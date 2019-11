Resultado Argentina x Chile pela Copa América Centenário 2016 (2-1)

Desejamos aos amigos uma grande noite, uma ótima terça-feira e esperamos na próxima. Um grande abraço e até lá!

No reencontro dos atuais finalistas, o Chile não foi páreo para o intenso e veloz meio campo argentino. Di Maria e banega marcaram e Argentina começa com o pé direito.

94' NO APAGAR DAS LUZES! Bola aérea, Romero saiu mal demais na bola e Fuenzalida escora para descontar. Esse foi o último lance.

93' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, FUENZALIDA, DO CHILE!

92' Minuto final!

91' BRAVO! Lamela arrisca cruzado e Bravo espalma esquisito, quase aceitando o gol! Escanteio.

90' Mais três minutos.

89' Vamos ver o tempo de acréscimos!

88' Bola longa para Aguero, mas Diaz salvou bem pelo alto!

87' Chile ainda tenta algum respiro final!

86' Sanchez cruza desviado e quase Pinilla se aproveita. Romero deu soco na bola!

85' Reta final de partida.

84' MUDA A ARGENTINA: Gaitán dá a vaga para Kranevitter.

83' FOOOOOOOOOOORA! Aguero inverte e acha Rojo por trás da zaga. O cabeceio foi tirando de Bravo e do gol!

82' Aguero tentou de cabeça, mas bateu mal na bola e Bravo ficou com ela. Tem pressa!

81' Argentina controla o jogo, tendo a bola e tirando o Chile de seu campo.

80' MUDA O CHILE: Fuenzalida entra e sai Aranguiz.

79' Di Maria homenageou sua avó após o gol. O jogador perdeu a parente nessa semana.

78' MUDA A ARGENTINA: Muito aplaudido, Di Maria sai e entra Lamela.

77' Sanchez tentou o passe por dentro, mas tropeçou na bola e saiu com tudo em linha de fundo.

76' Vidal apagado no jogo. Erra muito.

75' Chile tentou ataque com Pinilla, mas centroavante atropelou Otamendi.

74' Aguero limpa bem pra canhota, mas bateu muito por baixo da bola, isolando.

73' Argentina mais compactada em seu campo. Aguarda o Chile.

72' Jogo muito técnico, ofensivo, agradável. Copa América tem sido fraca.

71' MUDA A ARGENTINA: Aguero entra na vaga de Higuain.

70' Jogo gigante de Mercado, Mascherano e Fernandez!

69' AMARELO, ROJO. Agarrou Aranguiz.

68' Monstruosa atuação dos defensores argentinos!

67' MUDA O CHILE: Pinilla entra e sai Vargas.

66' ROMERO! Chute de Sanchez e defesa do goleiro argentino.

65' BRAAAAAVO! Mais uma arrancada forte com Gaitán, que abriu para Higuai. Ele chutou cruzado e Bravo pegou com o pé!

64' AMARELO, MEDEL E DI MARIA. Inicio de cenas lamentáveis entre ambos.

63' E voltam os gritos por Messi!

62' SALVA, ISLA! Linha de passe de cabeça na área chilena e Isla cortou da cabeça de Higuain. Escanteio.

61' É uma velocidade sem fim, sempre com Angel Di Maria.

60' Argentina mortal no contra ataque, sempre com toques rápidos e diretos.

59' MORTAL! Mais uma recuperação no meio, Di Maria arranca pelo meio, abre pra Banega na esquerda, que recebe, chuta, a bola desvia em Isla e mata Bravo!

58' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, EVER BANEGA, DA ARGENTINA!

57' ROMERO! Orellana pega de primeira, mas chutou mascado. Romero pegou bem.

56' Chile empurra a Argentina, que se defende mais.

55' Fernandez bate de fora da área, mas a bola saiu em linha de fundo.

54' É um grande segundo tempo, com os dois times saindo para o ataque!

53' MUDA O CHILE: Orellana entra e sai Mena.

52' E o jogo está parado. Mena sente a coxa e não deve seguir.

51' FIDEOOOOO! Saída errada de Aranguiz, Banega recebe, parte pelo meio, abre pra Di Maria, que bate de canhota no canto do goleiro e fura o goleiro Bravo!

50' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ANGEL DI MARIA, DA ARGENTINA!

49' Jogo começa movimentado. Os dois times atacam e fica ataque x ataque.

48' OLHA O CHILE! Sanchez traz por dentro, arrisca, mas Romero pega tranquilo.

47' QUE SUSTO! Jara sobe mais do que zaga e cabeceia por cima do gol!

46' E Diaz já começa mandando de fora. A bola desvia e sai em escanteio.

45' Sem mudanças, recomeça o jogo.

