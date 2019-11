O Chile é campeão da Copa América Centenário 2016

Argentina X O O X Chile X O O O O

O Chile levanta o segundo título seguido. Festa chilena em Nova Jersei!

Desolação de Messi, com olhar vago no horizonte, silencio em boa parte do estádio e a Argentina segue com seu jejum!

O CHILE É CAMPEÃO DA COPA AMÉRICA CENTENÁRIO!

Silva pra decidir!

É FAZER E SER CAMPEÃO!

CLAUDIO BRAAAAAAAAAVO!

Biglia na bola.

Bola de um lado e goleiro do outro.

Beausejour na bola.

Mas foi no limite da mão e da trave!

Kun Aguero na bola.

Forte e no canto. Chile na frente.

Vez de Aranguiz.

Forte e rede! Tudo igual!

Mascherano na bola.

Bola lá e goleiro cá.

Castillo agora.

PRA FOOOOOOOORA!

Batida de Lionel Messi agora.

DE FEN DEU, ROMERO!

Partiu, bateu....

Vidal x Romero!

Vidal na primeira!

Vamos para as cobranças!

Pela segunda vez, Chile e Argentina vão decidir o campeão nas penalidades.

120 minutos de uma partida truncada, catimbada, bem disputada, com grandes chances e o esforço máximo dos jogadores.

E VAMOS TER PÊNALTIS PARA SABER O CAMPEÃO!

119' MINUTO FINAL!

118' Chile ainda tenta no gás final!

117' Partida GIGANTESCA de Mascherano!

116' Lamela manda na área, mas Braaaaavo encaixou!

115' Tinha endereço. Pegou na barreira e foi em escanteio.

114' Lá vem Messi!

113' E catimbam demais, a seleção chilena!

112' E agora Messi pancada por trás e a falta é frontal. Longa, mas a torcida já pede Messi.

111' MUDA A ARGENTINA: Lamela entra e sai Banega.

110' Enfiada para Messi no meio da defesa, mas Silva travou o passe do camisa 10 para Aguero.

109' ROMERO! Bola enfiada longa pra Castillo e Romero foi como líbero pra rasgar!

108' MUDA O CHILE: Castillo no lugar de Vargas.

107' E temos Tite no estádio da decisão.

106' Banega e Aguero tabelam, mas Silva manda pra escanteio.

105' Os últimos minutos!

É só virar e recomeçar!

105' Acabou!

104' Jogo muito, mas muito equilibrado.

103' Aguero não consegue domínio pela esquerda e sai com bola e tudo.

102' Jogo nervoso! É decisão!

101' MUDA O CHILE: Sanchez sai e entra Silva.

100' Duas tentativas de cruzamento rasteiro e dois cortes de Mascherano.

99' SEN SA CIO NAL BRAAAAVO! Messi lança, Aguero testa e Claudio Bravo pegou onde a coruja dorme!

98' E o Messi derrubou Heber! Delírio da torcida!

97' ROOOMEEERO! Puch deu um balãozinho, Vargas subiu livre, mas testou fraquiiiinho...

96' RASGA, JEFEZITO! Contra ataque chileno e Mascherano rifou!

95' Messi enfia pra Aguero, divide com Jara, fica no chão e fica o pedido por pênalti. Heber não deu nada.

94' E Funes Mori pegou na panturrilha de Isla. Muita reclamação. Heber só deu falta.

93' AMARELO, KRANEVITTER. Por reclamação.

92' Sai mancando, mas logo estará de volta, o meia chileno.

91' E já parou o jogo. Biglia cortou e o pé rasgou a meia de Aranguiz.

90' As emoções recomeçam!

E vamos para o primeiro tempo!

Jogadores nos seus máximos!

Chile parece mais inteiro fisicamente, enquanto Argentina é Messi, praticamente sozinho!

Assim como no ano passado, a partida terminou sem gols! Vamos ter o tempo extra!

93' E TEREMOS PRORROGAÇÃO!

92' Minuto final!

