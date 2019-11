Resultado Alemanha x Eslováquia  pelas oitavas da Eurocopa (3-0)

Encerramos por aqui a transmissão! A Alemanha vence a Eslováquia por 3 a 0 e avança às quartas de final da Eurocopa. Até a próxima!

FIM DE JOGO! A ALEMANHA VENCE A ESLOVÁQUIA POR 3 A 0!

45' UHHHH! Alemanha chega com muita facilidade pela direita, bola é tocada na área e Kroos quase marca o terceiro. Kozácic faz ótima defesa.

44' Özil toca na esquerda para Hector, que coloca muita força na bola e perde boa oportunidade. Mario Gómez pedia livre na grande área.

40' Eslováquia parece não ter mais forças para qualquer reação, jogou a toalha. Alemanha, atual campeã do mundo, vai conquistando vaga nas quartas de final da Eurocopa. Time de Joachim Löw chega muito forte.

36' PAROU!!! Alemanha chega tocando com facilidade, bola chega para Podolski na área, completamente livre. Árbitro, no entanto, marca impedimento do atacante.

31' Podolski chega pela esquerda, cruza e Kozácik faz a defesa.

27' Sestak tenta pela direita, Hummels chega no carrinho e joga a bola para a lateral. Torcida da Alemanha comemora.

17' GOL DA ALEMANHA! Após cobrança de escanteio, Hummels desvia de cabeça, bola sobra para Draxler, que pega de primeira e estufa a rede.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ALEMANHA! DRAXLER MARCA O TERCEIRO!

14' Draxler faz outra linda jogada pela esquerda, passa por dois adversários, cai e pede falta. Árbitro manda o jogo seguir.

7' Hamsik cobra, bola desvia na barreira e sobe. Mas árbitro aponta tiro de meta, e jogadores da Eslováquia reclamam bastante.

4' UHHHHH! Hamsik recebe pela esquerda, rola para Kucka, que solta a bomba. Bem colocado, Neuer faz a defesa.

2' Draxler abre para Hector na esquerda, o lateral cruzam Müller sobe com o zagueiro, mas comete falta.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! ALEMANHA VAI VENCENDO A ESLOVÁQUIA POR 2 A 0!

42' GOL DA ALEMANHA! Draxler faz uma jogada sensacional pela esquerda, dribla o adversário e toca para Mario Gómez completar para a rede!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ALEMANHA! MARIO GOMEZ AMPLIA O MARCADOR!

40' MILAGRE!!!! Pekarík chega pela direita, cruza, Kucka cabeceia e Neuer faz uma defesa de cinema!

39' UHHHHH! Draxler domina na entrada da área, gira, bate com a perna esquerda e leva perigo para o goleiro Kozácik.

37' Hector recua a bola para Neuer na fogueira, goleiro sai do gol e chuta para a lateral.

31' Müller recebe na entrada da área, domina, gira e bate. Bola sobe demais, e atacante lamenta chance perdida.

29' Draxler faz grande jogada pela direita, passa por um adversário, entra na área e tenta a assistência. Zaga da Eslováquia corta e afasta o perigo.

27' Özil levanta na área, Müller desvia de cabeça, mas bola sobe demais. Alemanha segue pressionando em busca do segundo gol.

25' Müller arrisca de fora da área, e Kozácik faz a defesa em dois tempos.

21' Com a Eslováquia toda fechada, Boateng tenta a ligação direta, erra e cobra maior movimentação dos seus companheiros.

19' Alemanha segue no ataque, mantém a posse de bola e tenta ampliar o placar.

13' OZIL PERDE O PÊNALTI!

12' PÊNALTI PARA A ALEMANHA!

7' GOL DA ALEMANHA! Após cobrança de escanteio, zaga afasta para a entrada da área, Jérôme Boateng pega de primeira e marca um golaço!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ALEMANHA! BOATENG ABRE O PLACAR!

6' UHHHHHH! Kroos cobra falta pela direita, Khedira desvia de cabeça e Kozácik faz uma grande defesa.

1' Özil tenta toque de calcanhar, Kimmich não pega a bola e Eslováquia ganha tiro de meta.

0' ROLA A BOLA! Apita o árbitro em Lille, começa a partida.

O palco do embate será o Stade Pierre-Mauroy, em Lille Métropole. É o estádio do Lille, time da Ligue 1, e tem capacidade para 50.157.

