decacampeão Real Madrid, que ressurgiu no meio da temporada após Zinedine Zidane assumir o comando técnico da equipe. Do outro, Diego Simeone terá uma segunda chance para levar o Atlético de Madrid rumo à conquista europeia.