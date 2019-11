Resultado França x Albânia pela Eurocopa 2016 (2-0)

18:05 Ficamos por aqui com mais essa transmissão em tempo real! Convido a todos que fiquem conosco para acompanhar as repercussões desse jogo, tudo sobre Tite na Seleção Brasileira, Campeonato Brasileiro e mais dos esportes mundiais. Obrigado a todos que ficaram até aqui e até a próxima!

18:03 No próximo domingo (19), se encerra o grupo A. Às 16h, a França enfrenta a Suíça em Lille e, no mesmo horário, a Albânia joga em Lyon contra a Romênia.

18:01 Depois da vitória, a seleção francesa agora garante a vaga por conseguir se manter entre os dois primeiros. Termina a rodada com seis pontos, dois a mais que Suíça, o segundo. A Albânia, com duas derrotas em dois jogos, fica em último. Tenta a classificação pelo terceiro lugar contra a Romênia, mas muito difícil.

90+6' FIM DE PAPO NO STADE VÉLODROME! A Albânia se fecha muito bem, mas a França consegue perfurar essa forte marcação nos últimos cinco minutos duas vezes pra vencer e garantir vaga nas oitavas de final da Eurocopa.

90+5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DO FRANÇA!!! PRA FECHAR O JOGO!!! PAYETT!!! Em contra-ataque francês rápido, Payet recebe, avança, limpa marcação e bate para o fundo das redes.

90' Mais cinco minutos de acréscimos!

89' Depois de tanto martelar a forte marcação albanesa, a solução veio da forma que vinha mais tentando: o cruzamento. Griezmann cabeceia sozinho dentro da área para vencer o goleiro adversário. França 1 a 0.

89' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DA FRANÇAAAAA!!! FINALMENTE SAIU!!! GRIEZMANN!!

88' UUUUUUHHHHHHH!!! Toque para Gignac na área e o atacante não conseguiu mandar pro gol. Marcação afasta e cede escanteio para a França.

87' CARTÃO AMARELO PARA KANTÉ! Por falta em Lenjani.

87' Pogba recebe na área, mas escorrega.

84' SUBSTITUIÇÃO NA ALBÂNIA! Sai: Ajeti. Entra: Veseli.

83' PRESSÃO TOTAL DA FRANÇA! Dois chutes de fora são rebatidos pela marcação e Kanté consegue perfurá-la, porém é desviada e vai a escanteio.

81' QUE PERIGO! Novo levantamento do Payet para a área, ninguém consegue tocar na bola e ela passa à esquerda do arqueiro albanês.

80' CARTÃO AMARELO PARA ABRASHI! Por falta em Matuidi.

78' Depois de jogada bem trabalhada pela França, Sagna recebe cruzamento de Payet e chuta com forla de primeira, porém a bola vai muito por cima.

76' SUBSTITUIÇÃO NA FRANÇA! Sai: Giroud. Entra: Gignac.

75' Levantamento para a área da França, afastado pela zaga.

74' SUBSTITUIÇÃO NA ALBÂNIA! Sai: Kukeli. Entra: Xhaka.

71' SUBTISTUIÇÃO NA ALBÂNIA! Sai: Lila. Entra: Roshi.

70' Lançamento para Matuidi muito forte. Se dominasse, ficaria frente a frente com o gol.

69' Pogba rouba bola no meio, arranca com defesa desarrumada, mas escolhe caminho errado ao não acertar o tempo de toque para os companheiros.

68' NA TRAAAVEEEE!!! Nova bola aérea e novamente Giroud cabeceou para o gol, fazendo a bola bater na trave.

67' SUBSTITUIÇÃO NA FRANÇA! Sai: Coman. Entra: Griezmann.

66' PRA FORA GIROUD!! Outro levantamento para a área e o camisa 9 finalizou de cabeça, porém pra fora.

65' A França agora tenta pressionar a Albânia em busca do gol, chegando cada vez mais próximo de tal.

62' Payet bate cruzamento, mas zaga afasta. Na sequência, novo cruzamento é proferido, quando Koscielny cabeceia por cima do gol.

57' Matuidi ganha no corpo, mas no cruzamento nã consegue achar ninguém.

55' Coman recebe pelo meio e tenta arriscar de fora da área, mas vai para fora.

54' CARTÃO AMARELO PARA KUKELI! Por parar contra-ataque.

53' UUUUUUHHHHHHHHHH!!! Cruzamento para a área e Pogba, na segunda trave, chuta com força por cima do gol.

52' Payet arrisca chute de fora, contudo manda pra fora. Desviado, tem escanteio.

