Candreva não se recupera de lesão muscular e vira desfalque da Itália para jogo contra Espanha

A Itália terá um importante desfalque para a partida decisiva contra a Espanha, segunda-feira (27), às 13h, em Saint-Denis, em jogo válido pelas oitavas de final da Eurocopa. O meia Antonio Candreva não se recuperou de uma lesão no músculo adutor da coxa direita que o incomodava desde a vitória sobre a Suécia, na segunda rodada do Grupo E, e está vetado para o combate diante da Fúria.

O atleta chegou a realizar trabalhos à parte na expectativa de se recuperar para o primeiro confronto da fase de mata-mata da Euro. Candreva, inclusive, não enfrentou a Irlanda, no último jogo do Grupo E, onde o treinador Antonio Conte mandou a campo uma equipe recheada de reservas. No entanto, a FIGC (Federação Italiana de Futebol, em tradução livre) emitiu uma nota neste sábado (25) confirmando a ausência do camisa 6 para o jogo contra a Espanha.

Com isso, Conte deve optar por Alessandro Florenzi para ocupar a ala direita do esquema tático 3-5-2. Outra alternativa seria trazer Matteo Darmian ou Mattia De Sciglio – ambos têm atuado na ala esquerda – para o lado direito. Assim, o meia-atacante Stephan El Shaarawy ganharia a oportunidade como titular, fazendo o lado esquerdo do meio-campo.

Os números mostram que Candreva traz sorte à Seleção Italiana de Conte. Desde que o ex-treinador da Juventus assumiu o comando da Azzurra, após o fracasso de Cesare Prandelli na Copa do Mundo de 2014, o jogador esteve em campo em 61,1% dos jogos que os italianos venceram. Os dados são do site de estatísticas Opta.

A ausência de Candreva também é sentida pelos jogadores. O zagueiro Andrea Barzagli lamentou o fato de o jogador não poder jogar na segunda-feira. O defensor, porém, acredita que há atletas no plantel capazes que substituir o meia à altura. “Fico muito chateado por Candreva, que daria uma bela contribuição, mas nosso grupo é formado por 23 nomes”, disse.

Bernardeschi

O meia Federico Bernardeschi foi poupado do treino deste sábado (25), em Montpellier, local onde a Itália está concentrada durante a disputa da Eurocopa, devido a dores no joelho. De acordo com comunicado da FIGC, porém, o jogador deve retornar às atividades normalmente neste domingo (26) e, ao que tudo indica, não preocupa para o jogo contra a Espanha.