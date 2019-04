Resultado Argentina x Venezuela na Copa América (4-1)

O confronto entre Estados Unidos e Argentina será disputado na próxima terça-feira em Houston. No outro lado da chave Colombia duelará contra o vencedor de México e Chile na quarta-feira em Chicago

FIM DE JOGO! Argentina bate a Venezuela por 4 a 1 e garante vaga nas semifinais para enfrentar os Estados Unidos. Higuain duas vezes, Messi e Lamela marcaram para a Argentina, enquanto Salomon Rondon descontou

45' Arbitro indica mais dois minutos de acréscimo

43' Lamela se desvencilha da marção desleal dando bola para Aguero chutar fraco de longe

42' Messi toca de primeira para Augusto Fernandez que tenta passe curto na área para ninguém

MUDOU A VENEZUELA! Sai Tomas Rincon e entra Velasquez

38' Público em Boston para Argentina x Venezuela: 59.183 pessoas

36' Añor tenta Salomon Rondon na área. Bola passa por todo mundo atingindo linha de fundo

MUDOU A ARGENTINA! Entra Biglia e sai Banega

MUDOU A VENEZUELA! Entra Del Valle e sai Martinez

33' Venezuela desistiu do jogo

32' Messi serviu para Kun invadir a área mas o artilheiro não conseguiu a finalização

CARTÃO AMARELO! Rondón faz falta em Otamendi quando o zagueiro saía jogando

UHHHH! Messi recebe passe de Banega, ganha no corpo e finaliza de fora assuntando o goleiro adversário

MUDOU A ARGENTINA! Entra Kun Aguero e sai Higuain, ovacionado

27' Torcida da Argentina grita "Olé" em Boston

GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA ARGENTINA! LAMELA! Gol relampago de Erik Lamela. Mal sofreu e logo deu margem segura ao marcador com o quarto gol em chute que desviou na defesa antes de entrar

GOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA VENEZUELA! RONDON! Otamendi falha e Salomon Rondon confere de cabeça dimuindo o placar.

23' Venezuela chega e ganha escanteio no corte da defesa

MUDOU A ARGENTINA! Sai Nico Gaitan, machucado e entra Erik Lamela

19' Hernandez sai do gol para cortar cruzamento e ganha falta marcada pelo arbitro. Famoso perigo de gol

CARTÃO AMARELO! Figueira comete falta em Messi e é amarelado

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DA ARGENTINA! MESSI! Messi tabela com Nico Gaitan e finaliza entre as pernas do goleiro para anotar seu 4º gol na Copa América aos 16 minutos do segundo tempo. Argentina tem 3 a 0 no marcador

12' Tomas Rincon lança Martinez que estava em posição irregular

10' Argentina sobe pela esquerda, cruza na área e Augusto Fernandez cabeceia para fora

MUDOU A VENEZUELA! Sai Seijas e entra Juanpi Añor

9' Messi recebeu passe na meia direita mas a jogada foi anulada por impedimento

CARTÃO AMARELO! Angel punido por dar rasteira em Lionel Messi

5' Seijas cobra falta na área e Mascherano jogou para escanteio. Na cobrança Martinez cabeceou para fora

3' Venezuela chega pela direita mas para o ataque por falta na disputa da bola

1' Nico Gaitan faz jogadaça cortando o defensor e serve Higuain que foi travado pela defesa

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Faltam 45 minutos para se definir o adversário dos Estados Unidos na semifinal

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Higuain marcou um doblete mas Seíjas perdeu chance importante de descontar na reta final para a Venezuela. Argentina lidera por 2 a 0

ASSIM NÃO, SEÍJAS! Abusou e se deu mal. Seíjas tentou a cavadinha e passou vergonha em Boston. Romero só posou para a foto com a bola nos braços

PENALTI PARA VENEZUELA! Agua mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Foram algumas chances de marcar antes de Martinez ser derrubado pelo goleiro Romero