51' UUUUUUUUUUUUUUUHHHHHHHH!!!! QUASE O GOL DA ALBÂNIA!!! Cruzamento para a área e Memushaj se joga para desviar ao gol, porém a bola bate na trave. No rebote, Lila não consegue empurrar pras redes e chuta pra fora.

50' Tentativa de jogada para Coman, mas a bola vai muito por cima dele, não sendo possível o domínio de bola.

48' Toque para a área, e o goleiro albanês se choca com Matuidi, porém ninguém consegue finalizar pelo lado francês, até que a zaga conseguiu afastar.

46' Payet cobra falta pela esquerda, passa por todo mundo e vai pela linha de fundo.

45' UUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHH!!! Giroud cruza para a área, e Coman consegue ter coragem para se jogar na bola, porém ela passa à esquerda da meta.

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO! A França dá a saída.

SUBSTITUIÇÃO NA FRANÇA! Sai: Martial. Entra: Pogba.

16:57 Nesta primeira etapa, no entanto, não teve grandes chances de gols, nada que assustasse os dois goleiros.

16:56 A seleção albanesa não baixou a cabeça para a França na primeira etapa, contrariando as estatísticas. A equipe estreante na competição fez forte marcação, mudando a forma com que ela se dava dentro de campo quando fosse necessária.

45+1' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO!

45+1' Cruzamento para a área e o ataque da Albânia acaba furando na hora de conseguir o chute,

45' Mais um minuto de acréscimo.

44' UUUUUUUHHHHHHHHH!!! Depois de cobrança de falta de Memushaj, mas a bola passa por cima, próximo da trave de Lloris.

40' Martial tenta toque para Giroud dentro da área, mas a zaga tira.

40' Novo cruzamento para a área da Albânia, mas dessa vez ninguém consegue chegar.

38' Cobrança de escanteio ensaiada para a área e Lenjani chega chutando, porém desviado acaba indo para fora.

37' Cruzamento para a área da França é afastado por Koscielny que manda para escanteio.

36' Em jogada parecida com uma do início da partida, Giroud consegue subir para cabecear, mas manda por cima do gol.

34' Coman faz bela jogada pela direita, consegue belo drible, mas cruza nas mãos do goleiro albanês.

33' Payet cobra falta com cruzamento para a área, mas goleiro sobe mais para ficar com ela.

30' Albânia continua fechada, mantendo uma marcação forte por vezes baixa e por vezes alta. Isso dificulta a articulação francesa, assim como a saída de bola.

26' França agora consegue manter um pouco mais da posse da bola, trocar passes pelo meio, mas ainda sem muita objetividade.

23' Cruzamento fechado da Albânia e Lloris acabou fazendo defesa depois de desvio.

20' Depois de tentativa ofensiva, Martial novamente recebe na área, mas não consegue finalizar em tempo.

18' Martial tenta jogada pela esquerda, mas perde a bola e faz falta.

16' De novo Payet tenta passe para Giroud, porém a zaga consegue afastar para escanteio.

15' Payet cobra falta cruzando para a área, mas a zaga tira.

14' Martial recebe passe pela esquerda depois de roubada de bola, avança e tenta o chute, mas o esférico bate na marcação.

13' Albaneses conseguem boa troca de passes, envolvendo os franceses, até que Lenjani chuta de fora da área, mas manda para longe.

12' Giroud se apresenta na lateral para trocar a chuteira.

11' Tentativa de lançamento para o camisa 9 francês, mas ele escorregou. Pediu para trocar a chuteira depois da jogada.

8' Levantamento para a área buscando Giroud, mas o atacante não consegue alcançar.

6' Mas se os albaneses não conseguem manter a posse, os seus adversários não conseguem trabalhar visto a forte marcação feita pelos estreantes.

5' Albânia até que tenta manter a bola por muito tempo, mas é impedida por perder logo a bola.

4' França busca manter jogo pelas pontas, mas a Albânia consegue fechar as duas laterais, obrigando os franceses a jogarem pelo meio.

3' Cruzamento para a área e Giroud cabeceia para o gol, porém a bola sobe demais.

2' Coman busca espaço pela esquerda, mas sofre a falta.

1' Apesar da Albânia ter dado a saída, a França já rouba a bola com segundos e começa a trabalhar.

0' ROLA A BOLA NO VÉLODROME! A Albânia dá a saída.

Quase tudo pronto!

Agora é a vez do hino da casa! La Marseillaise tocando.

Hino Albanês toca no Stade Vélodrome! É a segunda vez na história do futebol que isso acontece em competições oficiais!

Agora sim! Eles vêm pro campo.