91' FOOOOORA! Messi arrancou de um campo a outro, levou toda a zaga, mandou de canhota e quase marcou!

90' MINHA NOSSA SENHORA DO CÉU! Beausejour recebe na canhota, entra na área, cruza pra trás e Funes Mori salvou na pequena área o que seria o gol de Sanchez!

89' Banega recebe de Messi, bate de canhota e manda na galera.

88' E o Heber errando até lateral... Que fase do juizão!

87' Banega bateu muito mal e a zaga chilena afastou.

86' Aguero toma o tranco por trás e a Argentina tem ótima chance de mandar bola na área.

85' E vamos chegando no momento final!

84' PERDEU, AGUERO! Messi faz fila, abre na direita e Aguero ficou livre, leve e solto, mas sentou o pé e isolou ótima chance!

83' E a prorrogação se aproxima.

82' Hinchada argentina sobe a voz para incentivar sua equipe.

81' São 82.026 mil pessoas no MetLife Stadium.

80' Na primeira de Puch, cruzamento na mão de Romero.

79' MUDA O CHILE: Puch entra e sai Fuenzalida.

78' ROMEEEERO! Bola nas costas do Funes Mori, Vargas recebeu e bateu cruzado para grande defesa do goleiro!

77' Messi é bem marcado e não encontra opção para jogadas.

76' Ataque pelo meio argentino, mas Aguero é desarmado.

75' Sanchez sai para ser atendido e a bola volta a rolar.

74' E agora dividida entre Mercado e Sanchez. Atacante sentindo no gramado.

73' A Argentina melhora no jogo. Mais organizado.

72' E temos a "Hola" no estádio.

71' AGUERO... Messi arrancou pela meia, abriu pra Aguero e ele tinha Mercado livre na direita, mas o camisa 11 foi muito fominha.

70' Messi fica mais avançado e Aguero volta mais para armar o jogo.

69' Argentina aumenta a velocidade de seu ataque querendo apertar na marcação.

68' MUDA A ARGENTINA: Higuain sai para entrada de Aguero.

67' AMARELO, ARANGUIZ. Deu tesoura em Messi.

66' Lançamento para Isla e Romero saiu bem.

65' Biglia muito mal no jogo. Não faz nada em campo.

64' Chile troca passes na defesa e quase entregou o ouro novamente.

63' PARADO! Contra ataque de 4x3 para o Chile, Isla recebe na direita, inverte, Vargas faz movimento de cabeceio, deixa passar e Sanchez recebe. Mas o jogo parou por impedimento.

62' Chile segue bem postado e Argentia sofre para armar ataques. É uma bagunça.

61' Vargas enfia para Isla, mas o lateral estava impedido na linha de fundo.

60' Higuain muito parado no jogo. Zaga chilena agradece.

59' Goleirão é atendido e a bola volta a rolar.

58' Banega manda na área, Bravo segura e tromba com Otamendi. Jogo parado.

57' Bola lançada para Higuain, mas Medel cortou em escanteio.

56' MUDA A ARGENTINA: Di Maria sai e entra Kranevitter.

55' Chile melhor taticamente. Mais encorpado e bem postado.

54' Higuai arrisca de canhota, mas manda muito por cima do gol.

53' OPA! Messi arranca, toma uma falta dupla de Vidal e Beausejour e reclamam demais por amarelo. Juiz só deu falta.

52' Chile esfria o jogo, tenta trocar passes.

51' AMARELO, BEAUSEJOUR. Deu uma tesoura em Mercado, matando contra ataque.

50' Chile mais corajoso. Jogo bem tático.

49' FAAALTA! Chegada pela direita com Isla, Vargas girou na área, mas cometeu falta em Biglia. Primeira chegada chilena.

48' Chile começa mais incisivo. Argentina recuada.

47' Muitos cuidados, muita marcação e cautela.

46' Os dois times com um a menos. Mais espaços no campo.

45' Sem mudanças, o segundo tempo recomeça.

Os times retornam e a bola vai rolar.

