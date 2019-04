Resultado Estados Unidos x Colômbia na Copa América Centenário (0-2)

Desejamos aos amigos uma grande noite e um ótimo fim de semana. Nos vemos na próxima. Até lá!

Neste sábado teremos a seleção penta campeã do mundo em campo. É o Brasil encarando o Equador na estreia na Copa América 2016.

A Colômbia vence o primeiro jogo da Copa América Centenário. Sem dificuldades, num jogo fraco, 2 a 0, com James e Zapata marcando.

93' Fim de papo!

92' Volta final do relógio.

91' Colômbia cadencia, trabalha a bola e gasta o tempo.

90' Teremos mais três minutos!

89' Bola alçada e Arias afasta de cabeça.

88' MUDA A COLÔMBIA: Moreno entra na vaga de Bacca.

87' Bradley arrisca de fora e a bola passa sem perigo à esquerda do gol.

86' Bola na área colombiana e o Ospina saiu socando tudo que tinha na frente.

85' Reta final de partida, na Califórnia.

84' Nagbe recebe na canhota e toma o tranco. Lá vem Bradley na batida da falta.

83' MUDA OS EUA: Zuzi entra e sai Bedoya.

82' MUDA A COLÔMBIA: Sanchez entra e sai Perez.

81' Bola alta pra chegada de Dempsey, mas afastou bem Murillo.

80' BEDOYA.... Ficou de frente, com a bola caindo, pedindo pra ser chutada. E ele pegou de primeira, mandando a bola quase no México.

79' A sorte colombiana é que seus passes errados na defesa pouco incomodam. EUA fracos no ataque.

78' No escanteio, Ospina dá um soco na cara da bola.

77' FOOOORA! Bedoya recupera bem, toca pra Dempsey, mas ele foi fominha. Poderia deixar Pulisic bater e viu a zaga travar seu chute.

76' NO TRAVESSÃÃÃÃO! Bacca recebe nas costas da zaga, entra livre em diagonal, tira de Guzan e carimba o poste superior!

75' Clint Dempsey é o mais lúcido do ataque americano.

74' Por outro lado, cafeteros criam com muita facilidade, mesmo saindo bem pouco ao ataque.

73' Mesmo mais ofensiva, a dificuldade do time da casa em entrar na defesa rival é enorme.

72' EUA toda no ataque. Ainda tenta algo dentro do jogo.

71' MUDA A COLÔMBIA: Não dá mais para James. Entra Celis em seu lugar.

70' Camisa 10 colombiano sente muitas dores, mas parece que voltará ao jogo.

69' E James Rodriguez fica fora do gramado sentindo o ombro. Parece ter saído do lugar.

68' No escanteio, Guzan saiu bem do gol.

67' FOOOOOOOOOORA! Lindo lance trabalhado pelo time cafetero. Bacca abriu para Cuadrado, que devolveu. O centroavante bateu, mas foi travado. Escanteio.

66' Jogo novamente deu uma acalmada na velocidade. Colômbia controla bem.

65' Saiu bravo, o menino Jones. Chutando tudo que tinha na frente.

64' MUDA OS EUA: Dupla, com Woods saindo para entrada de Pulisic. Jones também sai e entra Nagbe.

63' Mais um levantamento e novamente Ospina faz a defesa!

62' SENSACIONAL, OSPINA! Dempsey arrisca de fora e o goleiro colombiano voa para pegar na gaveta!

61' Estados Unidos saem mais, apostam nas bolas altas.

60' Partida esquenta, fica mais tensa, nervosa!

59' SAAALVA, PEREZ! Dempsey testa firme e o colombiano tirou debaixo do gol! Salva o que seria gol americano.

58' Chapéu de Cardona, tentativa de bicicleta de Bacca. É a Colômbia dando show!

57' AMARELO, BEDOYA. Sentou a bota em Murillo.