Jogadores adentram o túnel de acesso e agora esperam o aval do árbitro escocês para começar a cerimônia de abertura.

A França vem com surpresa na escalação: Didier Deschamps decidiu poupar o atacante Antoine Greizmann e a estrela Paul Pogba.

O árbitro da partida será o escocês William Collum.

Já a Albânia, estreante, apresenta a seguinte escalação para tentar surpreender: Berisha; Hysaj, Ajeti, Mavraj, Agolli; Kukeli, Lila, Abrashi, Memushaj, Lenjani; Sadiku.

A anfitriã França vem a campo com: Lloris; Sagna, Rami, Koscielny, Evra; Matuidi, Kanté, Coman, Payet, Martial; Giroud.

Faltando menos de uma hora para o início do jogo, as duas seleções anunciaram suas escalações.

FIQUE DE OLHO! Armando Sadiku, atacante da Albânia. O homem que pode decidir a partida para, quem sabe, uma surpresa da estreante em competições oficiais. Em relação ao primeiro jogo, precisará ser eficiente se quiser ajudar, visto os gols que acabou perdendo. Na área, ele é quem pode fazer a diferença.

Foto: Paul Gilham/Getty Images

FIQUE DE OLHO! Paul Pogba, meia da França. Uma das grandes estrelas emergentes do futebol mundial, o jogador da Juventus vem mostrando evolução temporada por temporada em seu clube. Articulação no meio, passes em profundidade, um pouco de marcação e chute de fora da área são características fundamentais que fazem deste um grande atleta. Certamente um jogador que pode fazer a diferença em quaqluer jogo.

Foto: NurPhoto/Getty Images

Na primeira rodada, os franceses venceram com grande atuação de Dimitri Payet a Romênia por 2 a 1, depois de um jogo bem equilibrado. Os albaneses, por sua vez, não tiveram a mesma sorte e perderam para a Suíça em sua estreia em torneios competitivos.

A partida da transmissão em tempo real que acompanharemos hoje será a segunda rodada do grupo A, no jogo entre a anfitriã França e Albânia, disputado em Marseille, no Stade Vélodrome, localizado no sul francês.

LEIA MAIS: Guia VAVEL da Eurocopa 2016

E então chegamos a 2016, ano em que a França sediará pela terceira vez em sua história a competição. Será que o tri dos franceses também acontecerá? Isso nós iremos descobrir no dia 10 de julho, no Stade de France, onde será a grande final do torneio. A VAVEL, por sua vez, fará uma cobertura única durante todo o mês de Eurocopa!

Pelo segundo ano seguido, a Euro de 2012 teve como anfitriões dois países: Polônia e Ucrânia. Foi vencida pela Espanha, se tornando a primeira nação a ganhar três torneios oficiais em sequência (Euro 2008, Copa do Mundo 2010 e Euro 2012). Foi marcada também pela Euro com maior número de gols de cabeça na história (26 dos 76 gols) e também com um gol não marcado no jogo da Inglaterra e Ucrânia pela fase de grupos, onde o replay mostrou que a bola passou a linha de gol. Isso fez com que o então presidente da Fifa, Sepp Blatter, abraçou a ideia.

Foto: Shaun Botterill/Getty Images

Quatro anos mais tarde, a Áustria e Suíça sediaram o que seria a segunda vez que dois países dividiriam a organização. Este ano ficou marcado como o primeiro da era vitoriosa que a Espanha viveu (venceria a Copa do Mundo de 2010 e a Euro de 2012), além de encantar o mundo com o futebol de posse de bola. Os espanhóis venceram o torneio com um gol de Fernando Torres na final contra a Alemanha, sendo o primeiro título desde 1964, levando o país à loucura nas comemorações.

Foto: Matthew Ashton/Getty Images

Na Uefa Euro 2004, assim como em 1992, produziu uma chateação: a Grécia, que só havia se classificado pra uma Copa do Mundo em sua história e uma Eurocopa, venceu os anfitriões de Portugal por 1 a 0 e, no caminho para a final, bateu os atuais campeões da França, além da República Tcheca com um gol de prata, regra que substituiu o gol de ouro em 2003. Depois disso, acabou sendo eliminado no futebol.

No ano de 2000 aconteceu o que seria o primeiro torneio a ser sediado por dois países: Holanda e Bélgica. Recém-campeão da Copa do Mundo, a França venceu a Euro por 2 a 1 na final contra a Itália, quando estava perdendo por 1 a 0 no tempo normal (vencida na prorrogação). Eram os favoritos e sobreviveram às expectativas.

