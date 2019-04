Pizzi exalta elenco chileno após goleada sobre México: "Estão escrevendo páginas brilhantes"

Em partida disputada pelas quartas de final da Copa América Centenário, o Chile não tomou conhecimento do México e emplacou uma goleada de 7 a 0, empatando seu recorde de vitória mais elástica, quando bateu a Armênia em 97 e Venezuela em 79 pelo mesmo placar. Após a partida, na entrevista coletiva concedida no estádio, o técnico da Roja, Juan Antonio Pizzi, exaltou o placar final e elogiou o atual grupo da seleção, afirmando que estão "fazendo história no futebol chileno".

Conquistar uma vitória marcando sete gols não tomando nenhum é algo para ficar na história de qualquer nação, seja a vitoriosa na ocasião ou a derrotada. No caso do Chile do comandante Pizzi, entra para memória de todos de maneira positiva. Sabendo disso, o técnico da Roja afirmou que o grupo está contente com o resultado alcançado e também tranquilo, por ter consciência do trabalho que vem fazendo.

"A sensação que temos é de muita felicidade e, ao mesmo tempo, de tranquilidade. Isso porque somos muito conscientes do trabalho que fazemos. Todos nós sabemos que muitas vezes há altos e baixos e que a única forma de se manter [equilibrado] é tentando trabalhar e viver com a máxima intensidade", comentou o treinador feliz com a atuação do seu time.

Apesar do triunfo elástico, Pizzi não quer que isso passe a comprometer o trabalho que o grupo vem fazendo, pedindo cautela com a situação. "Realmente não é todo dia que se conquista uma vitória por sete gols de diferença, portanto é preciso ter cautela com a situação", explicou. O comandante ainda exaltou o grupo que vem treinando recentemente, falando que ele "vem escrevendo as páginas mais brilhantes do futebol chileno", além de esperar que essas folhas continuem a ser escritas.

O Chile volta a campo na próxima quarta-feira (22), para enfrentar a Colômbia na semifinal da competição. Jogo será disputado no Soldier Field, em Chicago, às 21h pelo horário de Brasília.