SALVA ROMERO! Feltscher chuta de fora encobrindo Romero que se recupera para enviar pela linha de fundo

NA TRAVE! Rondon sobe mais alto que todo mundo e cabeceia ao poste. Duas finalizações perigosas com seu melhor atacante

38' Martinez chega na jogada invidual conseguindo ganhar escanteio

35' Banega fica mancando após disputa no campo de defesa

DEFENDEU ROMERO! Venezuela chegou de forma desprentensiosa, roubou a bola de Mascherano com Fiquera que assistiu Rondon encheu o pé para defesa do arqueio argentino

GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DA ARGENTINA! HIGUAIN! Figuera entregou passe longo nos pés do camisa 9 que só teve o trabalho de passar pelo goleiro e marcar seu segundo gol, e da Argentina na partida quando o placar marcava 27 minutos

CARTÃO AMARELO! Nico Gaitan deixa o pé no jogador venezuelano recebendo cartão que o tira da possivel semifinal contra os Estados Unidos

24' Gaitan recebe livre na pela esquerda, serve o companheiro em cruzamento para trás que passa direto da bola

23' Falta na meia esquerda foi cobrada direto nas mãoes de Hernandez

22' Argentina chega no lançamento longo, Higuain recebe de frente para o gol e viu seu chute bloqueado na defesa

21' Messi cai na área, se contorcendo e pedindo e pênalti, arbitro apenas manda o jogo seguir. Pênalti realmente aconteceu e o arbitro a pouco menos de 4 metros não assinalou

20' Messi, Higuain, Gol. Assim a Argentina fez o primeiro tento contra a Venezuela

18' Mascherano lança para Rojo que domina em posição irregular na ponta esquerda. Jogada parada

16' Venezuela alça bola na área e não dá em nada

14' Fernandez tem a progressão ofensiva impedia por falta durante tabela com Higuain

11' Hernandez sai como um louco para evitar entrada livre de Higuain. A bola sobrou para Messi que errou o gol vazio

9' Venezuela sai rápido a bola e ganha escanteio na investida pós gol. Na cobrança de Seijas a defesa cortou de cabeça

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA ARGENTINA! HIGUAIN! Messi levantou a cabeça de muito longe para assistir o camisa 9 que entrava de carrinho entre os zagueiros para tirar o zero do placar aos 8 minutos

7' Martinez e Guerra atinge Messi no meio campo e o arbitro marca falta

5' Torcida da Argentina é maioria em Boston e canta "Vamos Vamos Argentina"

CARTÃO AMARELO! Seijas chega atrasado em Javier Mascherano e ganha o cartão amarelo

3' A bola procura Leo. Ele ginga para os dois lados e finaliza a esquerda do gol em chute de fora

2' Messi tem a primeira ação no jogo. Banega serviu para o capitão driblar dois mas chutar fraco

1' Argentina tenta chegar pelo lado esquerdo mas a acaba cruzando a bola direto nas mãos do goleiro

COMEÇA O JOGO! Venezuela saí a bola atacando para o lado esquerdo

VENEZUELA ESCALADA! Hernandez, Gonzalez, Angel,Vizcarrondo e Feltscher; Guerra, T.Rincon,Figuera e Seijas; Martínez e Rondón

ARGENTINA ESCALADA! Romero, Mercado,Otamendi, Funes Mori e Rojo; Mascherano, Augusto Fernandez e Banega; Messi, Higuain e Gaitan

Argentina e Venezuela duelam pelas quartas de final da Copa América Centenário. Às 20h00 deste sábado (18), em Foxborough, no estado norte-americano de Massachusetts, uma disputa entre duas seleções invictas no torneio, mas apontadas inicialmente, e ainda agora, de maneiras distintas.

Enquanto a Albiceleste convive com a pressão de favoritismo e luta pela quebra do jejum de conquistas, a Venezuela curte o bom momento da seleção e tentará surpreender.

