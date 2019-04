Secretário técnico do Barcelona, Robert Fernández confirma saída de Daniel Alves: "Decidiu partir"

Dia de "revelações" no lado azul-grená da Espanha. Durante uma extensa coletiva nesta quinta-feira (2), o secretário técnico do Barcelona, Robert Fernández falou sobre vários assuntos que estão na "boca" da imprensa nestas últimas semanas. Dentre elas, a mais importante: Daniel Alves.

Brasileiro não seguirá no clube catalão

Sobre o lateral brasileiro, Robert elogiou o atleta e disse que sua renovação para a última temporada havia sido, principalmente, por conta da sanção imposta da Fifa sobre o clube, e que o próprio Daniel decidiu deixar o clube após o fim da temporada. Mas Robert deixou no ar para onde o brasileiro está indo, abrindo ainda mais espaços para os rumores de que ele estaria se transferindo para a Juventus.

"Dani [Alves] foi um jogador extraordinário, com condições fantásticas. Sua renovação chegou em plena sanção da Fifa. Não podíamos contratar jogadores. Naquele momento, a renovação dele foi lógica e normal. Fez uma temporada muito boa, como todas que fez até hoje. Dani decidiu partir. Ele já nos disse e nós aceitamos", disse Robert, que ainda confirmou que Javier Mascherano, por outro lado, segue no atual bicampeão espanhol.

"Se há falado muito sobre Javier [Mascherano]. Falei com ele no seu momento. Sabe muito bem da opinião que temos dele. Continuará com o Barça. Eu tenho muito claro e sempre buscaremos um quadro positivo para este. Chegaremos a um acordo com ele. É um jogador vital para nós. Não tenho a menor dúvida que continuará aqui. À parte, tem contrato em vigor", afirmou.

Robert ainda falou sobre várias coisas. Disse que quer que o brasileiro Douglas jogue, mas que caso não consiga no Barça, buscará opções para ele. Além disso, afirmou que o jovem Denis Suárez retornará ao Barcelona e que o próprio notificou para o Villarreal. A nota oficial, segundo ele, sairá dia 1º de julho. Para finalizar, Robert fez um balanço da temporada 2015/16 do clube.

"Estamos aqui para falar de muitas coisas. A temporada nos deixou satisfeitos. Não apenas ficamos com a Liga e Copa [do Rei], mas também devemos pensar que foi o "início do curso", com o triunfo da Supercopa da Europa. Ganhamos em Tbilisi e tivemos uma sensação bem positiva. Três dias depois perdemos a Supercopa da Espanha para o Athletic. La Liga foi muito difícil. Pensávamos que estava quase ganha, mas não dizemos publicamente. [Real] Madrid e Atlético nos levaram até a última rodada. Na Copa do Rei, o mesmo, até a prorrogação. A equipe teve um comportamento "esquisito" nas três semanas que estivemos maus. Não tivemos "gana" suficiente naquelas partidas", finalizou.