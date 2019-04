Resultado Inglaterra x Portugal em amistoso para Euro 2016 (1-0)

Obrigado pela companhia nesse amistoso de duas seleções importantes em escala continental e mundial. A crônica com o que aconteceu na partida e a preparação dos europeus está em nosso portal. Fique atento no nosso site e nas nossas redes sociais. Valeu!

Portugal ainda tem mais um amistoso a ser disputado. Os lusitanos medem forças contra a Estônia na próxima quarta-feira (8), com a presença de todo o elenco convocado para o torneio continental.

Agora o English Team treina para a estreia na Euro 2016. O duelo contra a Rússia será realizado às 16 horas do dia 11 de junho, no Vélodrome, em Marselha.

Com gol de Smalling na reta final, a Inglaterra encerrou a preparação para a Euro 2016 com vitória sobre Portugal por 1 a 0.

FIM DE JOGO EM WEMBLEY STADIUM!

CASA CHEIA! 82.503 presentes em Wembley Stadium para acompanhar o último amistoso da Inglaterra antes da disputa da Eurocopa 2016.

92' - Última chance para Portugal. Ricardo Quaresma cobra escanteio e William Carvalho sobe sozinho, mas cabeceia para o alto.

TRÊS MINUTOS DE ACRÉSCIMO!!

90' - ALTERAÇÃO! Modificação também na Inglaterra. Saiu Dele Alli e entrou Jordan Henderson.

89' - ALTERAÇÃO! Fernando Santos realiza mais uma modificação em Portugal. Saiu o zagueiro Ricardo Carvalho e entrou o atacante Éder.

86' - Foi o primeiro gol de Smalling com a camisa da Seleção Inglesa.





85' - GOOOOOOOOOOL DA INGLATERRA! O English Team abre o placar no amistoso em Wembley. Após cobrança de falta executada por Walker, Rui Patrício afastou o perigo. No rebote, Wilshere acionou Sterling na ponta esquerda e o atacante alçou bola na área. Smalling subiu de maneira precisa e completou para as redes.

83' - UUUUHHHH! Quase Portugal balança as redes de Wembley! Ricardo Quaresma recebeu pela esquerda, cortou dois marcadores dentro da área por duas oportunidades e bateu colocado, no ângulo esquerdo defendido po Joe Hart. A bola passou muito perto do gol. Ficou no quase.

77' - DUPLA ALTERAÇÃO INGLESA! Roy Hodgson promove as entradas de Daniel Sturridge e Adam Lallana. Deixam o gramado do Wembley os atacantes Harry Kane e Wayne Rooney.

76' - CARTÃO AMARELO! Danilo, meio-campo de Portugal.

72' - ALTERAÇÕES PORTUGUESAS! O técnico Fernando Santos troca mais duas peças. Saíram Adrien Silva e João Moutinho para as entradas de Renato Sanches e William Carvalho.

67' - Quase a Inglaterra chega! Wayne Rooney foi acionado em lançamento e saiu frente a frente com Rui Patrício, mas a arbitragem alegou impedimento.

65' - ALTERAÇÕES INGLESAS! O técnico Roy Hodgson modifica em dose dupla. Saem James Milner e Jamie Vardy para a entrada de Jack Wilshere e Raheem Sterling.

64' - Harry Kane lança a bola na área, Smalling e Cahill tentam cabecear para o gol, mas a defesa portuguesa leva a melhor

63' - OPA! Walker avança pela direita e é calçado por André Gomes. Falta perigosa para o English Team.

62' - Eric Dier recebe passe na intermediária e bate colocado. O goleiro Rui Patrício encaixa a bola e faz segura defesa.

60' - ALTERAÇÃO! Terceira alteração em Portugal. Sai Luís Nani e entra Ricardo Quaresma, para seu 49º jogo com a camisa lusitana.

