Resultado Costa Rica x Paraguai na Copa América 2016 (0-0)

Agradeço todos que acompanharam conosco aqui na VAVEL Brasil esse jogo, e espero vocês para os próximos, um grande abraço.

Costa Rica e Paraguai ficam no zero a zero na primeira rodada da Copa América e somam apenas um ponto cada.

50 min: Fim de jogo!

49 min: Juiz da mais um minuto de acréscimo

48 min: Waston comete falta violenta em Valdez e está expulso de campo

45 min: Teremos quatro minutos de acréscimos

43 min: Paraguai mexe pela última vez, sai González e entra Iturbe

42min: UUUUUUUUUUUH! Bolaños arrisca do meio da rua e Villar faz grande defesa

37 min: Derlis González recebe cartão amarelo

36 min: Bolaños cobra falta para a área mas Villar sai bem e fica com a bola

33 min: Valdez mata o contra-ataque costa riquenho e recebe amarelo

32 min: Na Costa Rica sai o capitão Bryan Ruíz e entra Bolaños

30 min: Recomeça o jogo!

28 min: Parada técnica!

27 min: Agora quem entra no Paraguai é Valdez no lugar de Jorge Benitez

25 min: Em cobrança de escanteio pela direita, Paraguai chega com perigo mas o goleiro Pemberton faz a defesa

24 min: No Paraguai sai Romero e entra Benitéz

21 min: Sai Campbell e entra Venegas na Costa Rica

20 min: Romero bate escanteio no segundo pau e Lezcano sobe mas cabeceia para fora

15 min: Gómez leva a pior na dividida pelo alto e recebe atendimento no gramado

13 min: Na Costa Rica sai Tejeda e entra Azofeifa

11 min: Paraguai só observa o adversário tocando a bola no campo de defesa

6 min: Costa Rica é melhor nesse segundo tempo

3 min: Campbell bate escanteio pra área, Villar sai meio atrapalhado do gol e a zaga paraguaia afasta o perigo

0 min: Começa o segundo tempo!

47 min: Fim de primeiro tempo!

45 min: Teremos dois minutos de acréscimos

43 min: Samudio dribla zagueiro costa-riquenho e invade a área, mas na hora do cruzamento a zaga adversária faz o corte

39 min: Bryan Ruiz faz boa jogada pela direita e cruza para Campbell, mas a bola sai forte pela linha de fundo

35 min: Lezcano tromba com o zagueiro adversário e o jogo é paralisado para atendimento ao paraguaio

30 min: Costa Rica faz o cruzamento na área, Campbell ajeita de cabeça e o goleiro Villar fica com a bola

27 min: Lezcano recebe na área e manda para o fundo do gol, porém o banderinha marca impedimento do atacante paraguaio

22 min: Paraguai tenta a infiltração pela direita, na sobra Lezcano chuta e a bola explode na zaga costa-riquenha

19 min: Costa Rica encontra dificuldades para sair jogando, Paraguai marca em cima

14 min: Jogo é muito pegado nesse começo com várias faltas duras

12 min: Jorge Benítez faz falta dura e recebe amarelo

8 min: Mais uma boa jogada do Paraguai pelo lado direito, no cruzamento Bryan Ruiz corta na hora H

4 min: González tenta cruzamento mas a bola sai forte pela linha de fundo

3 min: Mais uma falta dura, agora foi Ureña em Gómez

1 min: Tejeda comete falta dura e recebe o primeiro cartão amarelo da partida

0 min: Começa o jogo!

Já o Paraguai está escalado com: Villar; Bruno Valdez, Paulo, Gustavo Gómez, Samudio; Celso Ortiz, Piris; González, Óscar Romero; Lezcano e Jorge Benítez

A Costa Rica vem a campo com: Pemberton; Waston, Acosta, Duarte; Gamboa, Matarrita, Borges, Tejeda e Bryan Ruiz; Ureña e Joel Campbell.

Vamos as escalações da partida agora

Esse será o segundo jogo da Copa América centenária, que começou ontem com vitória da Colômbia sobre os Estados Unidos por dois a zero.

