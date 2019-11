Resultado Croácia x Espanha na Eurocopa 2016 (2-1)

Obrigado a todos que acompanharam este grande jogo conosco! Um abraço e até a próxima.

Com o grupo definido, teremos um grande duelo nas oitavas. Itália, que já confirmou a liderança do Grupo E, encara a Espanha na próxima segunda-feira (27), às 13h! A Croácia termina na liderança!

90+3' FIM DE PAPO EM BORDEAUX! Croácia vira para cima da Espanha e termina em primeiro no Grupo D!

90+2 Substituições na Croácia: Saem Pjaca e Perisic, entram Cop e Kramaric.

89' Este resultado muda tudo no Grupo D! Croácia assume a liderança com 8 pontos. Espanha cai para segundo com 6 e deve pegar a Itália nas oitavas!

88' Cartão amarelo para Perisic por tirar a camisa após o gol.

87' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA CROÁCIA!!!!!!! É A VIRADA! Após contra-ataque, Perisic recebe na esquerda, invade a área e bate cruzado, entre De Gea e a trave! 2 a 1 Croácia!

83' Substituição na Espanha: sai Fàbregas, entra Thiago Alcântara.

81' Substituição na Croácia: Sai Rog, entra Kovacic.

78' Juanfran cruza da direita, só que Aduriz "fura" o cabeceio.

74' Rakitic cobra falta, mas manda muito longe.

72' Polêmica! Subasic se adiantou demais na cobrança do pênalti, mas o árbitro não mandou voltar! Segue 1 a 1 em Bordeaux.

71' SUBASIC PEGA O PÊNALTI DE SERGIO RAMOS!

69' PÊNALTI PARA A ESPANHA! Iniesta tenta lançamento para Silva, que é derrubado por Vrsaljko e o árbitro marca pênalti; Vrsaljko e Srna tomaram cartão amarelo.

67' UUUUUUUUH! Após cobrança de escanteio, Sergio Ramos sobe com liberdade e cabeceia com muito perigo.

66' Substituição na Espanha: sai Morata, entra Aduriz.

66' Alba recebe na esquerda, corta para o meio e arrisca, mas a bola bate na marcação e vai pela linha de fundo.

63' Pênalti? Pjaca faz bela jogada e é derrubado dentro da área, mas o árbitro deixa seguir.

59' Substituição na Espanha: sai Nolito, entra Bruno Soriano.

56' QUE SEQUÊNCIA! Srna cruza da direita, De Gea sai mal, a bola sobra para Jedvaj, que chuta em cima do goleiro espanhol. A bola sobra para Pjaca, que tenta de bicicleta e a redonda passa ao lado da trave espanhola!

54' Pjaca faz boa jogada pela direita e é derrubado. Falta para a Croácia.

53' Alba recebe na esquerda, cruza rasteiro e Morata desvia, mas a bola vai por cima.

50' Espanha troca muitos passes neste início. Jogo lento.

47' Após troca de passes, Silva aciona Juanfran na direita, que pega de primeira, mas manda por cima.

45' Começa o segundo tempo!

Equipes já estão de volta ao gramado em Bordeaux.

VINE: Kalinic! Croácia 1-1 Espanha!

45+1' Fim do primeiro tempo! Morata abriu o placar para os espanhóis, mas Kalinic deixa tudo igual! 1 a 1 em Bordeaux.

45' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA CROÁCIA!!! Após bela jogada pela esquerda, Perisic cruza, a bola passa por Rakitic, mas não por Kalinic, que completa na primeira trave e deixa tudo igual em Bordeaux! 1 a 1!

43' Ah, Morata! Centroavante recebe passe totalmente livre na entrada da área, mas não domina e perde uma grande chance!

42' Nolito cobra escanteio, Sergio Ramos desvia livre na primeira trave, mas ninguém aparece para completar.

39' Srna cruza, Perisic cabeceia, mas manda por cima.

38' Jogo morno neste momento.

33' Após bola alçada na área, Corluka desvia para o meio, mas Fábregas corta. A bola sobra para Badelj, que bate de primeira por cima do gol.

32' Srna cruza para Perisic, mas Juanfran corta.

