Resultado Itália x Espanha na Eurocopa 2016 (2-0)

Resultado mais que justo em Saint-Denis. No próximo sábado (2), em Bordeaux, às 16h, teremos um grande confronto entre alemães e italianos. Imperdível e você acompanha tudo com a VAVEL Brasil! Um abraço e até a próxima!

90+4' ACABOU! Com gols de Chiellini e Pellè, a Itália vence a Espanha e encara a Alemanha nas quartas da Euro!

90+1' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DA ITÁLIAAAAAA!!!!!!!! GOL DA CLASSIFICAÇÃO! Após belíssima virada de jogo de Insigne para Darmian, o lateral do Manchester United domina com espaço, cruza, a bola desvia e Pellè fuzila o gol de De Gea! 2 a 0 Itália!

89' BUFFON ESPETACULAR! Após a bola ficar pendurada, Piqué desvia livre quase na pequena área, mas Buffon faz mais uma defesa espetacular!

88' Cartão amarelo para Thiago Motta por tapa em Lucas Vazquez | Cartão amarelo para Jori Alba e Busquets por reclamação.

86' Pressão espanhola! Silva recebe na esquerda, cruza rasteiro, com força, mas Pedro não alcança.

84' De Gea! Insigne recebe no meio, avança e arrisca da entrada da área, mas o arqueiro espanhol defende.

84' Substituição na Itália: sai Florenzi, entra Darmian.

81' Substituição na Espanha: sai Aduriz, entra Pedro. Aduriz sentiu após aquela queda | Substituição na Itália: sai Eder, entra Insigne.

77' BUFFON DE NOVO! Piqué solta uma bomba da entrada da área e o arqueiro italiano faz bela defesa.

76' QUASE UM GOLAÇO! Lucas Vazquez fica com a bola na direita, cruza para a entrada da área e Iniesta pega na veia, de primeira, mas Buffon manda para escanteio!

74' Calma, Conte! A bola sai pela lateral e o técnico italiano dá uma bica na bola, enfurecido.

73' Lucas Vazquez recebe na cara do gol, mas estava impedido.

71' Lá vem a Espanha! Fàbregas cobra escanteio e Sergio Ramos cabeceia por cima do gol.

70' Substituição na Espanha: sai Morata, entra Lucas Vazquez.

69' QUE CHANCE! Após ótima troca de passes, Iniesta faz o corta-luz e Aduriz bate de primeira, e a redonda passa perto da trave de Buffon.

66' Espanha busca o gol de empate, mas a Itália se fecha bem neste momento.

63' Giaccherini faz boa jogada pela esquerda, corta para o meio e cruza, mas a bola fica com De Gea.

61' UUUUUUUUUUUHHHH! Eder abre com De Sciglio, que cruza rasteiro, De Gea "fura", mas Piqué consegue cortar.

60' Morata tenta surpreender Buffon, mas a bola vai para fora.

56' Após cruzamento de Juanfran, Aduriz cabeceia por cima, mas cai e fica sentindo.

55' DE GEA MAIS UMA VEZ! Após grande passe de Pellè, Eder ganhou de Piqué na corrida, invadiu a área, ficou cara a cara com De Gea e o goleiro espanhol levou a melhor!

54' Cartão amarelo para Pellè por falta em Fàbregas.

53' Substituição na Itália: sai De Rossi, entra Thiago Motta.

52' Fàbregas recebe no meio e arrisca de fora da área, mas a bola vai por cima.

50' Após bate e rebate na grande área, Piqué tenta, mas a bola fica com Buffon.

49' UUUUUHHH! Após escanteio curto, bola é alçada na área e Morata cabeceia na pequena área em cima de Buffon. Grande chance perdida.

48' Silva cobra falta da direita, De Rossi desvia e a bola vai pela linha de fundo. Escanteio.

46' Olha a Itália! Florenzi fica com a bola na direita, cruza rasteiro e Piqué manda para escanteio.

45' Começa o segundo tempo!

45' Substituição na Espanha: sai Nolito, entra Aduriz.

Equipes estão de volta ao gramado do Stade de France.

45+1' Fim de papo no primeiro tempo! Itália domina e termina os primeiros 45 minutos na frente por 1 a 0, gol do zagueiro Chiellini!