As câmeras todas em Lionel Messi, fora desta partida.

Os times vão retornando para o segundo tempo da partida.

O segundo tempo promete muito neste grande clássico!

Uma bola na trave do Chile e uma defesa do goleiro da Argentina. Melhores chances desse jogo bem disputado. O melhor da Copa América até aqui.

Primeiro tempo bem agradável com os dois times se alternando no domínio do jogo, mas com a Argentina mais presente.

46' Fim de papo.

45' Banega carimba a barreira.

44' AMARELO, ISLA. Gaitán girou e foi puxado. Falta frontal, perigosa, com a chance para Banega.

43' NOOOOOSSA! Belo cruzamento de Vargas, fechado, quase fazendo Rojo marcar contra.

42' Agora foi Higuain quem cruzou, mas faltou ele próprio na área...

41' FOOOORA! A bola ficou atravessando a área do Chile, nenhuma na cabeça de Higuaín. Só quando caiu no pé de Mercado, na quarta chance de cruzamento que ele finalizou pra fora.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' E agora foi Gaitán quem cruzou muito para Higuain. Chile vacilando nas saídas de jogo.

38' HIGUAIN... Bravo sai mal e a bola cai no pé de Di Maria. Ele rolou para Pipita, mas o camisa 9 furou!

37' É um grande público em Santa Clara!

36' Aranguiz fica sentindo e parece não dar mais pra ele.

35' Diaz foi inverter a jogada e quase mandou a bola em Hollywood.

34' Chile passa a dominar o jogo. Mais intenso e direto.

33' ROMERO! Boa cobrança de Sanchez, mas foi fraca. Pegou firme o argentino.

32' Sanchez apanha e o Chile tem grande chance frontal ao gol!

31' A torcida pede Messi no jogo!

30' FORA! Higuaín recebe e manda de fora. A bola passou por cima do gol, mas perto.

29' Argentina tenta responder, mas Rojo cruza na mão de Bravo.

28' SERGIO ROMEROOOOO! Saída errada da Argentina, Sanchez rolou pra Vargas, que dominou na meia lua e bateu. Romero fechou bem o ângulo e espalmou em escanteio.

27' Gaitán escorrega sozinho e cai por cima da bola. Falta de mão do argentino.

26' Mascherano força demais no lançamento e deixa a zaga chilena mais aliviada.

25' Jogo cai um pouco de produção. Times mais seguros no meio campo.

24' Beasejour recebe na linha de fundo, mas mandou cruzamento sem nenhuma direção.

23' Bola passada pra Mena, na esquerda, mas o lateral isolou no cruzamento.

22' FOOOOOOOOOOOOOOOOORA! Levantamento de Di Maria, Rojo testou e a bola tirou tinta da trave!

21' FOOOOOOOOORA! Contra ataque gigantesco puxado por Di Maria e Banega cruzou por baixo. A zaga travou com Higuaín e a bola saiu. Escanteio.

20' Partida catimbada, nervosa, com reclamações.

19' AMARELO, VIDAL. Gaitán gira bonito e Vidal sentou a bota de forma bizarra. Meu Deus...

18' E o sol segue brilhando forte em Santa Clara.

17' Funes Mori manda de fora, a bola quica e Bravo foi bem na bola.

16' Sanchez recebe na área, divide, cai na área, mas o juiz mandou seguir.

15' Di Maria poderia chutar cruzado, mas forçou passe para Higuaín e a defesa tirou.

14' Chile começa a se encontrar no jogo e ter mais espaços.

13' Perde e ganha danado no meio campo. Vidal e Di Maria esbanjaram categoria.

12' Jogo bem tático, com muita marcação e respeito dos times.

11' Gaitán tentou enfiada para Higuaín, mas jara afastou na hora H.

10' E temos o famoso "Chi Chi Chi Le Le Le" nos EUA.

9' SUSTO! Zaga chilena bate cabeça na saída de bola e quase Higuaín recebe livre para marcar. Bravo estava esperto.

8' Estádio aumentando bastante em número de torcedor. Maioria argentina.

7' FOOOOOORA! Di Maria recebe pela esquerda, arrisca cruzado e assusta Bravo.

6' Ambos os times alternam marcação alta. Jogo bem tático.

5' ABERTO! Os dois times atacam, pressionam na defesa e mostram disposição.

4' Bola passada para Vargas, mas a bandeira já subiu. Impedido.

3' Chile cadencia e trabalha a bola mais na defesa, até para se reequilibrar após susto.

2' NO TRAVESSÃÃÃÃO! Di Maria levanta, Gaitán sobe de cabeça e já mostra as garras argentinas.

1' Torcida segue chegando e hermanos tomam conta.