29' Cartão amarelo para Rog por falta em Fábregas.

28' Iniesta manda a bola para a área e Subasic, de forma corajosa, sai para afastar o perigo.

27' UUUUUH! Após contra-ataque, Fábregas rola para Nolito, que pega de primeira, só que a bola bate na marcação e vai pela linha de fundo.

25' O próprio Silva cobra a falta, mas na barreira.

24' Silva é derrubado na entrada da área. Boa chance para Espanha!

22' David Silva avança pela esquerda e solta a perna, mas Subasic defende à queima roupa.

21' Nolito recebe dentro da área, tenta o passe para Morata, mas a zaga corta.

20' Espanha erra muitos passes bestas no momento. Croácia vai em busca do empate.

18' Com o gol, Morata se juntou a Gareth Bale e é o artilheiro da Euro 2016 com três bolas na rede.

15' Iniesta tenta lançamento para Juanfran, mas Vrsaljko corta.

13' INACREDITÁVEL! De Gea erra na saída e a bola fica com Rakitic, que tenta por cobertura, a bola pega no travessão, na trave direita e não entra! Pressão croata!

12' Sergio Ramos erra na saída de bola e a redonda fica com Kalinic, que avança e arrisca de fora da área, mas De Gea espalma.

VINE: Morata! 1-0 Espanha!

8' Quase o segundo! Silva cruza da esquerda, Nolito desvia e a bola passa perto do gol de Subasic. Grande começo espanhol!

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DA ESPANHA!!!!!!! E QUE GOLAÇO! Silva recebe na direita, corta para o meio e dá belo passe em profundidade para Fábregas, que manda para a pequena área e Morata manda para o gol! 1 a 0 Espanha!

6' Sergio Ramos corta mal e a bola sobra para Srna, que emenda de primeira, mas a bola sobe demais

5' Juanfran recebe na direita, cruza, mas para ninguém

2' Que feio! Silva acerta o rosto de Rog com um chute, sem intenção

1' Corluka tenta lançamento, mas Juanfran corta

0' Rola a bola! Começa Croácia x Espanha!

Hinos sendo executados em Bordeaux

Há exatos 52 anos, a Espanha garantia seu primeiro dos três títulos de Eurocopa. Na época, os espanhóis venceram a extinta União Soviética por 2 a 1 na decisão!

A Espanha jogará com seu belíssimo uniforme branco hoje, o segundo uniforme

Equipes estão aquecendo neste momento em Bordeaux. Bola rola às 16h!

Dois jogos já acontecerão hoje pela Euro:

Irlanda do Norte 0-1 Alemanha

Ucrânia 0-1 Polônia



Com estes resultados, alemães e poloneses se classificaram, respectivamente, em primeiro e segundo. Os alemães esperam as decisões dos outros grupos, enquanto a Polônia enfrentará a Suíça nas oitavas.

Vale lembrar que, dependendo do saldo de gols, caso a República Tcheca vença a Turquia e a Croácia perca para a Espanha, os croatas podem cair ainda na primeira fase do torneio

Croácia escalada e sem a dupla Modric e Mandzukic! Subasic; Srna, Corluka, Zedvaj e Vrsaljko; Rog, Rakitic, Badelj, Perisic e Pjaca; Kalinic.

Espanha escalada e com força máxima! De Gea; Juanfran, Piqué, Ramos e Alba; Busquets, Fábregas e Iniesta; Silva, Nolito e Morata.

Com uma já classificada e outra depedendo do resultado para se garantir nas oitavas de final, Croácia e Espanha se enfrentam nesta terça-feira (21), pela terceira rodada do Grupo D. A Espanha é a única classificada do grupo, já a Croácia disputa a segunda vaga com a República Tcheca. Isto é, caso os croatas percam para a Espanha e os tchecos vençam a Turquia, teremos Espanha e República Tcheca nas oitavas de final. Caso a Croácia vença a Espanha, classificam Croácia e Espanha e ambas eliminam a República Tcheca. O jogo acontecerá em Bourdeaux às 16h, horário de Brasília.



