Inglaterra x Islândia hoje (1-2)

Com coreografia, os torcedores islandeses continuam no estádio comemorando junto aos seus heróis, que não deixam o gramado. Eles gritam o nome do país em sua língua.

Agora, a Islândia enfrenta a França no próximo domingo, às 16h, contra a anfitriã França, buscando surpreender ainda mais neste torneio. A Inglaterra, por sua vez, volta para casa e foca nas eliminatórias da Copa do Mundo.

A torcida islandesa faz a festa em Nice, pulando e comemorando a clasificação junto ao seus jogadores.

90+4' ACABA, FIM DE PAPO EM NICE! A Islândia bate a Inglaterra e se garante nas quartas de final da Eurocopa. É o segundo estreante a fazer tal coisa, depois do País de Gales, neste mesmo torneio. Rooney abriu o placar de pênalti, mas a Islândia virou ainda na primeira etapa com Ragnár Sigurdsson e Sigthórsson.

90+3' UUUUUUUUUHHHH!! Cruzamento de Sturridge e a zaga afasta. PRESSÃO!

90+2' Rashford tenta pela esquerda, mas perde o tempo da bola.

90+2' Ninguém no campo de ataque da Islândia.

90+1' Alli cruza o lateral, mas zaga tira. Porém a Inglaterra está em peso no ataque e a Islândia em peso na defesa.

MAIS TRÊS MINUTOS DE ACRÉSCIMOS!

90' Boa jogada do Rashford pela esquerda e ganha escanteio.

89' Inglaterra se manda para o ataque.

88' SUBSTITUIÇÃO NA ISLÂNDIA! Sai: Bödvarsson. Entra: Traustason.

87' Kane cruza para a área, mas manda pra fora.

86' SUBSTITUIÇÃO NA INGLATERRA! Sai: Rooney. Entra: Rashford.

84' Desvio de cabeça depois de cruzamento da Islândia, mas vai pra fora.

83' HAAAART!!!! QUASE O TERCEIRO DA ISLÂNDIA!!! Gunnarsson aparece no ataque, avança contra Cahill, dribla marcador e chuta, para a defesa do goleiro inglês.

81' Time inglês continua com dificuldade de entrar na defesa azul.

80' Vardy insiste pela direita, rouba a bola, mas não consegue completar a jogada.

79' Islandeses não param de cantar nas arquibancadas, apoiando sua seleção. 11 minutos para a classificação mais inédita ainda.

78' Kane de cabeça depois de belo cruzamento de Wilshere, mas Halldórsson.

77' Confusão na subida da placa para a substituição islandesa, quando ela mostrou que Bödvarsson sairia, mas na verdade era Sigthórsson. Só foi descoberto a verdade quando o atleta estava lá para sair.

76' SUBSTITUIÇÃO NA ISLÂNDIA! Sai: Sigthórsson. Entra: Elmar Bjanarson.

75' Bödvarsson aparece sozinho pela esquerda, e não consegue fazer nada.

74' O time inglês não consegue penetrar a boa defesa azul, que se dispõe bem taticamente em campo.

73' Inglaterra parte pro ataque pela esquerda, com Vardy.

72' Agora os islandeses trocam passes no seu ataque.

71' Islândia chega pela direita, mas não consegue fazer o gol depois de chute forte, vendo a bola subir por cima da trave.

70' Rooney chega pelo meio, mas não consegue o chute certo.

69' Vardy recebe passe em sua direção pelo meio, em velocidade, e avança rumo à meta, porém a zaga consegue afastar.

68' Sem temer nada, Islândia consegue sair da defesa com toque de bola.

67' Wilshere arrisca chute de fora da área, mas bola vai pela linha do fundo.

66' Jogo continua no ataque inglês.

65' Kane cobra falta pra longe do gol.

64' CARTÃO AMARELO PARA GUNNARSSON!

63' Bola muito forte para Rose, saindo pela linha de fundo.

62' Bjarnason faz falta em Cahill num lance apenas entre os dois na zaga inglesa.

61' Islândia desarma ingleses novamente.

60' CHANCE! Cruzamento na área e Alli tenta chute de primeira de dentro da área, mas bola sobe muito.

59' SUBSTITUIÇÃO NA INGLATERRA! Sai: Sterling. Entra: Vardy.

58' Sterling tenta o drible pela esquerda, mas é desarmado.

57' Agora são os ingleses que trocam passes pelo meio em frente à área.

56' Islândia continua no ataque, mas não consegue completar jogada.

55' CHANCE! Bola pulando na área inglesa, Ragnár Sigurdsson tenta virar uma bicicleta, mas Hart defende.

54' Escanteio para os islandeses.

53' Islândia chega no ataque, mas bola vai forte demais no toque e sai em linha de fundo.

52' Bola longa buscando Alli, mas Halldórsson fica com ela.

