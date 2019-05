Lateral André Santos assina com Boluspor, clube da segunda divisão turca

Muito conhecido pelas torcidas do Flamengo e Corinthians, o experiente lateral André Santos está de malas prontas à Turquia. Nesta sexta-feira (24), o jogador de 33 anos irá novamente mudar de clube, desta vez atuará no Boluspor da 2ª divisão turca (1.Ligi A). O brasileiro assinou contrato de dois anos com possibilidade renovação por um terceiro.

Na temporada passada André Santos estava à serviço do FC Wil 1900, clube da Challenge League, equivalente a 2ª divisão do futebol suíço. Por lá fez um enorme sucesso, atuando em 25 jogos e marcando nove gols, ainda quase conseguindo o acesso para a elite do campeonato, terminando em terceiro lugar o torneio. Lá ele tinha a companhia de outro brasileiro, Mert Nobre, atacante campeão em 2003 do Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro.

O seu novo clube, a equipe do Boluspor Kulübü, foi fundada em 1965 e é situada na cidade de Bolu no norte da Turquia. A pequena equipe se vangloria ao ter alcançado um surpreendente terceiro lugar no Campeonato Turco de 1972/1973. Além de ter disputado uma Uefa Europa League na temporada 1974–75, sendo eliminado logo na primeira fase eliminatória pelo Dinamo Bucureşti, da Romênia.

Na última temporada, o clube terminou na 13ª colocação na Bank Asya League (2ª divisão turca), ainda terminando uma posição a frente do tradicional Denizlispor. Mas viu de longe o Adanaspor conquistar o torneio, e Karabukspor e Alanyaspor subirem de divisão. André Santos terá como companheiro de equipe o brasileiro Luiz Henrique, que tem passagens por Santo André, Portuguesa, Rio Branco de Americana, Ankaragüçü e Kasimpasa.

Revelado pelo Figueirense, André Santos já atuou por muitos clubes, entre eles estão, Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, Fenerbahçe, Arsenal, Grêmio, FC Goa e Botafogo de Ribeirão Preto. Pela seleção brasileira, jogou 24 jogos, não marcando nenhum gol. Conquistou três Copas do Brasil, dois Campeonatos Brasileiros Série B, um Campeonato Turco e uma Supertaça Turca.