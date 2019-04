Inglaterra empata com Rússia e segue sem vencer em estreias da Eurocopa

Partida válida pela primeira rodada do Grupo B da Eurocopa 2016, disputada no Estádio Vélodrome, em Marselha.

1-0, Dier (28' do segundo tempo); 1-1, Berezutski (47' do segundo tempo).

Na tarde desse sábado (11), Inglaterra e Rússia se enfrentaram pela primeira rodada do Grupo B da Eurocopa 2016, disputado na França. A partida, que foi disputada no Stade Vélodrome, em Marseille, terminou empatada em 1 a 1, com gols de Eric Dier, aos 27 da segunda etapa, e Vasili Berezutski, já aos 47' do segundo tempo.

Com o empate, as seleções somam um ponto e veem País de Gales na liderança do grupo, após vitória de 2 a 1 diante da Eslováquia. Na próxima rodada a seleção russa encara a Eslováquia, enquanto o English Team confronta o País de Gales.

Inglaterra domina, mas o gol não sai

A primeira etapa da partida foi toda do time inglês. O English Team dominou as ações ofensivas e não sofreu na defesa, porém, o placar manteve-se inalterado.

Logo aos três minutos de jogo, após sobra da zaga russa, Dele Alli experimentou de longe e bola saiu distante do gol russo. Minutos depois, em uma das melhores chances da Inglaterra, Walker fez boa jogada pela direita e passou para Lallana, que dominou e finalizou para boa defesa de Akinfeev.

A Inglaterra chegava como queria e depois de cruzamento de Danny Rose, pela esquerda, Dele Alli desviou de cabeça a procura de Harry Kane, que estava em posição legal, todavia, o camisa 9 não alcançou a bola e ela saiu pela linha de fundo. Aos 11 minutos, após escanteio cobrado por Kane, Smalling cabeceou sozinho nas mãos do arqueiro russo.

Logo após, Kane tentou chute de fora da área, mas bola saiu longe do gol. A Rússia chegou pela primeira vez aos 15 minutos, quando zagueiro Ignashevich cabeceou forte para boa defesa do goleiro Hart.

O time inglês chegava mais pelo lado direito e aos 21 minutos, em mais uma jogada da dupla Walker e Lallana, o meia do Liverpool recebeu novamente dentro da área e mais uma vez finalizou perigosamente, dessa vez rente à trave direita de Akinfeev. Minutos depois, Lallana passou para Sterling, que foi para dentro da área, mas foi cortado por Smolnikov.

Aos 31 minutos, Wayne Rooney deu belo passe para Dele Alli, mas o meia do Tottenham não conseguiu dominar e bola saiu para escanteio. Já aos 33’, foi a vez de Rooney finalizar: após bola da direita, camisa 10 finalizou de primeira e goleiro russo fez boa defesa. E aos 36’, Kane recebeu de Lallana na esquerda e bateu forte para mais uma boa defesa de Akinfeev.

Dier abre placar com gol de falta, mas Schennikov marca nos acréscimos e empata partida

Ao contrário dos 45 minutos iniciais, a Rússia começou o segundo tempo melhor que a equipe inglesa. Logo aos três minutos o atacante Kokorin fez boa jogada pela direita, invadiu a área e tentou passe, porém, a defesa da Inglaterra cortou bem, afastando o perigo.

Aos sete minutos, a Inglaterra respondeu o bom começo russo. Sterling recebeu boa bola, se atrapalhou inicialmente, mas em seguida recuperou-se e sofreu falta perto da marca de escanteio. Na batida, Kane cruzou na área, porém, ninguém desviou para o gol.

Pouco depois, Wayne Rooney cobrou falta por cima do gol de Akinfeev. Do outro lado, Smolov carregou bem a bola e finalizou colocado, assustando o goleiro Hart. Aos 26’, após rebote da zaga russa, Rooney finalizou rasteiro e bola explodiu na trave depois de ótima defesa de Akinfeev. No minuto 27, Dele Alli sofreu falta de Schennikov, que recebeu amarelo. Na cobrança Dier chutou forte e abriu o placar em Marselha e levou a torcida inglesa ao delírio.

De falta, Dier abriu o placar para o time inglês (Foto: Lars Baron/Getty Images)

A partir desse momento o ritmo do jogo caiu. Rooney foi substituído por Wilshere e o time inglês perdeu um pouco da criatividade e da ofensividade. Porém, aos 33’ Lallana arriscou de fora da área e bola saiu por cima. Já aos 38’, após sofrer falta, Kane também finalizou por cima do gol, sem oferecer perigo a Akinfeev.

Quando o jogo parecia que acabaria com a vitória inglesa, a Rússia começa a pressionar nos minutos finais e chega ao empate. Aos 47 minutos da segunda etapa, após cruzamento da esquerda, o zagueiro Vasili Berezutski cabeceia, encobre Hart, que fica sem reação, e garante empate russo.