51' Inglaterra tenta ataque, mas Rooney erra o passe.

50' Kane consegue subir mais que todos pra cabecear, mas bola vai fraca e na direção do goleiro.

49' Kane levanta pra área, mas adversários afastam.

48' Islândia tenta investida ofensiva, mas é paralisado por impedimento.

47' CARTÃO AMARELO PARA STURRIDGE!

46' A Inglaterra já começa o segundo tempo em cima.

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

SUBSTITUIÇÃO NA INGLANTERRA! Sai: Dier. Entra: Wilshere.

Times voltam para o segundo tempo.

Veja os três gols da primeira etapa até aqui, em sequência.

A Inglaterra não ofereceu tanto perigo para os islandeses, que chegaram mais dispostos e melhores colocados taticamente em campo. Os ingleses, por outro lado, subestimam o adversário.

Depois do que seria um início perfeito para os ingleses, que necessitam se provar cada vez mais, a Islândia passou por cima do gol de pênalti de Rooney aos quatro minutos e virou a partida ainda nesta primeira etapa.

45' SEM ACRÉSCIMOS, FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO!

44' Bola longa para o ataque da Islândia, mas a zaga tira.

43' Rooney tenta chute de primeira, mas pega errado na bola.

42' Sturridge tenta cruzamento, bola vai alta e quase surpreende Halldórsson, que faz a defesa.

41' Inglaterra retoma bola e trabalha a redonda.

40' Rose tenta tabela pela esquerda, mas bola vai forte demais e sai em linha de fundo.

39' Partida havia paralisado depois de choque cabeça com cabeça de dois atletas adversários.

38' Jogo começa a ficar mais físico nessa altura.

37' Bola cruzada na segunda trave e Smalling não consegue cabecear para o gol.

36' CARTÃO AMARELO PARA GYLFI SIGÚRDSSON!

35' Gylfi Sigúrdsson arremata de fora da área e Hart faz a defesa.

34' Rooney arrisca com o pé direito da entrada da áera, mas manda muito por cima do gol.

33' UUUUUHHH!! Skúlasson arrisca chute de fora da área e a bola passa à direita de Hart, que se estica para garantir.

32' Agora a Islândia trabalha a bola no seu campo de ataque.

31' Disputa de bola pelo meio vira frequente.

30' Islândia sai para jogar e é desarmada por Rose.

29' Cruzamento da linha de fundo para a área, mas Halldórsson fica com ela.

28' Ingleses se movimentam em campo, mas não conseguem furar a marcação da Islândia.

27' CHANCE! Sturridge corre pela direita, cruza para Kane que bate de primeira para defesa do goleiro islandês.

26' Disputa pela bola começa a deixar de ser algo constante, com a Inglaterra a tratar a bola melhor.

25' Islândia tenta investida ofensiva, mas não conseguem ir adiante.

24' Time inglês continua tocando a bola pelo meio de campo.

23' SUSTO INGLÊS! Depois de bola pra área da Inglaterra, Hart disputa com o atacante, perde, mas juiz marca falta.

22' Bola alçada na área da Inglaterra e Walker tira.

21' Depois de cruzamento, Dier tenta cabeçada para o meio da área, mas a zaga tira.

20' Falta pela esquerda do ataque inglês e o atleta islandês fica só no verbal com o árbitro.

19' A Inglaterra agora busca ser mais ofensiva.

18' Torcedores islandêses diziam antes de começar a competição que sua equipe iria tentar vencer, que a mentalidade era essa.

17' Sigthórsson recebe no meio, viu o espaço e chutou no canto, mandando pro gol com falha de Hart, que aceita.

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DA ISLÂNDIA!!!

16' UUUUUHHHHH!! Kane avança pelo meio, faz o giro e chuta de fora, mas a bola passa por cima do gol novamente.

15' Islândia tenta sair jogando, mas é sufocada pelos ingleses.

14' UUUUUUHHHHH!! Depois de sobra de escanteio, Alli domina e chuta de fora da área, mas a bola passa raspando na trave, rasgando o grito de 'uh' dos torcedores.

13' Depois de tentativa pela direita, Kane consegue escanteio.

12' Rooney cobra escanteio, mas a bola passa por todo mundo.

11' Inglaterra consegue um escanteio.

10' English Team já avança e troca passes de frente para a área do adversário.

9' Rooney levanta a bola para a área, mas a zaga afasta.

8' Islandeses fazem a festa nas arquibancadas, com sua coreografia tradicional batendo palmas e gritando 'uh', em referência à um canto Viking.

7' Inglaterra agora toca a bola no seu campo de defesa.

6' Começo de jogo eletrizante em Nice, com dois gols em menos de dois minutos.

5' Depois de cobrança de lateral, houve o desvio para a segunda trave e Sigúrdsson apareceu para empurrar pro gol, empatando tudo no minuto seguinte.