0' Começou o clássico sul-americano!

Chile com camisa vermelha, calção vermelho e meias vermelhas.

A Argentina com seu uniforme tradicional. Camisa listrada em azul e branco, calção branco e meias brancas.

Mais uma gafe acontece. Enquanto ontem tocaram o Hino do Chile no lugar do Uruguai, hoje, soltaram uma música eletrônica por cima da canção chilena.

Hino Chileno executado a plenos pulmões no Levi's Stadium.

Times perfilados, vamos com o Hino Nacional Argentino.

Bandeiras chegando no gramado, times se perfilando, torcidas na loucura! É o protocolo oficial!

Os times vão se preparando no túnel de acesso! É o jogo mais esperado dessa primeira rodada.

No primeiro jogo pelo Grupo D, o Panamá venceu a Bolívia por 2 a 1 e é líder neste momento. Vitória será fundamental logo mais.

Foi esse o palco do jogo de abertura, na vitória colombiana contra os Estados Unidos.

Os times sobem ao gramado para o aquecimento. O torcedor segue chegando e a maioria é argentina no Levi's Stadium.

Chile nunca venceu a Argentina. Título no ano passado foi após empate sem gols.

Lionel Messi, grande estrela da competição, ficará no banco por precaução e lesão nas costas após amistoso contra Honduras.

Atuais campeões, Chile terá Bravo; Isla, Medel, Jara, Mena; Diaz, Aranguiz, Vidal; Sanchez, Beasejour, Vargas. Técnico: Pizzi.

E não teremos Lionel Messi no time argentino! O time terá Romero; Mercado, Otamendi, Funes Mori, Rojo; Fernández, Mascherano; Gaitán, Banega, Di María; Higuaín. Técnico: Tata Martino.

Escalações definidas!

O sol brilha forte! OS EUA vivem em meio à chuva e tempestades. Mas em Santa Clara, tudo claro.

Será a partida Argentina x Chile final deste segunda feira. 23h, no horário de Brasília. No estádio de Santa Clara. Partida gigante nesta primeira rodada da Copa América Centenário 2016.

Fique de olho Argentina x Chile: Di Maria, meia: O motor do time. Jogando sempre aberto, Angél Di Maria dita o ritmo, com ótimo talento individual, muita raça e um técnica gigantesca.

Fique de olho Argentina x Chile: Vidal, volante: Um dos melhores meias do mundo, Vidal se multiplica em campo. Mais do que marcar, ele arma, finaliza de fora, chega na área como elemento surpresa e é um dos líderes da sua seleção.

Será um clássico! Os argentinos tem uma rixa contra os chilenos após "traição" dos andinos durante o curso da história. A rivalidade é grande.

Se de um lado, Valdivia não estará, do outro, Lionel Messi, o melhor jogador do mundo, é dúvida, após choque me amistoso contra Honduras, na semana passada.

Com Bolívia e Panamá no grupo, não deverá ser tarefa complica passar de grupo. O vencedor de logo mais provavelmente passará como líder invicto.

Pelas Eliminatórias, a Argentina visitou o rival de logo mais, reeditando o confronto da final e conseguiu vencer de virada, por 2a 1. Esse é o tira teima.

O time andino nunca tinha ganhado um torneio, mas comseguiu a façanha em casa, ante o vice campeão mundial, na capital Santiago. Chega com moral.

Chile não terá o conhecido do público brasileiro, Jorge valdivia. Jogando no Oriente Médio, o ex-jogador do Palmeiras está fora da competição.

Argentina terá o comando de Tata Martino, ainda com certa pressão no cargo, e Lionel Messi querendo orquestrar a sua seleção ao topo das Américas. Com todos presentes, o time alviceleste chega como principal favorito, até pelo momento instável de seus rivais.

A Seleção Argentina carrega consigo os dois pesos em mais uma Copa América que se inicia. Sempre cotada como favorita, surpreende por não ter levantado uma taça desde sua última conquista, em 1993.

Após o título chileno em sua casa, diante dos hermanos, ambos se reencontram novamente com essa abertura do Grupo D.

Simplesmente o encontro entre os dois finalistas da edição 2015 do torneio. É Argentina x Chile, pra fechar com chave de ouro essa primeira rodada.

E nesta noite, o último dia da primeira rodada. É o Grupo D, com um grande clássico Argentina x Chile pela frente.

Em sua edição comemorativa, após 100 anos de futebol no continente, a competição mais importante de seleções tem sua edição especial, nos Estados Unidos.

Ótima segunda-feira aos amigos da VAVEL Brasil. Sejam bem-vindos à mais uma transmissão especial da Copa América 2016 em Argentina x Chile.