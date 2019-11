Resultado Suécia x Bélgica pela Eurocopa 2016 (0-1)

Ficamos por aqui com mais essa transmissão! Fique conosco para acompanhar todas as notícias do mundo dos esportes. Obrigado a todos que ficaram até aqui, um abraço e até a próxima!

A Bélgica joga no domingo, às 16h, em Toulouse, contra a Hungria pelas oitavas de final. A Irlanda às 10h do domingo, no Stade de Lumières e a Itália, na segunda, às 13h contra a Espanha, em Saint-Denis.

Com o encerramento do grupo, a Itália termina em primeiro com seis pontos, a Bélgica em segundo com seis, mas leva desvantagem no confronto direto e Irlanda em terceiro com quatro pontos completa os três que avançam desse grupo. Suécia volta pra casa na lanterna e com um ponto.

90+3' FIM DE PAPO EM NICE! A Bélgica vence a Suécia na despedida de Ibrahimovic da sua seleção com um gol de Nainggolan no fim da partida.

90+2' SUBSTITUIÇÃO NA BÉLGICA! Sai: Hazard. Entra: Origi.

90' SAAAAALVA ISAKSSON! Hazard contra-ataca novamente e toca para Benteke empurrar, porém o goleiro sueco, bem colocado, faz a defesa.

89' Bola alçada na área é afastada pela zaga da Bélgica.

ALERTA DE GOL! Irlanda abre o placar contra a Itália.

86' SUBSTITUIÇÃO NA BÉLGICA! Sai: Lukaku. Entra: Benteke.

85' UUUUUUUHHHHH!! Ibra domina, gira e chuta com força, mas manda pra fora.

84' Depois de contra-ataque belga, Hazard consegue cruzamento para fora da área, até que Nainggolan recebe e chuta de fora da área para abrir o placar em Nice.

84' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLL DA BÉLGICA!! QUE GOLAÇO, NAINGGOLAN!! UMA PANCADA DE FORA DA ÁREA.

83' UUHHHHHHH! Cruzamento para a área belga tem desvio para o gol, porém De Bruyne, em cima da linha, tira o que seria o gol sueco.

82' SUBSTITUIÇÃO NA SUÉCIA! Sai: Forsberg. Entra: Zengin.

81' Forsberg recebe pela esquerda e cruza, mas explode na marcação.

79' Mertens faz bela jogada individual e, no meio de três, chuta com a bola colada ao pé, obrigando Isaksson a mandar para escanteio.

78' UUUUHHHHHHH!! Lukaku recebe a bola de costas para o gol dentro da área, gira para a direita e chuta, mas a boal subiu demais.

77' Cruzamento para a área belga é desviado pela ofensiva sueca, porém vai para fora.

75' COURTOIS!!! Ibrahimovic cobra falta rasteiro e o goleiro belga espalma para a lateral.

73' Durmaz tenta o toque no meio, mas não acha ninguém.

72' DEFENDEU ISAKSSON!! Contra-ataque belga, Lukaku recebe pela direita, carrega até a área e chuta de frente ao goleiro, porém o arqueiro sueco faz a defesa.

70' SUBSTITUIÇÃO NA BÉLGICA! Sai: Carrasco. Entra: Mertens.

69' SUBSTITUIÇÃO NA SUÉCIA! Sai: Larsson. Entra: Durmaz.

68' Pancada de perna esquerda da Suécia é desviado pela zaga belga para escanteio.

67' Sobre do escanteio vem para Hazard que chuta de primeira, mas a bola desvia e sai em linha de fundo.

66' ESPALMA ISAKSSON! De Bruyne acerta uma pancada de fora da área e o goleiro sueco faz a defesa para escanteio.

65' Guidetti tenta jogada pela direita, mas cruzamento é bloqueado.

64' Lukaku domina bola de costas para o gol dentro da área e tenta girar, mas não pegou da maneira correta na bola.

63' SUBSTITUIÇÃO NA SUÉCIA! Sai: Berg. Entra: Guidetti.

62' Suécia marca gol, mas é anulado por impedimento.

60' Larsson tenta cruzamento para a área e é bloqueado.

58' Carrasco puxa contra-ataque, tenta cruzamento rasteiro e Johansson tira.

57' Ibrahimovic tenta toque dentro da área, mas ninguém recebe.

55' Chute de Hazard é bloqueado.

53' Nainggolan consegue roubar a bola no campo de defesa.

52' Chute de Ekdal de fora da área vai nas mãos de Courtois.

51' Dividida de bola no ataque da Suécia, a bola acaba espirrada para Courtois.

