Resultado Portugal x Islândia na Euro 2016 (1-1)

Partida válida pela primeira rodada do grupo F da Eurocopa 2016 a ser disputada no estádio Geoffroy Guichard, em Saint-Étienne (França)

INCIDENCIAS : Partida válida pela primeira rodada do grupo F da Eurocopa 2016 a ser disputada no estádio Geoffroy Guichard, em Saint-Étienne (França)

A VAVEL Brasil agradece sua audiência, fiquem ligados que ainda hoje tem o pós jogo. Um grande abraço à todos e até a próxima.

Na segunda rodada, a Islândia enfrenta a Hungria, e Portugal joga contra a Áustria, as duas partidas serão no próximo sábado (18)

No grupo F, a Hungria está em primeiro lugar com três pontos, Portugal está em segundo lugar com um ponto, em terceiro a Islândia também com um ponto, e a Áustria é lanterna do grupo com zero pontos

Um jogo de gols históricos!!! Portugal foi melhor que a Islândia o jogo inteiro, Portugal balançou a rede com Nani, o 600 gol da história da Eurocopa. No começo do segundo tempo a Islândia fez seu primeiro gol na Euro, Bjarnason marcou para o time, empatando a partida

A TORCIDA DA ISLÂNDIA COMEMORA O EMPATE COMO SE FOSSE UMA VITÓRIA!!!!

49' FINAL DE JOGO !!!!

48' Cristiano Ronaldo cobra de novo na barreira

48' Cristiano Ronaldo cobra falta na barreira mas a bola bate na mão do defensor. Nova falta!!

48' Nani sofre falta no meio de campo. A última chance !!!!

47' Quaresma cobra falta a zaga afasta.

46' Quaresma tenta dar um lindo chapéu e sofre falta perto da área

45' TRÊS MINUTOS DE ACRÉSCIMO

44' Sanches joga a bola na área a bola passa por todo mundo e vai para linha de fundo

41' QUASE A VIRADA DA ISLÂNDIA!! Finnbogason dentro da área mandou uma bomba e o goleiro faz uma boa defesa

40' Nani pela direita faz o cruzamento, Cristiano Ronaldo cabecea para outra boa defesa do goleiro

39' Substituição de Portugal: Entra: Éder. Sai: André Gomes

37' Quaresma cobra escanteio, Pepe cabecea por cima do gol

36' Cristiano Ronaldo cobra falta e a bola vai para escanteio

34' Sanches lançou Cristiano Ronaldo o qual estava em posição irregular

32' HALLDÓRSSON DE NOVO!! Quaresma recebeu pela direita livre, chegou na entrada da área e manda uma bomba, a bola desvia e o goleiro faz uma ótima defesa, evitando o segundo gol

31' Substituição de Portugal: Entra: Quaresma. Sai: João Mario

30' Renato Sanches vira o jogo e encontra João Mario que finaliza em cima do companheiro Nani

28' Cristiano Ronaldo finaliza de longe, sem perigo

26' UUUUUUUUH Guerreiro cobra falta, Nani desvia de cabeça a bola passa raspando a trave. Quase o segundo gol de Nani!!

25' Substituição de Portugal: Sai: Moutinho.Entra : Renato Sanches

24' Portugal aposta no toque de bola, a Islândia tenta a ligação direta

19' Vieirinha perdeu a disputa de bola que sobrou para Bjarnason pela esquerda, o meia cruzou a bola passou por todo mundo e ficou com o goleiro

17' Vieirinha faz o cruzamento por baixo, após bate-rebate a bola fica com o goleiro

15' ESPAAAALMA HALLDÓRSSON!! Moutinho rola a bola para Guerreiro que finaliza no canto esquerdo, para a boa defesa do goleiro

12' Portugal puxa contra-ataque a bola sobra para Cristiano Ronaldo que manda uma bomba que explode na defesa

5' O PRIMEIRO GOL DO PAÍS EM COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS !! Cruzamento na área a zaga de Portugal ficou parada e Bjarnason, sozinho na segunda trave bateu de chapa empatando a partida!!

5' GOOOOOOOOOOOOOOOL DA ISLÂNDIA!!!!!Bjarnason

1' UUUUUUH Portugal lança a bola na área a defesa afasta, na sobra, Cristiano Ronaldo manda de primeira, a bola passa raspando a trave

0' Começa o segundo tempo!!!

O primeiro tempo começou equilibrado, a Islândia jogando muito fechada e explorando o contra-ataque rápido. A partir dos 20 minutos, Portugal controlou a partida, aos 30, Nani marcou um gol histórico: Nani fez o gol de número 600 da história da Eurocopa.

45' Nani sofre falta no campo de defesa e o árbitro apita o FIM DO PRIMEIRO TEMPO!!!

43' Vieirinha pela direita, faz o cruzamento, a bola passa por todo mundo e vai para tiro de meta.

40' João Moutinho chuta da intermediária, o goleiro fez fácil defesa

38' Nani puxa o contra-golpe faz o cruzamento nas mãos do goleiro

37' Gudmundsson cobra escanteio a Cristiano Ronaldo afasta de cabeça

34' Moutinho cobra novo escanteio nas mãos do goleiro

33' Moutinho cobra escanteio o zagueiro tirou de cabeça, na sobra André Gomes manda de primeira, a bola desvia e vai para novo escanteio.

32' Guerreiro cobra falta a defesa afasta para escanteio

30' Após boa troca de passes de Portugal pelo lado direito, André Gomes fez o cruzamento rasteiro para Nani que só empurrou para o gol !!