Meus amigos, se preparem! Esse segundo tempo será daqueles pra ficar na história!

Chile pouco criou, enquanto Argentina teve em Higuain a chance mais clara, mas ele perdeu.

Vale o título e o jogo é uma guerra. Dois expulsos, muita confusão, catimba e Heber totalmente perdido.

50' Fim de papo!

49' Minuto final de guerra.

48' Decisão pega fogo! Os jogadores catimbam demais!

47' Meu amigo, é uma briga atrás da outra!

46' E seguem as reclamações por Vidal permanecer em campo após atendimento. Agora a briga é entre Pizzi e Martino!

45' E teremos mais cinco minutos!

44' E mais confusão! Agora, com os reseras da Argentina. Vidal não poderia retornar antes da falta e ele ficou em campo.

43' Que segundo tempo teremos!

42' Agora, são 10 x 10.

41' Jogo quente, Vidal catimba, ganha uma expulsão e Heber Roberto Lopes totalmente perdido.

40' EXPULSO, ROJO! Heber dá vermelho direto após carrinho por trás em Vidal do lateral argentino. Pega a bola, segue e atinge Vidal. Muito exagerado. Compensou.

39' Heber querendo aparecer mais do que os jogadores.

38' AMARELO, MESSI. Meteu uma caneta em Aranguiz, dentro da área, caiu e Heber anotou simulação. Errou, o brasileiro.

37' Jogo segue muito nervoso. Ambos marcam demais, brigam, correm, mas criam pouco. Mesmo a Argentina com um a mais.

36' AMARELO, MASCHERANO E VIDAL. Pela confusão anterior.

35' OLHA A TRETA! Dividida entre Fuenzalida e Banega, o pé alto do chileno irritou Mascherano e Vidal tomou as dores. Ambos ficaram testa a testa!

34' Chile não tem nenhuma pressa para sair jogando. Tempo joga contra.

33' Toda bola do ataque passa pelo pé de Messi. Mais recuado, pensa o jogo de frente pra zaga.

32' OUSADIA! Di Maria recebe lançamento na esquerda e bateu direto, tentando surpreender. Bravo pegou bem.

31' E a torcida chilena não para. Canta alto nos Estados Unidos.

30' Pizzi já prepara uma alteração na sua equipe. Provavelmente alguém do ataque rodará. Chile jogará no contra ataque.

29' Cada vez mais se desenhando um ataque x defesa em Nova Jersei.

28' Olha o tempo e a chance de jogo que se abre para o time argentino!

27' EXPULSO, DIAZ! Mais uma arrancada fenomenal de Lionel Messi, foi no mano contra Diaz e o zagueiro foi no corpo do camisa 10. Já tinha amarelo, tomou outro e está fora!

26' Precisa de mais Di Maria na partida. Muito aberto e errando lances individuais.

25' Intensidade gigantesca da linha de frente argentina. Chile acuado em seu campo.

24' Marcação forte do time argentino no campo de ataque. Chile com muitas dificuldades.

23' Chile ainda não finalizou. Argentina teve chance impressionante com Pipita Higuain.

22' PRA FOOOORA! Messi cobra falta pra área, Funes Mori testa e manda na rede do lado de fora!

21' Toda decisão tem um gol perdido por Higuain. Impressionante!

20' INACREDITÁVEL, HIGUAIN!!!!!! Medel foi sair jogando, perdeu a bola e ficou Higuain e Bravo, no mano, sem ninguém e o camisa 9 deu uma cavadinha. A bola foi fraca, Medel correu atrás, a bola foi pra fora e o chileno trombou com a trave!

19' TIRA A ZAGA! Bola alçada da esquerda pra direita, Aranguiz foi ajeitar para Vargas, mas Funes Mori afastou o perigo!

18' FOOOORA! Ataque veloz da Argentina pela esquerda com Messi e Rojog tabelando na lateral e a sobra com Di Maria, batendo de direita, mas muito por cima.

17' BRAVO! Messi bateu direto, mas Bravo pegou firme no canto do gol.