50' Tentativa de ataque belga, porém a zaga consegue tirar.

49' Berg tenta jogada ofensiva, mas a zaga afasta.

48' Cruzamento bloqueado da Suécia.

46' Cruzamento de Berg para Ibrahimovic, porém vai muito forte.

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO! A Suécia dá a saída.

No primeiro tempo, os belgas conseguiram ter maiores chances e tomar um certo controle da partida. Os suecos, por outro lado, bem que tentaram chegar em algumas vezes, visto que precisam da vitória para classificar, mas sem sucesso também.

45+1' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO!

45' CARTÃO AMARELO PARA WITSEL!

44' UUUUUUUUUHHHHHH! Cruzamento para a área sueca tem desvio de jogador belga, porém a bola atravessa a área e sai em linha de fundo.

43' Hazard deixa bola para Vertonghen cruzar, mas Larsson desvia para escanteio.

42' Jogada perigosa da Suécia é paralisada por falta de ataque.

38' Tentativa de lançamento sueco, mas a bola sai em linha de fundo.

36' Equipes trocam posses de bola agora.

35' CARTÃO AMARELO PARA JOHANSSON!

33' Lançamento de De Bruyne pra área, a zaga afasta para escanteio.

32' CARTÃO AMARELO PARA EKDAL!

31' Levantamento de Kallstrom para a área passa por todo mundo.

30' CARTÃO AMARELO PARA MEUNIER!

29' De Bruyne aparece pela esquerda, invade área, dribla marcador e cruza rasteiro, porém Lukaku não alcança e a bola vai para fora.

28' Em chegada rápida da Suécia, Ibra recebe de Larsson na área e tenta chute, porém a zaga desarma antes que o atacante conseguisse completar a ação.

27' Cruzamento rasteiro para Lukaku, porém a zaga intercepta.

26' Depois de jogada feita desde a intermediária, Nainggolan chuta de fora, desviado, para escanteio.

25' UUUUUUUHHHHHHHHH!!! Ibrahimovic recebe bola ajeitada e chuta de primeira, porém a bola passa raspando na trave.

24' CHANCE! Hazard faz bela jogada pela esquerda, tabela com Lukaku que faz o pivô e ajeita para De Bruyne chutar de fora, porém Isaksson faz a defesa.

23' Larsson recebe, avança e arrisca de muito longe, porém a bola vai muito por cima do gol.

22' Agora a Suécia toca a bola na intermediária.

21' Ibrahimovic recebe na área, levanta a bola e chuta, mas a bola bate no peito de Alderweireld.

19' Bola longa para Lukaku e Johansson consegue interceptar.

18' Novo levantamento pra área sueca, mas passa por todo mundo.

15' Lançamento para Carrasco é muito forte e sai em linha de fundo.

12' Hazard arranca pelo meio e chutou de fora, mas explode na marcação.

11' Cruzamento para a área sueca é afastado por Isaksson.

9' Bélgica tenta sair do campo de defesa.

7' Tentativa de invasação da Suécia é afastada pela zaga belga.

6' Depois de cobrança de escanteio, Witsel desviou pra área, mas ninguém completou.

5' De Bruyne puxa bom contra-ataque e toca para Lukaku que ajeita para a esquerda e chuta, desviado, para fora.

4' DEFENDEEEEEEU COURTOIS!!! Depois de cruzamento para a área e bate-rebate, Berg chutou à queima-roupa para o gol, fazendo o arqueiro belga operar a primeira defesa difícil do jogo.

3' Agora é a vez da Suécia trocar passes, mas no campo de ataque.

2' Em contra-ataque belga, Witsel recebe de Hazard pelo meio e chuta com força, indo pra fora.

1' Equipe belga começa trocando passes no seu campo de defesa.

0' BOLA ROLANDO EM NICE! Saída da Bélgica.

Agora é a vez do hino sueco!

Hino belga entoando em Nice!

As equipes se encontram no túnel de acesso ao gramado!

A Bélgica vem a campo com: Courtois; Meunier, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Witsel, Nainggolan; De Bruyne, Carrasco, Hazard, R. Lukaku.

A Suécia apresenta a seguinte escalação: Isaksson; Lindelof, Johansson, Granqvist, Olsson; Ekdal, Kallstrom, Larsson, Forsberg; Berg, Ibrahimovic.

Equipes escaladas para o encerramento da fase de grupos da Euro!

O palco do confronto será a Allianz Riviera, em Nice. O estádio tem capacidade para 35,624 pessoas e deverá estar cheio pro espetáculo.

