PSG oficializa saída de Laurent Blanc após três temporadas e 11 títulos

Após três temporadas e inúmeros títulos nacionais, Laurent Blanc não é mais técnico do Paris Saint-Germain. A rescisão contratual foi assinada na quarta-feira (22), de acordo com o jornal L'Equipe, e anunciada oficialmente pelo atual tetracampeão francês nesta segunda-feira (27). Como parte do acordo, Blanc receberá uma indenização de 22 milhões de euros, equivalentes aos dois anos restantes de contrato.

Comandando o time da capital francesa, Laurent Blanc venceu três vezes a Ligue 1, conquistou dois títulos seguidos da Copa da França, levantou a Copa da Liga Francesa em três oportunidades, além de ter três SuperCopas. Foi eleito o melhor técnico do campeonato em 2015.

Foram ao todo 172 partidas à frente do PSG, com 126 vitórias, 31 empates e apenas 15 derrotas em três temporadas. Aproveitamento de 73.26 e ampliação do domínio nacional do clube da capital.

Laurent Blanc estendeu seu contrato em fevereiro deste ano. O valor de 22 milhões de euros corresponde aos dois últimos anos e mais seis meses de contrato. Ele também ganhou mais dois milhões, inclusos no valor citado acima, em termos de bônus que ele poderia ter ganhado durante as próximas duas temporadas. Jean-Louis Gasset, assistente técnico, e Philippe Lambert, preparador físico, também deixam o clube.

"Ao abrir um novo capítulo no desenvolvimento do clube, gostaria de agradecer a Laurent Blanc por tudo que ele tem feito nos últimos anos em termos de jogo e resultados. Desejo-lhe o melhor em seus novos desafios que o esperam", disse Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, que contratou Blanc em 2013.