A Inglaterra sediou a primeira Euro com 16 seleções, formato que continuou assim por 20 anos. O país-sede foi eliminado nos pênaltis pela Alemanha, que viria a vencer o torneio por 2 a 1 contra a recém-formada República Tcheca, graças ao primeiro gol de ouro marcado em uma competição oficial. Essa, porém, foi o primeiro título da Alemanha unificada.

O torneio então se seguiu para a Suécia, a primeira vez que a Euro era disputada na Escandinávia. Os vizinhos da Dinamarca, no entanto, foram os grandes vencedores daquele ano de 1992, porém só puderam disputar a final pois a Uefa não permitiu que a Iugoslávia jogasse-a, visto que alguns de seus estados estavam em guerra. Os dinamarqueses venceram a Holanda nos pênaltis na semifinal e bateram a Alemanha unificada por 2 a 0. Curiosidade: primeiro torneio em que a Alemanha disputou sendo uma só.

Em 1988, a Holanda venceu na casa dos seus rivais, Alemanha Ocidental. Com direito a vitória sobre os donos da casa por 2 a 1 nas semifinais, venceram a União Soviética na grande final disputada em Munique por 2 a 0, onde Marco van Basten marcou um dos gols que entrou para a história: um voleio sobre o goleiro pela direita. Reveja:

Quatro anos mais tarde, a França venceu o seu primeiro torneio oficial e em casa. Sede da competição pela segunda vez, os franceses viram Michel Platini marcar um recorde de nove gols em apenas cinco jogos, incluindo o primeiro gol na final, que acabou por 2 a 0 contra a Espanha. O formato mudou naquela vez: os dois primeiros colocados dos grupos disputariam a semifinal. A disputa de terceiro lugar foi eliminada.

No ano de 1980, a Euro passaria a ter oito seleções disputando o troféu. Foi disputada novamente na Itália e viu-se a criação da fase de grupos na competição, onde os vencedores deles disputariam a final e os segundo colocados iriam ver quem ficava com a medalha de bronze. A Alemanha Ocidental venceu a Bélgica por 2 a 1, em jogo disputado no Olímpico de Roma.

Nas próximas duas disputas, a Alemanha Ocidental venceu em 72 na Bélgica, mantendo uma base para seu título da Copa do Mundo em 74. Quatro anos mais tarde, a Tchecoslováquia foi campeã na última vez que quatro seleções disputavam o torneio na recém-criada disputa de pênaltis, batendo a atual campeã.

Conforme os anos iam se passando, a Euro passou a ter maior visibilidade no continente. Um atestado disso seria o aumento, mais uma vez, para 31 seleções nas eliminatórias, dessa vez para jogar no ano de 68, sediada e vencida pela Itália. Foi o único ano em que uma partida foi decidida na sorte, vencida pelo país sede contra a União Soviética na semifinal. A campeã precisou vencer a Iugoslávia num replay por 2 a 0 depois de ter empatado por 1 a 1 no primeiro jogo.

A Espanha, desistente no torneio anterior, sediou a Euro em 1964, ano em que foi visto mais seleções participando das eliminatórias, pulando de 17 para 29. Alemanha Ocidental continuava sem participar e, naquele ano, a Grécia desistiu depois de ter sido sorteado um confronto com Albânia, país em que estava em guerra. Os anfitriões venceram por 2 a 1, em Madri, contra a atual campeã União Soviética.

Na primeira vez que a Euro foi disputada, apenas 17 clubes tentaram a chance de chegar na fase final do torneio. Naquela ocasião, a Espanha chegou a desistir nas quartas de final devido a protestos políticos. Grandes seleções que não participaram daquela vez: Inglaterra, Alemanha Ocidental, Itália e Holanda. A grande campeã foi a União Soviética, vencendo a Iugoslávia por 2 a 1, em final realizada em Paris.

O campeonato começou a ser realizado em 1960, contendo apenas quatro seleções. Esse número seguiu até 1976, porque em 1980 oito seleções passaram a participar do torneio até que a partir de 1996, há 20 anos atrás, 16 times chegavam até a fase final da disputa pelo caneco. Essa sucessão de mudanças na quantidade de participantes mudará nesta Euro de 2016, quando 24 equipes farão parte do certame.

A Eurocopa, ou Campeonato Europeu de Futebol, e o principal torneio entre seleções do velho continente, acontecendo a cada quatro anos. Antigamente era chamado de Taça das Nações Europeias, mudando para o nome atual em 1968.

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Fique agora com mais uma transmissão em tempo real, dessa vez entre França x Albânia, pela primeira rodada da fase de grupos da Eurocopa 2016. A partida será às 16h, pelo horário de Brasília. Fique conosco!