55' - Segunda etapa com poucas oportunidades e muitas faltas

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO EM WEMBLEY! Inglaterrra 0x0 Portugal

ALTERAÇÃO Portugal: Sai João Mário e entra André Gomes

ESTATÍSTICAS 1º TEMPO (INGLATERRA x PORTUGAL)



Posse de bola - 56% x 44%

Chutes a gol - 4 x 5

Faltas - 3 x 11

Escanteios - 1 x 0

Impedimentos - 4 x 0

Cartões amarelos - 1 x 0

Cartões vermelhos - 0 x 1

46' - FIM DE PRIMEIRO TEMPO EM WEMBLEY! Jogo de poucas chances, muita troca de passes e equilibrado. Inglaterra e Portugal empatam sem gols

45' - UM MINUTO DE ACRÉSCIMO

42' - CARTÃO AMARELO! Gary Cahill, defensor da Inglaterra, após cometer falta em Nani.

38' - Em rápido contragolpe armado ainda no campo de defesa, Wayne Rooney recebeu no meio de campo e lançou para Harry Kane. Em chute rasteiro, Rui Patrício defendeu

37' - Por causa da expulsão de Bruno Alves, o técnico Fernando Santos realiza a primeira modificação para recompor o sistema defensivo de Portugal. Saiu Rafa Silva e entrou José Fonte

Falta que resultou na expulsão do zagueiro Bruno Alves

(Foto: Christopher Lee/The FA/Getty Images)

34' - EXPULSO! CARTÃO VERMELHO! Bruno Alves levantou o pé e acertou o rosto de Harry Kane. Pela jogada temerária antes da linha do meio de campo, o árbitro Marco Guida aplicou cartão vermelho direto ao defensor português

33' - Portugal responde. Eliseu cruza na área e João Moutinho testa para fora

31 - UUUUHHHH! PASSOU PERTO! Wayne Rooney recebeu na entrada da área e rolou para a direita. Kyle Walker pegou de primeira e emendou um chute muito perigoso. A bola passou perto da trave esquerda defendida por Rui Patrício. Chegou a Inglaterra!

28' - Em cobrança de falta executada por João Moutinho na direita, Ricardo Carvalho se antecipou e cabeceou. A bola foi para fora, sem perigo para Joe Hart

22' - Na primeira boa descida pela direira, Wayne Rooney foi acionado em cruzamento pelo alto e desviou de cabeça. Rui Patrício defendeu sem problemas

21' - POSSE DE BOLA: Inglaterra 48% x 52% Portugal

20' - Após pressão inicial da Inglaterra, Portugal avança um pouco as linhas de marcação e equilibra a partida. Jogo cadenciado, muito estudado

19' - Eliseu fez bom drible pela esquerda e cruzou rasteiro na tentativa de acionar João Mário, mas defesa afasta

17' - LOOOONGE! Milner dá passe errado para a defesa e Nani fica com a sobra. Com espaço, atacante lusitano finalizar muito mal e isola a pelota.

11' - PRIMEIRA CHANCE! Marcação no campo de ataque da Inglaterra dá resultado. O goleiro Rui Patrício afasta a bola da área portuguesa, Walker domina, toca para Kane, e o goleador aciona Wayne Rooney. O atacante do Manchester United tenta finalizar na saída do goleiro, mas a arbitragem alega impedimento do camisa 10

10' - Os primeiros 10 minutos de jogo são de muitos passes trocados sem objetividade. Sistemas defensivos levam a melhor e anulam qualquer possibilidade de finalização

8' - James Milner aciona Jamie Vardy em possível primeiro lance de perigo da Inglaterra, mas atacante está um pouco à frente e a arbitragem assinala impedimento

1' - Rafa Silva recebeu um pisão de Gary Cahill e fica caído no gramado por instantes. O jogador já retorna às condições de jogo

COMEÇOU! A bola rola em Wembley Stadium e começa o amistoso preparatório entre Inglaterra x Portugal

Daniele Orsato (ITA) era o árbitro previamente escalado para o jogo. Porém, houve uma troca e o também italiano Marco Guida comanda a partida.

Todos os ingressos vendidos para o último amistoso dos ingleses antes da Euro 2016





Execução dos hinos nacionais. Primeiro o de Portugal (A Portuguesa). Em seguida, a Inglaterra canta God Save the Queen.