Sem o lesionado Ángel Di María, Messi encara o protagonismo com as participações de Lavezzi e Aguero. Do lado venezuelano, um ataque jovem querendo mostrar serviço e demonstrar de vez seu valor ao continente americano.

Um jogo em que a Argentina é favorita, mas precisa tomar cuidado com a crescente esquadra adversária, que nunca conquistou o torneio.

A equipe comandada pelo técnico Tata Martino venceu as três partidas disputadas nos Estados Unidos. Estreou com o jogo mais difícil da chave e conseguiu derrotar os atuais campeões, os chilenos.

Embora a ocasião, tratando-se apenas da estreia, e os discursos dos envolvidos, a espécie de revanche foi travada e feita. Vitória argentina por 2 a 0, com gols de Di María e Banega.

Na segunda rodada, o passeio sobre o Panamá, com 5 a 0 e três gols de Messi, reservou a lesão de Di María, mais uma para seu retrospecto negativo. Diante da Bolívia, 3 a 0 construído no primeiro tempo e manutenção do primeiro lugar do Grupo D da Copa América.

Após a vitória sobre os bolivianos, Tata Martino lamentou os problemas com lesões, que afetaram até o início de torneio para Lionel Messi e agora tiram Di María da competição até a decisão. Apesar dos contrapontos, o treinador acredita no momento vivido por seus atletas para seguir adiante.

Martino atentou para os perigos de uma Venezuela que faz grande campanha no torneio e que é preciso respeitar ao adversário. O volante Mascherano também definiu: "Não vai ser fácil. Venezuela tem uma boa dinâmica e fisicamente é forte. São jogadores potentes, de bom jogo aéreo e um adversário para termos bastante cuidado", salientou o jogador do Barcelona.

"Vemos mudanças futebolísticas e de ânimo desde que assumiu a seleção venezuelana", falou Mascherano sobre o técnico Rafael Dudamel. O último treino da Argentina foi no campo anexo ao estádio da partida.

"Messi está em condições de entrar desde o início e com certeza estará na partida. Messi atua onde se sente melhor e a equipe se adapta a esta situação", definiu Tata Martino nesta véspera.

Os venezuelanos sequer eram favoritos para passar de fase. Mas os lanternas das Eliminatórias passaram. Após estreia pouco chamativa diante da Jamaica, a vitória sobre o Uruguai garantiu a classificação em gol marcado por Rondón. O tira-teima da liderança foi o marcador de 1 a 1 diante do México. Pelo saldo, os mexicanos ficam em primeiro e a Venezuela no caminho da temida Argentina.

Contra o México, a Venezuela até abriu o placar e envolvia um bom primeiro tempo de toques velozes e participação ofensiva relevante. O segundo tempo foi mais mexicano e o tento de empate definiu a igualdade. Com uma defesa pouco vazada na competição, os venezuelanos têm mantido a formação com o goleiro Dani Hernández e a linha defensiva da direita para esquerda com Rosales, Viscarrondo, Angel e Felstcher.

A transição entre o meio e o ataque passou por mudanças nesta Copa América. Chama atenção o desempenho do jovial Peñaranda, que ganhou espaço a partir do segundo jogo e atua pelas extremidades do campo. Seijas, meia do Internacional, Rondón, autor do gol diante do Uruguai, e Josef Martínez, peça mais adiantada, também jovem e promissor no futebol italiano, são um leque de opções para o técnico Rafael Dudamel escalar a seleção de uniforme vinho.

Serão grandes as dificuldades de penetração na Argentina chefiada por Mascherano e para conter os ataques do galático time albiceleste. Apesar disso, a esperança de um confronto possível aos venezuelanos, na busca pela semifinal da Copa América Centenário.

Boa noite, torcedor! Acompanhe a partida entre Argentina x Venezuela em tempo real pela Copa América Centenário 2016! Fique conosco!