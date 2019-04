Resultado França x Romênia na Eurocopa (2-1)

Encerramos por aqui a transmissão! A França vence a Romênia por 2 a 1 e estreia com o pé direito na Eurocopa! Até a próxima!

FIM DE JOGO NO STADE DE FRANCE! VITÓRIA DOS DONOS DA CASA POR 2 A 1!

47' Sissoko sai no contra-ataque, entra livre, solta a bomba e quase marca o terceiro da França.

45' Aplaudido de pé pelos torcedores, Payet deixa o gramado do Stade de France muito emocionado, chorando.

43' GOL DA FRANÇA! Payet acerta uma bomba de fora da área, no ângulo, e marca um golaço para a França!

GOOOOOOOOLAAAAAAAAAAAAAÇO DA FRANÇA! PAYET MARCA UMA PINTURA NO STADE DE FRANCE!

41' Evra chega na linha defundo, é derrubado por Sapunaru e pede falta. Mais uma vez o árbitro manda o jogo seguir.

40' Sagna chega pela direita e cruza na área. Giroud e Martial fechavam para tentar o gol, mas árbitro aponta impedimento do ataque da França.

36' Martial tabela com Giroud e chuta. Bola não sai com força e goleiro romeno defende.

28' França volta a atacar em busca do segundo gol. Time gira a bola, tenta os cruzamentos na área, mas zaga da Romênia vai dando conta do recado.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ROMÊNIA! STANCIU COVERTE A PENALIDADE!

19' PÊNALTI PARA A ROMÊNIA! Stanciu cai na área após choque com Evra. Árbitro marca pênalti para a Romênia!

12' GOL DA FRANÇA! Payet faz o cruzamento da direita, Tatarusanu sai errado, a bola passa pelo goleiro, e Giroud cabeceia para fazer 1 a 0 para o time da casa.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA FRANÇA! GIROUD MARCA O PRIMEIRO GOL DA EUROCOPA 2016!

11' Payet deixa um marcador no chão e cruza na entrada da área para Pogba chutar de primeira, com categoria, mas Tatarusanu defende e manda para escanteio.

6' Payet toca para Giroud, que domina e bate para Tatarusanu fazer boa defesa.

2' QUASE ROMÊNIA! Stanciu levanta na área, Stancu domina e acerta um voleio. Bola passa muito perto do gol de Lloris.

0' ROLA A BOLA! Começa o segundo tempo no Stade de France.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Árbitro aponta para o centro do gramado e encerra o primeiro tempo no Stade de France.

45' Payet chega pela direita, cruza e Grigore se estica todo para jogar para escanteio.

44' Após cobrança de falta, bola sobra para o meia dentro da área. Mas ele fura e perde uma ótima oportunidade para abrir o placar.

39' França toca a bola no meio de campo e tenta encontrar os espaços para chegar na área da Romênia.

37' Andone disputa a bola com a zaga da França e fica caído no gramado. Romenos reclamam com os franceses, que não pararam o jogo para atendimento do jogador.

35' QUASE GRIEZMANN! Completamente livre, Payet recebe pela direita, cruza e Griezmann pega de primeira. Bola desvia na zaga e quase entra. Árbitro, porém, aponta tiro de meta.

33' França chega mais uma vez pela esquerda. Payet cruza e zaga da Romênia afasta mais uma vez o perigo.

31' Romênia devolve a bola e jogo segue no Stade de France.

30' Kanté observar Pintilli caído no gramado e joga a bola para a lateral. Jogador da Romênia sente muitas dores nas costas.

28' França tem 56% de posse de bola. Equipe de Deschamps conseguiu completar até agora 133 passes.

26' Pogba arrisca de longe, bola passa perto do gol romeno. Mas Tararusanu estava ligado na jogada!

23' Sapunaru faz bela jogada, dá um drible um Evra, mas o lateral se recupera e evita o avanço do romeno para a área francesa.

22' IMPEDIMENTO! Pogba levanta a cabeça e dá belo lançamento para Giroud, que entra livre, mas em impedimento.

21' Sapunaru faz falta dura em Pogba. Árbitro conversa com o jogador romeno após o lance, mas não aplica o cartão amarelo.

19' Adrian Popa tenta a chegada pelo lado direito, bola fica em cima da linha, mas árbitro marca a saída e aponta tiro de meta para Lloris.

13' NA TRAVE! Pogba abre na direita para Sagna, que cruza na área. Zaga afasta mal, Griezmann toca de cabeça e acerta a trave!

12' França sai bem no contra-ataque, Payet abre na esqueda para Matuidi, que domina e tenta o cruzamento. Zaga afasta.

10' Payet vai ao fundo e cruza. Giroud sobe, mete a cabeça na bola e quase abre o placar no Stade de France.

5' Time francês começa nervoso a partida, Romênia se aproveita, pressiona e tenta abrir o placar.

3' LLORIS! Após cobrança de escanteio, Stancu aparece livre na pequena área e pega de primeira. Lloris faz uma defesa de cinema e evita o primeiro gol da Romênia!

2' Pintilii arrisca de fora da área, bola sobe demais e não leva perigo para Lloris. Canta a torcida da França!

1' França tenta a primeira chegada ao gol romeno, bola é cruzada na área e o goleiro Tatarusanu faz a defesa.

0' ROLA A BOLA! Apita o árbitro, começa a Eurocopa de 2016!