56' Troca de passes cafetera dura muito tempo. EUA na roda.

55' Colombianos dão show nas arquibancadas.

54' E temos "Olés" no Levi's Stadium!

53' CENAS LAMENTÁVEIS! Brooks afasta a bola de Cuadrado no carrinho. Na sequencia, o americano xinga o rival pela simulação.

52' Cuadrado vai se tornando o cara do jogo, neste momento.

51' IMPEDIDO! Cuadrado recebe nas costas da linha de defesa americana, mas pouca coisa avançado. Certo, juizão.

50' Colômbia mais ativa nesse começo de segundo tempo.

49' GUZAN! Chute de Cardona, de fora. O goleirão espalmou pra frente e Bacca quase chegou no rebote.

48' James tomou um chega pra lá de Woods. Juizão mandou seguir.

47' Colômbia trabalha melhor no setor direito e empurra EUA na sua defesa.

46' Pouco participativo, Cuadrado já chama jogo pela direita.

45' Sem mudanças, a bola rola.

Times em campo e a bola vai rolar para a etapa final.

Segundo tempo promete o time da casa mais incisivo no ataque e Colômbia cada vez mais rápido no contra ataque.

EUA tem mais a bola, gira no meio campo, mas não encontra jeito para penetrar na defesa. Marcação rival é muito boa, mas falta qualidade.

Colômbia vence sem forçar muito e sem sofrer em sua defesa. time controla o jogo e dita o ritmo.

46' Fim de papo.

45' Minuto final de primeiro tempo.

44' E teremos apenas um minuto.

43' Reta final de primeiro tempo.

42' Caminho da vitória colombiana já bem pavimentada.

41' DANÇA E FESTA! Bola na esquerda e Guzan na direita. Tá na rede!

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, JAMES RODRIGUEZ, DA COLÔMBIA!

39' E O JUIZ DÁ PÊNALTI! Yedlin vai cortar o cruzamento e a bola pega em seu braço. Juizão apontou e marcou penal! Olha, bem meia-boca... James Rodriguez pode ampliar.

38' E a torcida americana com "USA!", enquanto colombianos mandam alguns "Olés!".

37' EUA sofre marcação ofensiva da Colômbia. Saída fica complicada.

36' O recuo do Bradley para Guzan quase fez Bacca marcar o segundo. Goleirão precisou sair com os pés para rasgar.

35' Colômbia fechada, mas poderia abrir mais para o segundo gol. Time pra isso tem.

34' Poucas emoções nesse primeiro tempo. Times não conseguem armar.

33' FOOORA! Bedoya manda de longe e Ospina só acompanha. Tiro de meta.

32' Jogo fica feio. Muitos chutões, erros de passes, poucas chances de gol.

31' Torcida americana empolgada com a partida!

30' Levantamento mal feito de Diaz e Guzan sai firme do gol.

29' ADIVINHA... Cobrança de Jhonson para na barreira.

28' Mais uma falta frontal. Essa é mais próxima. Quem sabe nessa os EUA conseguem bom lance. É a vez de Fabian Jhonson.

27' JAMES.... Contra ataque com o camisa 10. Ele puxou, correu pela esquerda e caiu sozinho... Que feio!

26' Estados Unidos sofrem para furar o bloqueio colombiano. Marcação pesada com linhas próximas na defesa.

25' Santiago Arias e Juan Cuadrado tentam jogada pela ala direita, mas a forte marcação americana recupera. Jogo cai de nível.

24' Bradley manda na área, Jones sobe, mas manda direto em tiro de meta.

23' Mais uma chance de bola parada para o time americano. Na primeira, a barreira salvou.

22' Se Cameron não intercepta o passe, Bacca sairia na cara do gol, de mano para o goleiro. Bem o zagueirão.

21' GUZAN DE NOVO! Cardona arrisca de fora, mas é travado no meio do chute. Goleiro pegou sem problemas.