As duas equipes se encontram nas duas primeiras posições do Grupo D: a Croácia, segunda colocada, venceu a Turquia na rodada inaugural e empatou em 2 a 2 com a República Tcheca na segunda rodada. A Espanha venceu a seleção tcheca na primeira rodada e a Turquia na rodada seguinte. Para os croatas, vencer é o objetivo.

Em entrevista coletiva no último domingo (19), Ivan Rakitic falou sobre o momento muito positivo de sua seleção, mesmo que os jogadores de Del Bosque sejam ainda melhores: "Vamos continuar na nossa linha, nos preparamos bem. Vai ser um jogo difícil, sem medo", disse. O meia não deixou de dar importância ao empate, caso aconteça: "Assim como eles, nós queremos terminar em primeiro lugar. Em seguida, vem muito melhor. Nós não teremos pressão e isso é claro. Um empate não é ruim. Estamos indo para ganhar, é claro. Também sabemos que um empate cai bem para os dois. O estilo não é o mesmo, a Espanha é única, mas queremos tirar isso. Queremos a bola e depois jogar para frente", concluiu.



Quando perguntado se Modric se recupera a tempo para enfrentar a Espanha, Rakitic respondeu: "Esperamos que sim. Ele tem treinado um pouco, ele tem feito alguma recuperação. Temos que ver como ele está, é importante amanhã para ver como ele está. Espero que ele possa jogar, mas aqui estamos 23 jogadores e vamos lutar", disse.

Quando perguntado sobre a qualidade de Iniesta, Rakitic disse: "Eu acho que não é surpresa para ninguém. Ele atingiu um nível tão alto que, se não está nesse nível, somos surpreendidos. Falar de Andrés é pura magia do futebol e desfrutar. Eu acho que ele tem apreciado o suficiente, espero que para descansar antes de nós", disse o meia croata em tom de brincadeira.

Com a classificação assegurada, Vicente Del Bosque vai para a partida com time misto, mas não inferior aos titulares. Del Bosque aproveitará para dar oportunidade a alguns reservas de luxo. Na vaga de De Gea entrará Iker Casillas - o capitão de 2010 -, na vaga de Jordi Alba jogará Azpilicueta, no lugar do capitão Sergio Ramos entrará Bartra e o jovem Thiago Alcántara entrará no lugar de Cesc Fàbregas.



O técnico espanhol não fugiu da polêmica e em coletiva na última segunda-feira (20) colocou panos quentes no que fora tratado como problema interno da fúria roja. O atacante Pedro, ex-Barcelona e atualmente no Chelsea, demonstrou não estar nada satisfeito com o banco que vem amargando na seleção, tendo jogado apenas 8 minutos nessa Euro. "Tinha outra expectativa quando cheguei e as coisas não estão acontecendo como eu desejava. Também sei que é complicado seguir aqui, estar aqui, porque assumir esse papel (de reserva) para mim é difícil", disparou o atacante durante entrevista ao canal Movistar+.

Em sua coletiva, Del Bosque se mostrou tranquilo quanto a entrevista de Pedro e falou abertamente sobre o assunto: "Me pegou de surpresa, mas é melhor que o garoto fale, que se explique. Falei com ele, me pediu desculpas e disse que não quis causar transtorno. Não farei represália contra a Croácia, pois já tenho os titulares mais ou menos definidos. Jogarão os que acreditamos que é conveniente, então não vou mudar nada", afirmou fugindo de polêmicas.



O zagueiro Gerard Piqué também saiu em defesa de seu companheiro de seleção e assim como Del Bosque, tratou a situação com naturalidade: "Acho que é normal, porque em um vestiário estamos acostumados a isso. Há jogadores que têm uma carreira, Pedro tem um Campeonato da Europa e uma Copa do Mundo, e quer jogar, participar, sentir-se importante", disse o central.

Piqué também aproveitou para criticar a imprensa e as voltas em torno do mesmo assunto: "Vocês são voltas em uma notícia que parece ser a reostia e não é. Ele é um jogador que quer jogar e você tem que aceitar a sua opinião. A seleção é uma família, demonstramos há muito tempo e deve continuar assim", concluiu Piqué.

Ola, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Croácia x Espanha pela última rodada da fase de grupos da Eurocopa 2016! Fique conosco!