Foto: Laurence Griffiths/Getty Images

O homem do apito será o alemão Felix Brych. Já apitou jogos importantíssimos da Champions League, como PSG x Chelsea e Barcelona x Atlético de Madrid, além de estar presente na final da Europa League de 2014.

FIQUE DE OLHO! Eden Hazard, meia da Bélgica. Apesar de não ter tido a melhor das suas temporadas e não estar totalmente bem nesta Eurocopa, o meia do Chelsea mostrou que em uma jogada pode desequilibrar, quando na partida com a Irlanda arrancou do meio de campo e deu assistência para Lukaku marcar o terceiro. Apesar de tudo isso, continua sendo fatal.

Foto: Jean Caluffe/Getty Images

FIQUE DE OLHO! Zlatan Ibrahimovic, atacante da Suécia. O melhor jogador sueco de todos os tempos anunciou sua aposentadoria da seleção um dia antes do confronto contra a Bélgica, o que significa que ele e seus companheiros darão de tudo para essa não ser a última partida do seu ídolo defendendo as cores suecas. Certamente Ibra estará inspirado e, quando isso acontece, acaba sendo um problema pro adversário.

Foto: Catherine Ivill/Getty Images

Na última rodada, a Suécia sofreu uma dura derrota para a Itália, que venceu por 1 a 0, com gol no final da partida. A Bélgica, por sua vez, se recuperou do revés para a Azzura na primeira rodada e goleou a Irlanda por 3 a 0.

Chegando na última rodada do grupo, a Itália já garantiu vaga nas oitavas com os seus seis pontos e a liderança assegurada da chave. Em segundo figura a Bélgica com três pontos, ainda sem vaga na próxima fase, seguida por Suécia e Irlanda em terceiro e quarto, respectivamente, com um um ponto cada. Portanto, é quem vencer passa.

A partida da transmissão em tempo real que acompanharemos hoje será o encerramento do grupo E, jogo entre Suécia e Bélgica. Ambas as equipes nunca venceram o torneio e o pensamento, principalmente dos Red Devils, está no troféu. Mas, para isso, as seleções precisam ainda garantirem suas vagas na próxima fase da competição.

E então chegamos a 2016, ano em que a França sediará pela terceira vez em sua história a competição. Será que o tri dos franceses também acontecerá? Isso nós iremos descobrir no dia 10 de julho, no Stade de France, onde será a grande final do torneio. A VAVEL, por sua vez, fará uma cobertura única durante todo o mês de Eurocopa!

Pelo segundo ano seguido, a Euro de 2012 teve como anfitriões dois países: Polônia e Ucrânia. Foi vencida pela Espanha, se tornando a primeira nação a ganhar três torneios oficiais em sequência (Euro 2008, Copa do Mundo 2010 e Euro 2012). Foi marcada também pela Euro com maior número de gols de cabeça na história (26 dos 76 gols) e também com um gol não marcado no jogo da Inglaterra e Ucrânia pela fase de grupos, onde o replay mostrou que a bola passou a linha de gol. Isso fez com que o então presidente da Fifa, Sepp Blatter, abraçou a ideia.

Foto: Shaun Botterill/Getty Images

Quatro anos mais tarde, a Áustria e Suíça sediaram o que seria a segunda vez que dois países dividiriam a organização. Este ano ficou marcado como o primeiro da era vitoriosa que a Espanha viveu (venceria a Copa do Mundo de 2010 e a Euro de 2012), além de encantar o mundo com o futebol de posse de bola. Os espanhóis venceram o torneio com um gol de Fernando Torres na final contra a Alemanha, sendo o primeiro título desde 1964, levando o país à loucura nas comemorações.

Foto: Matthew Ashton/Getty Images

Na Uefa Euro 2004, assim como em 1992, produziu uma chateação: a Grécia, que só havia se classificado pra uma Copa do Mundo em sua história e uma Eurocopa, venceu os anfitriões de Portugal por 1 a 0 e, no caminho para a final, bateu os atuais campeões da França, além da República Tcheca com um gol de prata, regra que substituiu o gol de ouro em 2003. Depois disso, acabou sendo eliminado no futebol.

No ano de 2000 aconteceu o que seria o primeiro torneio a ser sediado por dois países: Holanda e Bélgica. Recém-campeão da Copa do Mundo, a França venceu a Euro por 2 a 1 na final contra a Itália, quando estava perdendo por 1 a 0 no tempo normal (vencida na prorrogação). Eram os favoritos e sobreviveram às expectativas.