30' GOOOOOOOOOOOOOOOL DE PORTUGAL!!! NANI!!

28' Guerreiro faz o cruzamento a zaga da Islândia afasta o perigo

25' NÃO, CRISTIANO RONALDO!! Nani estica a bola para Cristiano Ronaldo, que saiu cara a cara com o goleiro, na hora de finalizar, Ronaldo errou o chute e a bola ficou com o goleiro

22' UUUUUUH Vieirinha fez o cruzamento, para Cristiano Ronaldo que cabeceou por cima do gol

20' MILAGRE DE HALLDÓRSSON!! Cristiano Ronaldo faz linda jogada pela esquerda e cruza na cabeça de Nani, o qual sozinho cabeceou no chão, e o goleiro fez uma defesa sensacional com os pés

17' Vieirinha recebe pela direita, corta para o meio e manda uma bomba para a boa defesa do goleiro

15' Portugal gira a bola tentando achar um espaço na defesa do adversário

10' Cristiano Ronaldo recebe da entrada da área, chuta o chão e pede falta... o árbitro mandou seguir a jogada

7' Islândia troca muitos passes no meio de campo

5' UUUUUUUH!! João Moutinho faz cruzamento na grande área, Danilo cabecea a bola desvia no defensor e quase vai para o gol

3' RUI PATRICÍO SENSACIONAL!!! Sigurdsson fez linda jogada individual, entrou na área e mandou uma bomba, o goleiro fez bela defesa, na sobra Sigurdsson, finaliza novamente para outra defesa de Rui Patricío

2' Vieirinha faz boa descida pela direita e cruza rasteiro, nas mãos do goleiro

1' Cristiano Ronaldo puxa o contra-ataque e solta para Nani, o atleta deu um toque na bola e ela correu de mais, ficando fácil para o goleiro

0' Começa o jogo!!!

Tudo pronto!!! vai começar

Agora é a vez do hino de Portugal

Grande festa dos torcedores Islandeses no Hino Nacional!!

Hino Nacional da Islândia em execução

As duas equipes entram em campo!!

A maioria do estádio pertence a torcida de Portugal, a qual faz bastante barulho!!!

As duas equipes fazem aquecimento no gramado

Seleção da Islândia escalada!! Halldorson; Saevarsson, Ragnar Sigurdsson, Árnason, Skúlason; Gudmundsson, Gunnarson, Gylfi Sigurdsson, Bjarnason; Sightórsson e Bödvarsson

Portugal escalado!! Rui Patrício, Vieirinha, Pepe, Ricardo Carvalho e Raphael Guerreiro, Danilo, Moutinho, João Mário e André Gomes, Nani e Cristiano Ronaldo

Leia Mais: Portugal e Islândia fecham primeira rodada da Eurocopa

A Seleção Portuguesa acaba de chegar no estádio

O estádio Geoffroy Guichard, em Saint-Étienne será o palco da partida entre Portugal e Islândia

Foto : Julian Finney / Getty Images

Fique de Olho: Eidur Gudjohnsen: O principal jogador da Islândia, já teve passagens por grandes times europeus, como Barcelona e Chelsea, o jogador de 37 anos é a grande referência da equipe.

Tom Dulat / Getty Images

Fique de Olho: Cristiano Ronaldo: Sem dúvidas é o grande nome e esperança de Portugal para esta Eurocopa, em 126 jogos, já marcou 58 gols.

Foto: Getty Images

Diferente da maioria dos outros times e seleções a Islândia tem dois técnicos, Heimir Hallgrimsson e Lars Lagerback. Lars assumiu a equipe em 2013, mas não teve bons resultados, a Federação Islandesa sugeriu a efetivação de Heimir e os dois trabalham juntos desde então

O treinador da Islândia criticou a postura de Cristiano Ronaldo e ironizou dizendo que o jogador é um excelente ator " Posso dizer que Portugal tem um dos melhores jogadores do mundo, que é o Cristiano. Agora, mas também é um excelente ator. Na final da Champions contra o Atlético de Madri vimos uma atuação de alguém que poderia estar em Hollywood. Tanto ele quanto Pepe. Peguem as imagens. São atuações de alto nível."

O técnico Fernando Santos não teme a dependência do time em relação ao astro Cristiano Ronaldo" A minha grande preocupação está em fazer uma grande competição, pois Portugal tem um grupo sólido e não apenas um grande jogador. Estou confiante para a nossa estreia, mesmo sabendo que não vamos vencer apenas por conta da tradição, já que a Islândia tem uma grande seleção." Comentou.

Ricardo Quaresma é dúvida para a partida de estreia de sua seleção. O jogador está com um problema na coxa, não participou dos treinos durante a semana, Éder deve entrar em seu lugar.

Portugal e Islândia se enfrentaram apenas duas vezes na história, os Lusitanos venceram os dois jogos, fizeram 8 gols enquanto a seleção Islandesa marcou quatro vezes

Portugal vai disputar pela nona vez seguida a Eurocopa, a equipe se classificou ao ganhar da Dinamarca por 1 a 0.

A Islândia na fase de classificação para a Euro, ficou em segundo lugar no seu grupo, apenas atrás da Républica Checa. Nos 10 jogos, conseguiu um total de 20 pontos.

Com o aumento de seleções para a disputa da Euro, a Islândia conseguiu se classificar, e irá disputar a competição pela primeira vez na história

Esta partida marca a estreia do grupo F na Eurocopa, o qual é feito de Portugal, Islândia, Áustria e Hungria

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Portugal x Islândia pela Eurocopa 2016! Fique conosco!