20' Woods recebe na esquerda, aberto, mas em impedimento. Arbitragem erra.

19' Zards é quem mais se mexe no ataque, sempre em diagonal da direita para o meio, mas sem muito capricho.

18' Colômbia fechadinha em seu campo, pronta para o bote e saída rápida.

17' Americanos tem mais a posse de bola, mas lhe falta criatividade para armação de jogadas.

16' Chute de fora de Bacca e Guzan caiu bem para defender.

15' A Colômbia aguarda o time americano para sair de contra ataque sempre com Cuadrado e James.

14' Toda uma preparação para carimbar a barreira colombiana. Segue o jogo.

13' Clint Dempsey na batida! Lá vem bomba!

12' Jones recebe frontal ao gol e toma o calço por trás de Perez. Boa chance americana na bola parada.

11' EUA começam a atacar e a torcida da casa apoia sua seleção. Jogo aberto no meio campo.

10' Bola nas costas da defesa americana, mas Bacca estava impedido. jogo parado.

9' A Copa América começou com tudo!

8' E QUE GOLAÇO! Escanteio da direita, bola na grande área, Zapata escapou de Cameron e sentou uma sapatada de direita, sem nenhuma chance para Guzan!

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ZAPATA, DA COLÔMBIA!

6' E o público melhorou de forma gigantesca. Praticamente lotado!

5' A falta agora foi de James Rodriguez em Brooks. Posse americana.

4' Bola alta buscando Cuadrado, mas a defesa americana chegou atropelando o colombiano.

3' Bola nas costas da marcação colombiana, Dempsey tentou, dividiu com a zaga, ficou no chão, mas o juiz ignorou.

2' A Colômbia com camisa azul e listra frontal amarela, calção azul e meias amarelas.

1' Os EUA todo de branco. Apenas mangas azuis nas camisas.

0' E a Copa América Centenário começou!

Roberto Garcia é o juiz da partida.

Meu amigo, a festa dos americanos para o seu hino é uma coisa sensacional! Com direito à caças no céu ensolarado.

Execução do Hino Nacional Colombiano.

Os capitães das equipes apresentam os jogadores aos representantes e ao presidente da Fifa.

Só relembrando, amanhã teremos a estreia da Seleção Brasileira, encarando o Equador. A equipe da VAVEL Brasil está presente nos EUA e trará tudo desse jogão!

Os times entram no gramado! É a abertura da Copa América!

O som da torcida aumenta. Isso porque o protocolo oficial começa no estádio!

A taça do torneio está no gramado. Ela é especial, dourada, menor, diferente da tradicional, mas com traços parecidos.

Fim de festa. E agora, preparação para a bola rolar.

Foi anunciada a venda de 66 dos 69 mil lugares disponíveis no estádio. Ainda há muitos lugares vazios.

Jason DeRulo cantando no gramado do Levi's Stadium.

Ainda há muita gente do lado de fora e muitos lugares vazios no estádio.

Musicas latinas também dão sua contribuição nesta festa de abertura.

Magic faz seu som na Califórnia!

22:10. E neste momento, inicia-se a festa oficial da abertura da Copa América!

22:09. Os EUA não fizeram feio no Mundial. Passaram no grupo que tinham Alemanha, Portugal e Gana. Foram eliminadas para a Belgica, nas oitavas de final.

22:07. Na Copa do Mundo, a Colômbia surpreendeu e foi eliminada apenas para o Brasil, nas quartas de final.

22:05. Muita gente do lado de fora. Os entornos recebem muita gente.

22:00. Meia hora para o início da edição centenária da Copa América! Já já a bola rola!

21:57. O sol ainda brilha na tarde americana.

21:55. Muitas camisas amarelas nas arquibancadas. Tendência é maioria colombiana em São Francisco.

21:35. A seleção cafetera tem Ospina; Arias, Zapata, Murillo, Diaz; Perez, Torres, Cuadrado, James; Cardona, Bacca. Técnico: José Pekerman.

