Após manter Donnarumma, Milan rejeita ofertas por Bacca e Romagnoli

O Milan vem sofrendo assédio de clubes por seus jogadores. Após confirmar as saídas de Alex, Phillipe Mèxes, Kevin-Prince Boateng e Mario Balotelli, o Diavolo recebeu propostas por dois de seus principais jogadores, o zagueiro Alessio Romagnoli, 21, e o atacante e artilheiro da equipe na última temporada, Carlos Bacca, 29.

De acordo com o italiano Corrielo dello Sport, o Barcelona, atual campeão espanhol, ofereceu 30 milhões de euros pelo zagueiro rossonero, mas teve a oferta recusada pelo clube de Milão. No Milan desde o último verão europeu, Romagnoli é visto como uma das maiores promessas do futebol atual e vem confirmando as expectativas em campo. Titular absoluto, destacou-se na última temporada pelos desarmes e jogadas aéreas e não deve ser negociado nesta janela.

Já Carlos Bacca foi alvo do West Ham, da Inglaterra, informação confirmada pelo agente do jogador, Sergio Barila. "Existiu uma oferta na semana passada, do West Ham, mas acabou por ser rejeitada. Agora, temos de esperar", disse o empresário. O valor gira em torno de 20 milhões de euros, um terço de uma proposta que teria sido oferecida aos rossoneri em janeiro deste ano, também negada. Apesar da recusa, a permanência do colombiano na próxima temporada ainda é incerta, haja a vista as negociações pela venda de 70 por cento das ações do Milan a investidores chineses, transação que seria determinante para a escolha do atacante.

O jovem goleiro Gianluigi Donnarumma, 16, também tem estado na mira de outros clubes. Segundo o próprio presidente rossonero, Silvio Berlusconi, uma oferta de 80 milhões de euros foi recusada. O nome da equipe interessada, no entanto, não foi divulgada.