45' DE GEA ESPETACULAR! Giaccherini recebe na esquerda, leva para o meio e bate com força, mas o arqueiro espanhol faz grande defesa.

40' Cartão amarelo para Nolito por falta em De Rossi.

37' Silva cobra falta, mas Sergio Ramos não chega na bola. Jogo fraco dos atuais bicampeões.

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DA ITÁLIA!!! Após cobrança forte de falta de Éder, De Gea bate roupa, divide com Giaccherini, mas a bola sobrou para Chiellini, que coloca a Itália na frente! 1 a 0 Azzurra!

28' QUASE CONTRA! De Sciglio recebe na esquerda, cruza rasteiro e Sergio Ramos corta, mas quase para seu próprio gol.

28' Após escanteio curto, Iniesta chuta rasteiro, mas fraco, tranquilo para Buffon defender.

27' Após boa troca de passes, Alba cruza rasteiro, mas Bonucci corta.

24' UUUUH! Após contra-ataque, De Sciglio cruza e Parolo cabeça, mas a bola vai para fora. Boa chance italiana!

23' Cartão amarelo para De Sciglio, por falta em Juanfran.

21' Iniesta cruza da direita, Ramos cai pedindo pênalti, mas o árbitro deixa seguir.

20' Alba recebe na esquerda, cruza, mas muito mal e a bola sai.

19' Travado! Nolito recebe na esquerda, passa para Fàbregas, que recebe no meio da área e tenta finalização, mas De Sciglio trava o arremate.

15' De Sciglio busca ligação direta com Pellè, mas a bola sai muito forte.

14' Sol começa a aparecer em Saint-Denis.

12' Começo bem melhor dos italianos, que marcam bem e conseguem chegar, principalmente nas bolas aéreas.

10' Árbitro marca jogo perigoso de Giaccherini, que finalizou de bicicleta e De Gea fez grande defesa mais uma vez, só que o lance não valeu.

9' Que beleza! Após bola ficar pendurada, Florenzi tenta cruzamento de primeira, mas fura.

8' MILAGRE DE DE GEA! Após falta cobrada, Pellè cabeceia bem no canto, mas o goleiro espanhol faz uma defesa espetacular e salva a Fúria!

6' Lá vem a Itália! Giaccherini recebe na direita e cruza para Éder, que tenta o arremate dentro da área, mas a defesa espanhola trave bem.

5' Nolito recebe na esquerda, tenta o drible para cima de Chiellini, mas escorrega.

3' Chove muito forte em Saint-Denis. Jogadores escorregando demais neste início.

2' Equilíbrio? Em 34 confrontos entre italianos e espanhóis, são dez vitórias para cada lado e 14 empates.

1' Olha o perigo! Alba escorrega, Florenzi cruza, mas Piqué afasta.

0' Bola mal rolou e já começa a chover em Saint-Denis!

0' Rola a bola! Começa Itália x Espanha!

Hinos sendo executados neste momento.

Itália e Espanha estão no gramado do Stade de France!

Vale lembrar que o vencedor deste confronto enfrentará a atual campeã mundial Alemanha nas quartas. Os alemães não deram chances e eliminaram os eslovacos ontem. Veja.

Em menos de meia-hora a bola rola para este grande clássico entre duas campeãs mundiais!

Itália escalada! Buffon; Barzagli, Bonucci e Chiellini; Florenzi, De Rossi, Parolo, Giaccherini e De Scligio; Éder e Pellè.

Espanha escalada! De Gea; Juanfran, Piqué, Ramos e Alba; Busquets, Fàbregas e Iniesta; Silva, Nolito e Morata.

Como já dito, Itália e Espanha marca o encontro dos finalistas da última edição da Euro, em 2012, quando os espanhóis massacraram a Azzurra, vencendo por 4 a 0 e se sagrando bicampeões do torneio.

Às 13h desta segunda-feira (27), Itália e Espanha medem forças no Stade de France, em Saint-Denis, pelas oitavas de final da Eurocopa. A partida será um reencontro da final da Euro 2012, onde a Roja goleou a Azzurra por 4 a 0, em Kiev, na Ucrânia, e se sagrou bicampeã do torneio.