16' A falta é longa, mas pra quem tem Messi, nada é impossível.

15' OOOOOPA, DIAZ! Messi arrancou e ia parar no fundo do gol. Zagueiro sentou a perna e passou o rodo no melhor do mundo.

14' Chile acalma os nervos e passa a incomodar mais.

13' Funes Mori novamente senta a bota e chilenos pressionam Heber Roberto por cartão. Brasileiro faz aquele seu estilo de arbitragem.

12' Chile bem agudo e veloz, mas marcação argentina é bem forte!

11' Banega se alonga, Vargas tromba com Funes Mori... Que começo tenso na final!

10' Argentinos marcam e até batem mais do que o normal. Chilenos também não aliviam.

9' Partida começa numa velocidade impressionante! Os dois times mordem demais.

8' Volante ex-Inter se recupera e está de volta ao jogo.

7' HEADSHOT! Aranguiz toma uma bolada daquelas na cara e cai nocauteado.

6' Di Maria foi levantar na área e mandou quase na Estátua da Liberdade. Chile se salva.

5' Messi levanta e Fuenzalida manda em escanteio.

4' Vai todo mundo pra boca do gol chileno!

3' NERVOSISMO! E agora foi a vez de Di Maria apanhar, próximo da bandeira de escanteio pela esquerda. Isla foi rasgar e tomou o drible. Lá vem Argentina!

2' PARADO! Sanchez recebe na esquerda, finta por dentro, toma um pisão no calcanhar, por trás, de Mercado, mas jogo estava parado por impedimento.

1' FOOOOOOORA! Banega já põe o primeiro susto, chutando de fora e tirando tinta da trave de Bravo!

0' A FINAL ESTÁ VALENDO!

Chile com camisa e calção vermelho, meias azuis.

A Argentina com seu uniforme tradicional. Camisa listrada em branca e azul, calção branco e meias brancas.

É uma batalha nas arquibancadas! A hora da decisão está chegando!

E teve capela do Hino Chileno!

Hino do Chile no MetLife Stadium.

Festa em Nova Jerséi!

E o Hino Nacional da Argentina é executado.

Os times se perfilam e o presidente da Fifa cumprimenta os jogadores.

As bandeiras sobem ao gramado, os times em fila. A TORCIDA EM FESTA!

E A HORA ESTÁ CHEGANDO!

A taça posicionada!

E teremos Brasil na final! Heber Roberto Lopez será o juiz da partida!

Messi só entrou na competição na última rodada da fase de grupos, meteu três gols e já foi mostrando as credenciais. Se espera muito dele hoje.

Chile em campo! Momento de preparação para a grande final!

A Argentina entra no campo para o aquecimento.

E a taça chegou no gramado! Um trofeu especial foi feito. Muito bonito.

O estádio vai recebendo a torcida. Meu amigo, teremos uma festa gigantesca!

As duas delegações chegaram no MetLife Stadium, em New Jersey, para a grande final.

Para quebar o jejum, os hermanos terão Romero; Mercado, Otamendi, Funes Mori, Rojo; Mascherano, Biglia, Banega; Messi, Higuain, Di Maria. Técnico: Tata Martino.

O Chile, para buscar o Bi, terá Bravo; Beausejour, Medel, Jara, Isla; Vidal, Aranguiz, Diaz; Fuenzalida, Sanchez, Vargas. Técnico: Juan Pizzi.

Vamos com as escalações!

São 23 anos de fila. Vices em Copas Américas e vice na Copa do Mundo de 2014. Quem sabe hoje, a geração de Lionel Messi brilhe.

A bola da grande final!

São três finais em três anos. E todos vices. Chile vai na busca de seu segundo grande título.

A Argentina não marca um gol numa final desde a decisão da Copa América em 2004, quando o Brasil empatou com gol de Adriano no lance final. A Seleção foi campeã naquela ocasião.

Equipes escaladas!

E a grande rivalidade da América vai se consolidando dentro do futebol. Argentina x Chile!