O homem do apito será o polonês Szymon Marciniak. Ex-meia da primeira divisão polonesa, Marciniak tem no currículo Euro sub-21 e algumas partidas da Champions League em 2015.

FIQUE DE OLHO! Marek Hamsik, meia da Eslováquia. Principal nome de sua seleção, o camisa 17 é a esperança de sua nação para a conquista de algo inédito: o título de uma estreante. Depois de uma bela fase de grupos, Hamsik vem com mais energia e vontade para a fase de mata-mata, a começar por enfrentar a atual campeã do mundo Alemanha. Se a Eslováquia quiser arrumar algo nesse jogo, Marek precisará estar em um bom dia - mas isso não anda sendo problema.

FIQUE DE OLHO! Toni Kross, meia da Alemanha. Um dos melhores do mundo no que faz, o meia não vem fazendo uma Eurocopa à altura de suas apresentações, porém não deixa de ser importante para sua equipe quando a bola rola. Se espera muito dele e de Özil, as duas mentes pensantes num meio de campo onde todos trabalham e pensam, também. Será fundamental para o jogo alemão.

Invicta, a Alemanha liderou o seu grupo, o C, concluindo-o com sete pontos (duas vitórias e um empate), enquanto que a Eslováquia terminou em terceiro lugar no grupo B, com quatro pontos (uma vitória, um empate e uma derrota).

A partida da transmissão em tempo real que acompanharemos hoje será válida pelas oitavas de final da competição, entre a favorita Alemanha e a Eslováquia, melhor terceiro colocado. Os alemães procuram a quarta conquista, enquanto que a Eslováquia independente vai em busca do primeiro - venceu quando era a Tchecoslováquia.

a França sediará pela terceira vez em sua história a competição. Será que o tri dos franceses também acontecerá? Isso nós iremos descobrir no dia 10 de julho, no Stade de France, onde será a grande final do torneio. A VAVEL, por sua vez, fará uma cobertura única durante todo o mês de Eurocopa!

Pelo segundo ano seguido, a Euro de 2012 teve como anfitriões dois países: Polônia e Ucrânia. Foi vencida pela Espanha, se tornando a primeira nação a ganhar três torneios oficiais em sequência (Euro 2008, Copa do Mundo 2010 e Euro 2012). Foi marcada também pela Euro com maior número de gols de cabeça na história (26 dos 76 gols) e também com um gol não marcado no jogo da Inglaterra e Ucrânia pela fase de grupos, onde o replay mostrou que a bola passou a linha de gol. Isso fez com que o então presidente da Fifa, Sepp Blatter, abraçou a ideia.

Quatro anos mais tarde, a Áustria e Suíça sediaram o que seria a segunda vez que dois países dividiriam a organização. Este ano ficou marcado como o primeiro da era vitoriosa que a Espanha viveu (venceria a Copa do Mundo de 2010 e a Euro de 2012), além de encantar o mundo com o futebol de posse de bola. Os espanhóis venceram o torneio com um gol de Fernando Torres na final contra a Alemanha, sendo o primeiro título desde 1964, levando o país à loucura nas comemorações.

Na Uefa Euro 2004, assim como em 1992, produziu uma chateação: a Grécia, que só havia se classificado pra uma Copa do Mundo em sua história e uma Eurocopa, venceu os anfitriões de Portugal por 1 a 0 e, no caminho para a final, bateu os atuais campeões da França, além da República Tcheca com um gol de prata, regra que substituiu o gol de ouro em 2003. Depois disso, acabou sendo eliminado no futebol.

No ano de 2000 aconteceu o que seria o primeiro torneio a ser sediado por dois países: Holanda e Bélgica. Recém-campeão da Copa do Mundo, a França venceu a Euro por 2 a 1 na final contra a Itália, quando estava perdendo por 1 a 0 no tempo normal (vencida na prorrogação). Eram os favoritos e sobreviveram às expectativas.

A Inglaterra sediou a primeira Euro com 16 seleções, formato que continuou assim por 20 anos. O país-sede foi eliminado nos pênaltis pela Alemanha, que viria a vencer o torneio por 2 a 1 contra a recém-formada República Tcheca, graças ao primeiro gol de ouro marcado em uma competição oficial. Essa, porém, foi o primeiro título da Alemanha unificada.