A arbitragem da partida será comandada pelos argentinos Patricio Loustau, Ezequiel Brailovsky, Ariel Scime e o cubano Yadel Martinez.

Costa Rica terá o importante desfalque de Keylor Navas, o goleiro foi operado e está fora da Copa América.

Logo mais o grande jogo entre Costa Rica e Paraguai valendo pela primeira rodada da Copa América.

O Florida Citrus Bowl será palco do confronto entre Costa Rica e Paraguai pelo grupo A da Copa América Centenário. Desta forma duas equipes que não figuram entre as mais badaladas de seu grupo querem vencer para assim largarem bem na competição.

Costa Rica, un rival difícil para el debut de Paraguay. https://t.co/AIlvbQe9Kp — Diario La Nación (@LaNacionPy) 2 de junio de 2016

Vale lembrar que os dois primeiros colocados e os dois melhores terceiros colocados das chaves, irão para a fase eliminatória do torneio. Que é o objetivo inicial de ambos os conjuntos ao longo do torneio entre seleções.

A equipe que foi muito bem na Copa do Mundo de 2014 no Brasil, quer novamente surpreender e chegar ao grupo das oito melhores seleções do continente, para isso a crença do grupo de jogadores é que a estreia será fundamental para alcançar tal objetivo, no enfrentamento contra o Paraguai. A selção não terá justamente um dos expoentes daquela campanha e o nome de maior destaque internacional desta seleção, o arqueiro Keylor Navas que foi campeão da Uefa Champions League contra o Real Madrid.

O capitão da equipe, e principal esperança da Costa Rica para a Copa, o meia-atacante Bryan Ruíz refletiu sobre a importância de uma boa partida de abertura no torneio.

"Queremos fazer um bom ínicio", disse o capitão do Sele, Bryan Ruiz.

"É essencial, uma partida que abre as possibilidades para nos classificar", disse Luis Marin, assistente técnico da seleção.

Essa será a quarta participação da seleção costa-riquenha com duas vezes parando na fase de grupos e outras duas alcançando a segunda fase e assim chegando até as quartas de final.

O conjunto guarani, segue basicamente a mesma tendência de suas últimas competições internacionais, com a presença de nomes experientes como Nelson Haedo Valdez, Roque Santa Cruz, Justo Villar e alguns jovens ainda buscando afirmação como Derlis Gonzáles e Óscar Romero.

A equipe também aposta na solidificação do trabalho do argentino Ramón Díaz que comanda a seleção já há algum tempo, além da sua já conhecida força defensiva e saídas de contra-ataque perigosos que geralmente surtiram muito efeito nas apresentações da equipe em nível internacional.

Alguns dos nomes importantes da equipe como o meia Óscar Romero e os defensores Fabián Balbuena e Paulo da Silva que falaram sobre pontos importantes para a equipe no jogo e na competição como um todo.

"A confiança neste grupo, porque estamos realmente ansioso e tentar trazer a Copa para o Paraguai", disse ao jornal La Nación sobre o duelo contra a Costa Rica.

"Eu acho que estou em um bom momento, espero que mudar minha seleção de nível bom. E o time a ser batido hoje é Costa Rica, o jogo mais importante é sempre aquele que vem ", acrescentou.

"Nós não viemos para passear nesta copa, queremos chegar a mais. A maioria está bem preparado e estamos com todo o desejo de chegar ao último jogo ", disse o zagueiro Balbuena.

"Nós temos uma oportunidade muito boa, o fato de começar com o pé direito dá-lhe sempre uma outra maneira de lidar com o segundo jogo. E sabendo que você tem três pontos e em um curto torneio onde nada mais que três jogos são disputados na primeira rodada, que é de vital importância ganhar o primeiro", disse Paulo Da Silva, defensor da Albirroja.

Vale ressaltar que o Paraguai foi vice-campeão em 2011 (perdendo para o Uruguai na decisão) e indo para a semifinal em 2015 (caindo pra Argentina na ocasião). E assim quem conseguir o bicampeonato da competição (que conquistou em 1979, triunfando sobre o Chile naquela final).

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Costa Rica x Paraguai em tempo real na Copa América Centenário! Fique conosco!