O temporal em Chicago: Na semifinal entre Colômbia x Chile, uma tempestade fez o estádio local ser evacuado e o jogo paralisado por mais de uma hora.

Messi e o recorde: 55 vezes Lionel Messi, o maior artilheiro da história da Seleção Argentina, passando Gabriel Batistuta e justamente num golaço!

Campanha americana: Time da casa não fez feio, classificou como primeiro em sua chave e terminou em quarto na competição.

La mano peruana: O que dizer de uma campanha brasileira que se encerrou ainda na fase de grupos ao lado de Equador, Peru e Haiti? E pior ainda após perder um jogo para o time peruano com gol no final de mão.

Massacre: O México era a sensação do torneio, com um time ousado, bem armado e favorito ao título. Até pegar o inconstante Chile. Os atuais campeões não tomaram conhecimento e aplicaram simplesmente um 7 a 0 sem piedade nenhuma!

Apesar de ser uma edição comemorativa, competição nos Estados Unidos teve feitos históricos. Vamos repassar alguns.

Nessa noite, a história será feita. Qual pergunta terá resposta feliz? A Argentina quebrará o tabu de 23 anos com Messi no comando? Ou o Chile ganhará o segundo título em menos de um ano?

Acompanhe tudo e mais um pouco da grande final Argentina x Chile à partir das 19hrs no horário de Brasília. A VAVEL Brasil trará notícias in loco, com nossa equipe no palco da final

Fique de olho Argentina x Chile: Higuain, atacante: Se alguém quer mais do que ninguém a redenção, esse é Higuain. Ele perdeu gols feitos nas finais da Copa do Mundo e da Copa América. Será que chegou a hora?

Fique de olho Argentina x Chile: Vidal, meia: uma das principais estrelas, o volante faz bem a transição defensiva, ataca bem e tem personalidade forte.

O Chile começou com derrota e depois venceu Bolívia e Panamá. Time estava meio capenga e apareceu na competição com a maior goleada da história de sua seleção: contra o bom time mexicano, um sonoro 7 a 0! Nas semis, vitória contra a Colômbia.

Na fase de grupos, a Argentina atropelou Bolívia e Panamá. Em primeiro, encarou a Venezuela e passou o carro. Já nas semifinais, duelo contra os donos da casa e Messi brilhou para mais uma goleada argentina.

Nessa edição, ambos caíram no mesmo grupo e abriram a chave se enfrentando. Di Maria brilhou em jogo sem Messi e Argentina começou seu passeio.

Os dois farão o quarto duelo em um ano. Na final do ano passado, deu Chile nos pênaltis. Pelas Eliminatórias, deu Argentina em plena Santiago.

O camisa 10 participou de forma ativa após a fase de grupos e mostrou o porque que carrega o peso de ser o melhor. Gols, passes, dribles e lances geniais.

Desde 1993 que os hermanos não levantam uma taça. Esse domingo acontece mais uma oportunidade e Messi é o grande maestro da equipe.

A Argentina tem o melhor jogador dos últimos tempos. E ele novamente conduziu sua seleção à uma final. Assim como em 2014 e 2015, Lionel Messi está com a Argentina numa final.

E menos de um ano depois, a "Roja" tem a chance de levantar a segunda taça em menos de um ano.

Sempre contando com o apoio da sua torcida, com uma de suas melhores gerações, o Chile encarou a vice campeã do mundo Argentina e precisou dos pênaltis para garantir a taça.

Sempre formador de jogadores interessantes, o Chile nunca tinha conquistado um título. Isso até sediar a Copa América de 2015.

É simplesmente a reedição da final de 2015. Argentina x Chile no jogo que pode ser a revanche ou a consagração continental de uma equipe.

E no fim deste domingo, o mundo da bola vai parar para acompanhar a grande decisão da Copa América Centenário.

Amigos da VAVEL Brasil, sejam muito bem-vindos para mais uma transmissão Argentina x Chile, especial da Copa América Centenário 2016.