O torneio então se seguiu para a Suécia, a primeira vez que a Euro era disputada na Escandinávia. Os vizinhos da Dinamarca, no entanto, foram os grandes vencedores daquele ano de 1992, porém só puderam disputar a final pois a Uefa não permitiu que a Iugoslávia jogasse-a, visto que alguns de seus estados estavam em guerra. Os dinamarqueses venceram a Holanda nos pênaltis na semifinal e bateram a Alemanha unificada por 2 a 0. Curiosidade: primeiro torneio em que a Alemanha disputou sendo uma só.

Em 1988, a Holanda venceu na casa dos seus rivais, Alemanha Ocidental. Com direito a vitória sobre os donos da casa por 2 a 1 nas semifinais, venceram a União Soviética na grande final disputada em Munique por 2 a 0, onde Marco van Basten marcou um dos gols que entrou para a história: um voleio sobre o goleiro pela direita. Reveja:

Quatro anos mais tarde, a França venceu o seu primeiro torneio oficial e em casa. Sede da competição pela segunda vez, os franceses viram Michel Platini marcar um recorde de nove gols em apenas cinco jogos, incluindo o primeiro gol na final, que acabou por 2 a 0 contra a Espanha. O formato mudou naquela vez: os dois primeiros colocados dos grupos disputariam a semifinal. A disputa de terceiro lugar foi eliminada.

No ano de 1980, a Euro passaria a ter oito seleções disputando o troféu. Foi disputada novamente na Itália e viu-se a criação da fase de grupos na competição, onde os vencedores deles disputariam a final e os segundo colocados iriam ver quem ficava com a medalha de bronze. A Alemanha Ocidental venceu a Bélgica por 2 a 1, em jogo disputado no Olímpico de Roma.

Nas próximas duas disputas, a Alemanha Ocidental venceu em 72 na Bélgica, mantendo uma base para seu título da Copa do Mundo em 74. Quatro anos mais tarde, a Tchecoslováquia foi campeã na última vez que quatro seleções disputavam o torneio na recém-criada disputa de pênaltis, batendo a atual campeã.

Conforme os anos iam se passando, a Euro passou a ter maior visibilidade no continente. Um atestado disso seria o aumento, mais uma vez, para 31 seleções nas eliminatórias, dessa vez para jogar no ano de 68, sediada e vencida pela Itália. Foi o único ano em que uma partida foi decidida na sorte, vencida pelo país sede contra a União Soviética na semifinal. A campeã precisou vencer a Iugoslávia num replay por 2 a 0 depois de ter empatado por 1 a 1 no primeiro jogo.

A Espanha, desistente no torneio anterior, sediou a Euro em 1964, ano em que foi visto mais seleções participando das eliminatórias, pulando de 17 para 29. Alemanha Ocidental continuava sem participar e, naquele ano, a Grécia desistiu depois de ter sido sorteado um confronto com Albânia, país em que estava em guerra. Os anfitriões venceram por 2 a 1, em Madri, contra a atual campeã União Soviética.

Na primeira vez que a Euro foi disputada, apenas 17 clubes tentaram a chance de chegar na fase final do torneio. Naquela ocasião, a Espanha chegou a desistir nas quartas de final devido a protestos políticos. Grandes seleções que não participaram daquela vez: Inglaterra, Alemanha Ocidental, Itália e Holanda. A grande campeã foi a União Soviética, vencendo a Iugoslávia por 2 a 1, em final realizada em Paris.

O campeonato começou a ser realizado em 1960, contendo apenas quatro seleções. Esse número seguiu até 1976, porque em 1980 oito seleções passaram a participar do torneio até que a partir de 1996, há 20 anos atrás, 16 times chegavam até a fase final da disputa pelo caneco. Essa sucessão de mudanças na quantidade de participantes mudará nesta Euro de 2016, quando 24 equipes farão parte do certame.

A Eurocopa, ou Campeonato Europeu de Futebol, e o principal torneio entre seleções do velho continente, acontecendo a cada quatro anos. Antigamente era chamado de Taça das Nações Europeias, mudando para o nome atual em 1968.

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Fique agora com mais uma transmissão em tempo real, dessa vez entre Alemanha x Eslováquia, pelas oitavas de final da Eurocopa 2016. A partida será às 13h, pelo horário de Brasília. Fique conosco!