Para a estreia, o time americano tem Guzan; Yedlin, Cameron, Brooks, Jhonson; Bradley, Bedoya, Jones; Zards, Woods, Dempsey. Técnico: Jurgen Klinsmann.

Estados Unidos escalado!

É a estreia da Copa América em território fora dos conhecidos países da América do Sul.

Os times chegaram no gigante palco da estreia. Em instantes, as escalações.

Portões abertos para a torcida. A expectativa é de um bom público, mas dificilmente com casa cheia.

O Brasil ainda sente os traumas do 7 a 1 pra Alemanha. Desde então, Dunga assumiu, mas quase nada mudou.

Os hermanos vivem seca de mais de 20 anos sem nenhum título da seleção principal e carrega dois recentes vices campeonatos.

Esse torneio é a chance de equipes entrarem na boa fase, como Argentina e Brasil.

A partida de abertura será às 22:30hrs no horário de Brasília. Acompanhe tudo aqui na VAVEL Brasil.

O Levi's Stadium, casa do San Francisco 49ers, será o estádio da abertura. Gigante e tecnológico.

Para esse torneio, adaptações nos palcos gigantescos do futebol americano foram feitos. Muitos estádios de times da NFL abrigarão partidas.

Fique de olho Estados Unidos x Colômbia: Jozy Altidore, atacante: O cara é realmente um tanque. Jovem ainda, mas com físico invejável, o jogador tem boa presença de área, potência no chute e faro de gol

Fique de olho Estados Unidos x Colômbia: Juan Cuadrado, meia atacante: Ele é rápido como notícia ruim, habilidoso e uma das peças principais da equipe de José Pekerman, conduzindo o meio do time cafetero.

Sem Valderrama (é claro), mas com James Rodríguez, as duas gerações são semelhantes em diversos pontos. Porém, o que deixa ainda mais esperança neste atual elenco seja seus recentes feitos. O principal em 2014. Na Copa do Mundo do Brasil a Tricolor encantou o país do futebol.

A melhor Seleção Colombiana da história para muitos foi aquela da década de 90, comandada por Carlos Valderrama. Entretanto, assim como a atual geração, a "Colômbia Dourada", como era conhecida, não conquistou nenhum título. A terceira colocação na Copa América de 1993 acabou sendo o principal feito da equipe.

Esperançosa. Talvez essa seja a palavra certa para caracterizar a atual Tricolor. Com jogadores nos principais clubes do mundo como Cuadrado (Juventus) e James Rodríguez (Real Madrid), e outros com uma grande excelência técnica, principalmente no setor de meio de campo, a equipe tenta conquistar o bicampeonato da Copa América, para não ficar marcada como mais uma geração sem títulos.

Porém, são as vitórias em amistosos no ano passado que fazem a torcida acreditar no potencial da equipe para esta Copa América. Há exatamente um ano atrás os Yanks venciam na mesma semanaHolanda e Alemanha.

Mesmo com uma campanha apenas regular, a esperança da torcida esperança segue nas últimas apresentações dos Yanks nas grandes competições

Vice-líder de seu grupo nas Eliminatórias da CONCACAF para a Copa do Mundo de 2018, os EUA possuem sete pontos na competição, três a menos que o líder Trinidad e Tobago e um a mais que a terceira colocada, Guatemala.

Para o jogo de abertura, o time dono do evento. O crescente time dos Estados Unidos encaram a Colômbia, seleção com ótima geração, querendo crescer e fazer boa campanha.

E nesta sexta-feira, o fim da semana marca o início de uma das competições mais importantes entre nações. É a Copa América 2016, tendo sua edição especial, em comemoração do centenário do futebol no continental.

Amigos da VAVEL Brasil, sejam bem-vindos à mais uma transmissão em tempo real do futebol internacional com Estados Unidos x Colômbia.