Guia VAVEL da Eurocopa 2016

Restam poucos dias para que a Europa inteira fique paralisada quando a bola rolar no Stade de France. Então, teremos início à Eurocopa 2016. Os apaixonados por futebol desfrutarão por mês cheio de emoções, alegrias, lágrimas, vitórias, derrotas e futebol. Muito futebol. Uma bola, duas equipes, 22 protagonistas e milhares de pessoas acompanhando. Nada mais. E nós da VAVEL gostaríamos de recordar que a barbárie não tem espaço em nosso mundo. Sim, o pesadelo começou no mesmo estádio, na mesma cidade, no mesmo país que dará começou ao maior torneio de seleções do continente. Por França, Bélgica, e todos os outros.

E sim, como bem diz Jorge Valdano, "o futebol é a coisa mais importante entre as coisas menos importantes", e a frase terá total sentido precisamente nesta edição de Eurocopa. Há um ano, o futebol sofreu em primeiro plano da violência do terrorismo. Mas, todas as 24 seleções presentes na França irão honrar com este esporte. Um belo país e povo, aparentemente recuperados desta catástofre sem precedentes, acolherá com honra uma das Eurocopas mais especiais da história. Será a irmandante existente entre todos os países, pela luta por um mesmo objetivo: a paz. Desfrutemos do futebol, desfrutemos de um dos eventos esportes mais importantes no cenário internacional. Que as únicas estrelas que brilhem sejam a dos jogadores. Que as lágrimas sejam de alegrias por um gol marcado, ou de tristeza por uma seleção eliminada, nunca por medo. Desfrutemos, sonhamos e renascemos juntos. Não há nada a temer.

Começa a EuroVAVEL 2016

No próximo dia 10 de junho terá começo em París a décima quinta edição da Eurocopa. Pela primeira vez na história deste longevo torneio, 24 seleções estarão presentes, diferente das apenas 16 das edições anteriores. Isso quer dizer que a competência aumenta ainda mais com a aparição de seleções que podem complicar muito mais as eternas favoritas. Grandes conjuntos como Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, Gales por Bale, Turquía por Arda, Polônia por Lewandowski, Croácia por Modric, buscarão surpreender aos gigantes europeus.

Espanha chega chega com grande desconfiança, mas ainda assim com um dos melhores elencos do torneios. Seu estilo de jogo faz crer que a seleção de Vicente Del Bosque voltará a estar entre as candidatas a levantar o título no dia 10 de julho. Além disso, os espanhóis buscam redimir-se do vexame no Mundial do Brasil.

Outra favorita, a Alemanha, atual campeã do mundo, parece disposta a retirar os espanhóis do trono e não bater na trave como em 2008 e 212. Os comandados de Joachim Loew aterrizam na França com um elenco qualificadíssimo, capaz de ganhar qualquer torneio que disputa. Caso consiga, Alemanha subiria ao olimpo da competição com quatro conquistas, superando as três da Espanha.

E os donos da casa também aparecem como potência, apresentando um elenco temido, sobretudo no meio de campo. Apesar das baixas consideráveis de Karim Benzema e Kevin Gameiro, a França é uma das favoritas ao título. Didier Deschamps conta uma equipe repleta de magia, liderava por Pogba e Griezmann, dois jovens valores perfeitamente acomodados na elite do futebol mundial.

Como é habitual entre as grandes citadas, a Inglaterra parte como a eterna aspirante ao título europeu. Entretanto, nunca conseguindo chegar lá. Por outro lado, a Bélgica quer aproveitar sua geração de ouro para chegar ao topo. Eden Hazard, Courtois, De Bruyne e Lukaka são alguns dos escandalosos nomes que sobem ao campo.

Outra seleção que jamais pode passar desapercebido, principalmente se tratando de Eurocopa, é a Itália. Os comandados de Conte contam com um elenco com menos qualidade que os anos anteriores, porém, sempre mantendo o alto nível de competititvidade.

Sem dúvida alguma, a luta pelo trono europeu se apresenta mais apaixonante que nunca, com numerosas seleções favoritas e a classe média prometendo dar espetáculo. Esta será, provavelmente, a edição mais complicada para ser campeão.

Máxima cobertura da VAVEL Brasil

Em todos os países da VAVEL.com, voltamos nossas atenções para a Eurocopa 2016 e a Copa América Centenário. 'EuroVAVEL' é um projeto ambicioso que levamos meses trabalhando sem parar. Formamos uma equipe com mais de 80 redatores para levar aos nossos leitores um guia com a máxima qualidade sobre todas as 24 seleções. O portal também está vestido para a ocasião, podendo encontrar toda a informação pertinente com facilidade.

O presente guia foi criado para que nossos leitores percam absolutamente nada. Se trata de um artigo interativo e, por isso, conta com reportagens de todas as seleções, sendo necessário apenas clicar nas imagens para ser redirecionado. Aproveite!

Guia VAVEL da Eurocopa 2016

