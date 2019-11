Messi29: argentino faz aniversário com um grande feito para cada ano de vida

Sonhando em conquistar seu primeiro título pela Argentina, que pode acontecer no próximo domingo (26), às 19h30, na Copa América Centenário, em final contra o Chile, onde a VAVEL Brasil transmite em tempo real, o craque Lionel Messi completa 29 anos de vida com uma carreira recheada de feitos, recordes e conquistas.

Sabendo disso, e aproveitando a data especial para prestar uma singela homenagem, preparamos este especial para relembrar alguns grandes feitos do camisa 10 do Barcelona. Com 29 de idade, pode gabar-se por ter um grande feito para cada ano de vida. Inspirados nisso, listamos alguns abaixo. Relembre!

Relembre alguns feitos de Lionel Messi:

#01 - Maior artilheiro da história da seleção argentina.

#02 - Maior artilheiro da história do Barcelona.

#03 - Maior artilheiro da história do 'El Clásico'.

#04 - Maior artilheiro da história da Liga Espanhola.

#05 - Maior assistente da história do Barcelona.

#06 - Maior assistente da história da Liga Espanhola.

#07 - Maior assistente da história do 'El Clásico'.

#08 - Três vezes vencedor da chuteira de ouro da temporada.

#09 - Jogador que mais vezes foi artilheiro da Champions League.

#10 - Jogador com maior número de gols em uma Liga Espanhola.

#11 - Jogador mais vezes eleito como o melhor da Europa.

#12 - Único a marcar cinco gols em mata-mata de Champions League.

#13 - Jogador mais vezes indicado para a Ballon D'or (9).

#14 - Jogador com mais gols em uma temporada (85).

#15 - Jogador com mais gols em um ano (91).

#16 - Jogador com mais gols por uma seleção no ano (12).

#17 - Jogador que mais marcou em estádios diferentes na UCL.

#18 - Jogador mais vezes eleito como o melhor da Liga Espanhola.

#19 - Jogador com mais hat-tricks na história do futebol (39).

#20 - Único a marca dois hat-tricks na história do 'El Clásico'.

#21 - Único a marcar mais de 30 gols por 8 temporadas seguidas.

#22 - Maior assistente em uma única temporada da história.

#23 - No sextete (2009), marcou gols em todos os campeonatos.

#24 - Único argentina a marcar um hat-trick contra o Brasil.

#25 - Quatro vezes campeão da Uefa Champions League.

#26 - Oito vezes campeão da Liga Espanhola.

#27 - Jogador que ficou mais vezes entre os 11 melhores da Fifa.

#28 - Único a vencer quatro Ballon D'or de maneira consecutiva.

#29 - Maior vencedor do prêmio Ballon D'or na história (5).