Além de estar em jogo a vaga para a próxima etapa da Eurocopa, os italianos lidam com uma indesejável freguesia para os espanhóis. Tudo começou na Eurocopa de 2008, quando a Espanha venceu a Itália, em Viena, na Áustria, nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal, e se classificou à semifinal. Quatro anos depois, veio o passeio por 4 a 0 na final da Euro 2012. Em 2013, outra queda nos pênaltis: depois de o 0 a 0 persistir no placar, a Fúria levou a melhor na semifinal da Copa das Confederações, em Fortaleza.

A Itália terminou a primeira fase da Eurocopa 2016 na liderança do Grupo E, com seis pontos. Os azzurri venceram Bélgica e Suécia, mas sucumbiram diante da Irlanda. Por sua vez, a Espanha encerrou sua participação no Grupo D na segunda posição, com seis pontos – ficou atrás da Croácia, que somou sete. Os espanhóis superaram República Tcheca e Turquia; perderam para a Croácia.

O meia Antonio Candreva não conseguiu se recuperar de uma lesão no músculo adutor da coxa direita, sofrida na vitória sobre a Suécia, na segunda rodada do Grupo E, e acabou vetado para a partida contra a Espanha. Devido à ausência do camisa 6, Antonio Conte pode acabar mudando o esquema tático da Azzurra.

O técnico poderia abrir mão do 3-5-2 e introduzir um 3-4-3. Com isso, Giaccherini deixaria a ala esquerda para atuar na ponta direita. Darmian ocuparia o corredor esquerdo, enquanto Florenzi seria o dono da ala direita. Parolo e De Rossi ficariam como meias centrais. Éder seria o ponta esquerda; Pellè, o atacante referência.

Em entrevista coletiva, Conte exaltou a adversária desta segunda-feira e afirmou que a Itália está pronta para o jogo. “Temos um grande respeito pela Espanha, que é uma das melhores equipes do mundo e um dos favoritos à conquista do título. Trabalhamos e estamos preparados para tudo o que possa acontecer. Não devemos sentir arrependimentos”, disse.

“Toda mundo fala sobre a defesa, mas quero que a Espanha fique preocupada com aquilo que vamos fazer. Há organização na nossa defesa, mas também há organização no ataque. Temos de conseguir provocar uma surpresa”, observou. “Não quero voltar para casa e os nossos atletas também não querem. Não vamos entrar em campo derrotados, por tudo o que aconteceu em confrontos anteriores. Basta a Espanha provar que é melhor que nós”, completou.

Conte pode ter problemas para montar a Itália em caso de vitória sobre a Fúria e, consequentemente, avanço às quartas de final. Isso porque dez jogadores estão pendurados, sendo que quatro são os atletas da defesa titular: Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini.

Nos últimos dias, houve especulações em torno variáveis táticas que Vicente Del Bosque, treinador da Espanha, poderia executar no jogo contra a Itália, que atua num esquema (3-5-2) que não é muito propício a equipes como a Seleção Espanha, adepta da marcação sob pressão na saída de bola do adversário.

O treinador não revelou se irá promover alterações táticas na Espanha para o duelo diante da Itália. “Temos uma ideia clara sobre a forma como pretendemos jogar em função das características dos jogadores, e agora é colocar as nossas ideias em prática”, avaliou o treinador, que ainda relembrou os combates ante os italianos durante a Euro 2012.

“O nosso primeiro jogo na última Eurocopa foi contra a Itália. Eles eram melhores, mas conseguimos empatar, e depois acabamos os encarando na final e vencemos”, afirmou.

Caso não faça mudanças, Del Bosque deve mandar a campo a mesma equipe que iniciou os três jogos da fase de grupos. Assim, Morata permanece como atacante fixo no sistema 4-2-3-1, auxiliado por três meais: David Silva, Iniesta e Nolito. O único atleta pendurado para a partida é zagueiro Sergio Ramos.

Olá para você que acompanha a VAVEL Brasil! Fique agora com tudo sobre o duelo entre Itália e Espanha, pelas oitavas de finais da Eurocopa 2016! Acompanhe tudo desse grande jogo conosco.