Atletas de Portugal em rápida movimentação no gramado de Wembley





Rooney e Kane no aquecimento





XI de Portugal: Rui Patrício; Vieirinha, Bruno Alves, Ricardo Carvalho e Eliseu; Adrien Silva, Danilo, João Mário e João Moutinho; Nani e Rafa Silva. Técnico: Fernando Santos

Time titular de Portugal definido





XI da Inglaterra: Joe Hart; Kyle Walker, Gary Cahill, Chris Smalling e Danny Rose; Eric Dier, James Milner, Dele Alli; Wayne Rooney, Jamie Vardy e Harry Kane. Técnico: Roy Hodgson

Time titular da Inglaterra definido





Escalação da Inglaterra definida com formação bastante ofensiva e nomes de destaque! Rooney, Vardy e Kane começam como titulares. É a formação ideal para a conquista inédita da Eurocopa?

Por outro lado, Fernando Santos, treinador português, não vai utilizar o principal jogador do país. Por causa da disputa da Uefa Champions League no último sábado (28), Cristiano Ronaldo foi preservado para manter a forma física

O técnico da Inglaterra, Roy Hodgson, tem os 23 atletas que irão disputar o torneio continental para o jogo que começa em uma hora

O último confronto entre as seleções aconteceu no dia 24 de junho de 2004, há quase 12 anos, na disputa da Eurocopa em terras lusitanas. As equipes empataram em 2 a 2 e os portugueses venceram nas penalidades máximas

Será o último amistoso da Inglaterra antes da disputa da Euro 2016. Por outro lado, Portugal tem mais um teste contra a Estônia, na próxima quarta-feira (8)

Veja os principais detalhes do amistoso aqui

O estádio Wembley será o palco da partida entre Inglaterra x Portugal, válida pelo amistoso preparatório para a Euro 2016.

(Foto: Jason Hawkes/Corbis Documentary/Getty Images)

FIQUE DE OLHO: Harry Kane. O atacante inglês teve ótimos números com o Tottenham na disputa da Premier League. Com a seleção não é diferente. Hurricane tem a missão de colocar a bola nas redes e garantir a vitória inglesa no amistoso final antes da Euro.

(Foto: Michael Regan/The FA/Getty Images)

FIQUE DE OLHO: Ricardo Quaresma. O atacante lusitano é muito habilidoso e bate muito bem na bola. Na ausência de Cristiano Ronaldo, o jogador se torna um dos principais nomes da seleção portuguesa na busca por uma vitória nesta tarde.

(Foto Nur Photo/Getty Images)

Nas eliminatórias, Portugal teve muita tranquilidade, mas não teve 100% de aproveitamento. Os lusitanos disputaram o grupo I, ao lado de Albânia, Dinamarca, Sérvia e Armênia. Em oito jogos disputados, sete vitórias e a liderança da chave.

Nos qualificatórios, a Inglaterra teve uma campanha irretocável. A seleção dos Três Leões venceu os 10 jogos que disputou, com 31 gols marcados e apenas três sofridos. Esteve no grupo E, ao lado de Suíça, Eslovênia, Estônia, Lituânia e San Marino.

Na história da Eurocopa, Inglaterra e Portugal não conquistaram títulos do torneio. Enquanto o English Team conquistaram duas vezes o terceiro lugar (1968 e 1996), a Seleção das Quinas tem um vice-campeonato em 2004, além de três terceiros colocados (1984, 2000 e 2012).

Alemanha e Espanha têm a hegemonia da Eurocopa, com três conquistas cada. Em seguida vem a França, com dois troféus. Itália, Holanda, Dinamarca, Grécia, além das extintas União Soviética e Tchecoslováquia, foram as melhores seleções da Europa em uma única oportunidade.

O vencedor da Eurocopa ganha vaga na Copa das Confederações 2017, a ser disputada na Rússia. Caso a Alemanha ou Rússia faturem o troféu, o vice-campeão europeu participa do torneio, que serve como teste para a Copa do Mundo a ser realizada no ano seguinte.

A Euro 2016 será disputada na França. O país sedia o torneio pela terceira vez em sua história. Em 1960, a ex-União Soviética conquistou o título. No ano de 1984, os Bleus conquistaram o primeiro campeonato europeu.

A edição 2016 da Eurocopa conta com novidades. O segundo torneio mais importante disputado entre seleções no futebol conta com 24 equipes, oito países a mais em relação aos torneios mais recentes.

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Inglaterra x Portugal, amistoso preparatório para a disputa da Eurocopa 2016! Fique conosco nesta grande partida!