A Inglaterra sediou a primeira Euro com 16 seleções, formato que continuou assim por 20 anos. O país-sede foi eliminado nos pênaltis pela Alemanha, que viria a vencer o torneio por 2 a 1 contra a recém-formada República Tcheca, graças ao primeiro gol de ouro marcado em uma competição oficial. Essa, porém, foi o primeiro título da Alemanha unificada.

O torneio então se seguiu para a Suécia, a primeira vez que a Euro era disputada na Escandinávia. Os vizinhos da Dinamarca, no entanto, foram os grandes vencedores daquele ano de 1992, porém só puderam disputar a final pois a Uefa não permitiu que a Iugoslávia jogasse-a, visto que alguns de seus estados estavam em guerra. Os dinamarqueses venceram a Holanda nos pênaltis na semifinal e bateram a Alemanha unificada por 2 a 0. Curiosidade: primeiro torneio em que a Alemanha disputou sendo uma só.

Em 1988, a Holanda venceu na casa dos seus rivais, Alemanha Ocidental. Com direito a vitória sobre os donos da casa por 2 a 1 nas semifinais, venceram a União Soviética na grande final disputada em Munique por 2 a 0, onde Marco van Basten marcou um dos gols que entrou para a história: um voleio sobre o goleiro pela direita. Reveja:

Quatro anos mais tarde, a França venceu o seu primeiro torneio oficial e em casa. Sede da competição pela segunda vez, os franceses viram Michel Platini marcar um recorde de nove gols em apenas cinco jogos, incluindo o primeiro gol na final, que acabou por 2 a 0 contra a Espanha. O formato mudou naquela vez: os dois primeiros colocados dos grupos disputariam a semifinal. A disputa de terceiro lugar foi eliminada.

No ano de 1980, a Euro passaria a ter oito seleções disputando o troféu. Foi disputada novamente na Itália e viu-se a criação da fase de grupos na competição, onde os vencedores deles disputariam a final e os segundo colocados iriam ver quem ficava com a medalha de bronze. A Alemanha Ocidental venceu a Bélgica por 2 a 1, em jogo disputado no Olímpico de Roma.

Nas próximas duas disputas, a Alemanha Ocidental venceu em 72 na Bélgica, mantendo uma base para seu título da Copa do Mundo em 74. Quatro anos mais tarde, a Tchecoslováquia foi campeã na última vez que quatro seleções disputavam o torneio na recém-criada disputa de pênaltis, batendo a atual campeã.

Conforme os anos iam se passando, a Euro passou a ter maior visibilidade no continente. Um atestado disso seria o aumento, mais uma vez, para 31 seleções nas eliminatórias, dessa vez para jogar no ano de 68, sediada e vencida pela Itália. Foi o único ano em que uma partida foi decidida na sorte, vencida pelo país sede contra a União Soviética na semifinal. A campeã precisou vencer a Iugoslávia num replay por 2 a 0 depois de ter empatado por 1 a 1 no primeiro jogo.

A Espanha, desistente no torneio anterior, sediou a Euro em 1964, ano em que foi visto mais seleções participando das eliminatórias, pulando de 17 para 29. Alemanha Ocidental continuava sem participar e, naquele ano, a Grécia desistiu depois de ter sido sorteado um confronto com Albânia, país em que estava em guerra. Os anfitriões venceram por 2 a 1, em Madri, contra a atual campeã União Soviética.

Na primeira vez que a Euro foi disputada, apenas 17 clubes tentaram a chance de chegar na fase final do torneio. Naquela ocasião, a Espanha chegou a desistir nas quartas de final devido a protestos políticos. Grandes seleções que não participaram daquela vez: Inglaterra, Alemanha Ocidental, Itália e Holanda. A grande campeã foi a União Soviética, vencendo a Iugoslávia por 2 a 1, em final realizada em Paris.

O campeonato começou a ser realizado em 1960, contendo apenas quatro seleções. Esse número seguiu até 1976, porque em 1980 oito seleções passaram a participar do torneio até que a partir de 1996, há 20 anos atrás, 16 times chegavam até a fase final da disputa pelo caneco. Essa sucessão de mudanças na quantidade de participantes mudará nesta Euro de 2016, quando 24 equipes farão parte do certame.

A Eurocopa, ou Campeonato Europeu de Futebol, e o principal torneio entre seleções do velho continente, acontecendo a cada quatro anos. Antigamente era chamado de Taça das Nações Europeias, mudando para o nome atual em 1968.

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Fique agora com mais uma transmissão em tempo real, dessa vez entre Suécia x Bélgica, pela terceira rodada da fase de grupos da Eurocopa 2016. A partida será às 16h, pelo horário de Brasília. Fique conosco!