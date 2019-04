Às vésperas de estreia na Eurocopa, Zaza fala sobre futuro: "Quero ficar na Juventus"

A ansiedade para a disputa da Eurocopa 2016 já começa a atingir fortemente os jogadores europeus. Titular da Seleção Italiana mesmo sendo reserva da atual pentacampeã Juventus, Simone Zaza falou nesta quarta-feira (8) sobre as expectativas para a competição.

"Saímos ontem à noite e não consigo parar de pensar na Euro. Estamos conscientes de nossa força e estamos determinados para surpreendermos nesta competição", afirmou.

A estreia da Azzurra será na próxima segunda-feira (13) diante da forte seleção da Bélgica, às 16h no Stade des Lumières, casa do Lyon. O Grupo E ainda conta com Irlanda e Suécia, de Zlatan Ibrahimovic, que permanece sem clube.

Zaza também está com seu futuro indefinido. Reserva da Juventus que conquistou recentemente a Serie A e a Copa Itália, o atacante teve seu nome sondado por alguns clubes da Inglaterra, onde o mesmo revelou que seria uma liga "fascinante" para se jogar. O West Ham, que fez uma ótima Premier League na última temporada teria oferecido cerca de € 30 milhões pelo italiano.

"Eu jamais cogitei deixar a Juventus. Nem mesmo em janeiro, quando comecei a jogar pouco pela equipe. Meu desejo é permanecer em Turim, me esforcei muito pois sempre foi um sonho jogar por esta equipe. Mas eu sempre mantenho a calma, a paciência, e trabalho fortemente para alcançar meus objetivos. Sempre treinei duro, com o objetivo de ser titular em todas as partidas possíveis., afirmou ao portal La Stampa.

"Honestamente, sou fascinado pela Premier League, seria fantástico jogar por lá. Mas primeiro quero me superar e me firmar entre os onze titulares na Itália. Além disso, não sei se está nos plano da Juve me negociar", concluiu.

Na última temporada, Zaza entrou em campo pela Velha Senhora 24 vezes e marcou oito gols. Dentre eles, o mais importante foi na vitória da equipe diante do Napoli, o tento do atacante foi o único e o responsável por garantir a ultrapassagem bianconeri na liderança do Calcio.