Seleções francesa e romena estão no campo do Stade de France e hinos nacionais são executados.

ROMÊNIA CONFIRMADA: T?t?ru?anu, S?punaru, Grigore, Chiriche?, Ra?, Hoban, Pintilii, Stanciu, Popa, Stancu, Andone.

FRANÇA CONFIRMADA: Lloris, Sagna, Koscielny, Rami, Evra, Kanté, Matuidi, Pogba, Griezmann, Payet, Giroud.

Buscando o tri, França recebe Romênia na abertura da Eurocopa 2016

A Eurocopa 2016 terá seu pontapé inicial nesta sexta-feira (10), às 16h, no Stade de France. A anfitriã França duelará com a Romênia, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo A. Mesmo com vários desfalques, seja devido a lesões ou problemas extracampo, a Seleção Francesa é a principal favorita, já os romenos tentarão passar pela primeira fase.

SAIBA MAIS: Eurocopa 2016: França receberá torneio em clima de alta tensão

País-sede desta Euro, a França não disputou as eliminatórias para esta competição. Os Bleus disputaram uma série de amistosos como forma de preparação. Desde a eliminação para a Alemanha na Copa do Mundo de 2014, os franceses disputaram 20 partidas, vencendo 14 vezes. A Romênia teve a melhor defesa das eliminatórias, sofrendo apenas dois gols. Foram cinco vitórias e cinco empates, terminando na segunda posição do Grupo F, atrás apenas da Irlanda do Norte.

Esta será a nona participação da França em Eurocopas. Foram ao todo 32 jogos, com 15 vitórias, oito empates e nove derrotas. Os franceses levantaram a taça duas vezes: 1984 e 2000. Neste ano, os franceses tentarão repetir o feito da década de 80, quando conquistaram o título dentro de casa.

+ Eurocopa 2016: sem Benzema e outros desfalques, França confirmará o favoritismo?

Três jogadores foram cortados durante os treinamentos. Jérémy Mathieu foi diagnosticado com uma lesão muscular na panturrilha direita e Samuel Umtiti foi convocado para seu lugar. Varane sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda, o zagueiro do Real Madrid deu lugar a Adil Rami, do Sevilla. O último corte foi do experiente volante Lass Diarra, Morgan Schneiderlin entrou.

Antes disso, Deschamps já havia perdido Debuchy, que não estava bem fisicamente para a disputa da Euro, Sakho, que testou positivo no antidoping e ficou suspenso preventivamente por 30 dias, e Benzema, envolvido em um caso polêmico. Mesmo com esses desfalques, a França tem bons jogadores no elenco e não sentirá falta dos ausentes.

+ Benzema comenta ausência na Euro: "Deschamps cedeu à pressão de uma parte racista da França"

Didier Deschamps comentou em entrevista coletiva sobre a ansiedade de entrar em campo: “Jogamos apenas amistosos. Há dois anos não fazemos uma partida oficial. Tenho vontade de ver meu time nessas condições. A última vez em que atuamos, eram outros atletas. A França é competitiva, com potencial ofensivo muito interessante, mas, em uma grande competição, é preciso ter equilíbrio e ser capaz de defender bem.”

O técnico francês analisou a seleção adversária: “Eles têm organização defensiva e são capazes de pressionar o rival até o levar ao erro. Têm uma capacidade de desmontar o adversário, passando muito rapidamente da defesa para o ataque. São muito disciplinados. A Roménia não é uma equipe ultradefensiva, mas sua defesa é de alta qualidade.”

+ Pogba comenta expectativa dos torcedores franceses para Euro: "Não quero decepcioná-los"

A Romênia já disputou quatro edições de Eurocopas. A melhor participação dos romenos foi na edição de 2000, quando alcançaram as quartas de finais. Inclusive, foi naquele ano que eles conseguiram sua única vitória em Euros (3 x 2 contra a Inglaterra). Disputaram 13 jogos, com apenas uma vitória, quatro empates e oito derrotas.

Razvan Rat tem 35 anos e lembrou sobre sua estreia na seleção principal. O jogo aconteceu em fevereiro de 2002 e foi contra a França: “Na altura eu era o capitão da seleção Sub-21 e fui surpreendido com a chamada da principal. A França era, nessa altura, campeã europeia e mundial, eu estava muito nervoso. Lembro-me de apertar a mão a jogadores como Zinédine Zidane, que antes apenas tinha visto na televisão.”

Questionado sobre a qualidade da geração campeã do mundo e a atual, com Pogba e Griezmann, Rat disse: “Aquela equipe da França era melhor do que a atual; esta tem grandes jogadores que jogam nos melhores clubes, mas a outra era mais competitiva. É a seleção mais forte do grupo e os seus jogadores mais valiosos do que os nossos, mas tal não significa que tenham a vitória garantida. As estatísticas não significam nada numa competição como esta”, finalizou lembrando que a Romênia nunca venceu a França em competições oficiais.

Anghel Iordanescu, treinador da Romênia, comentou sobre o jogo: “Seria difícil comparar nosso potencial de ataque com os franceses. Eles têm uma unidade. Mas diria que Alemanha, Espanha e Inglaterra também são muito fortes ofensivamente. Não temos uma linha de ataque tão forte quanto a França, mas temos uma defesa bem organizada. E temos também jogadores capazes de fazer gols, claro.”

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre França e Romênia na Eurocopa! Fique conosco!