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DA ISLÂNDIA!!! RESPOSTA RÁPIDA DOS ISLANDESES!! RAGNÁR SIGURDSSON!!

4' De pênalti, Rooney chuta no canto direito do goleiro, que acerta, porém não consegue fazer a defesa. Agora, Inglaterra 1, Islândia 0.

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL DA INGLATERRA!!! WAYNE ROONEY É O NOME DELE!!!

4' É PÊNALTI PARA A INGLATERRA!!! Lançamento para Sterling que colocou na frente e Hálldorsson choca com o atacante e o derruba na área.

3' Sterling tenta jogada pela direita, mas quando chutou havia a marcação para tirar.

2' Sturridge vai avançando da direita para o meio e arrisca chute de fora, mas manda pra fora, sem perigo.

1' Depois de perder a bola no primeiro instante, a Inglaterra já recupera e trabalha no campo de defesa.

0' ROLA A BOLA EM NICE!

Equipes em campo e hinos sendo tocados!

A Islândia, surpresa do campeonato, está escalada com: Halldórsson; Sævarsson, Árnason, R Sigurdsson, Skúlason; Gudmundsson, Sigurdsson, Gunnarsson, Bjarnason; Sigthórsson, Bödvarsson.

A Inglaterra, mandante, vem a campo com: Hart; Walker, Smalling, Cahill, Rose; Dier, Alli, Rooney; Sterling, Sturridge, Kane.

A poucos minutos do pontapé inicial, já se tem as escalações!

Halidórsson, aliás, achou o atacante Sigthorsson 30 vezes em chutes longos (tiros de metas inclusos), sendo a dupla mais prolífica neste quesito até aqui.

O goleiro islandês Hannes Thór Halidórsson fez o total de 18 defesas até aqui, sendo o goleiro com o maior número delas até então.

O atacante islandês Kolbeinn Sigthorsson chutou apenas duas vezes nesta Euro em 245 minutos em campo. Nenhum deles foi no gol.

Todos os jogos da Islândia nesta Euro viu-se os dois times marcarem. (1 a 1 contra Portugal, 1 a 1 contra Hungria e 2 a 1 contra Áustria).

A Islândia está invicta nesta Eurocopa, totalizando dois empates e uma vitória. Na verdade, eles apenas perderam um jogo nos últimos nove compromissos que tiveram (quatro vitórias e quatro empates).

Se Wayne Rooney jogar contra a Islândia, esta será a sua 115ª aparição com a camisa da Inglaterra, igualando a marca de David Beckham. Rooney, aliás, marcou dois gols na última vez que os ingleses jogaram contra os islandeses, em 2004.

Todos os gols marcados pela Inglaterra nesta Euro surgirão depois do minuto 56, ou 11 do segundo tempo.

Entretanto, todos os últimos quatro confrontos dos ingleses em mata-matas terminaram em pênaltis. Venceram o primeiro em 1996 contra a Espanha, mas perderam desde então para Alemanha em 1996, Portugal em 2004 e Itália em 2012.

Os ingleses estão invictos nos seus 10 últimos jogos em Eurocopa, pênalti excluídos. São cinco vitórias e cinco empates, sendo a última derrota em 13 de junho de 2004 contra a França.

Esta é a primeira vez que a Inglaterra chega à duas fases de mata-mata seguidos em Euros (2012 e 2016).

Na história do embate entre as duas seleções, a Inglaterra leva a vantagem de estar invicta. Foram duas vezes na história, um empate em 1 a 1 em junho de 1982 e uma vitória inglesa em junho de 2004 por 6 a 1, produzindo ao todo nove gols no confronto.

O palco do confronto será o Allianz Riviera, estádio localizado em Nice, Riviera Francesa. Tem capacidade para 35.624 e certamente estará quase lotado para o espetáculo!

quFoto: Laurence Griffiths/Getty Images

O homem do apito será Damir Skomina, da Eslovênia. Esteve na Uefa Supercup em 2012, na partida entre Atlético de Madrid e Chelsea, além de ter supervisionado três partidas da Euro em 2012.

FIQUE DE OLHO Inglaterra x Islândia! Gylfi Sigurdsson, meia da Islândia. O motivo dele carregar a camisa 10 não pode ser diferente: o atleta nascido em Reykjavík é a cabeça pensante da sua seleção. A precisão nos passes, a mobilidade no campo e uma visão que poucos têm o transformam num jogador a ser observado em campo. Não vem sendo o destaque de sua nação na competição, é verdade, mas ainda é o mais perigoso do time antes da bola rolar.

Foto: Kevin Barnes/Getty Images

FIQUE DE OLHO Inglaterra x Islândia! Eric Dier, defensor da Inglaterra. O atleta do Tottenham vem sendo o destaque inglês até aqui na Eurocopa. Com perfomances sólidas defensivamente, ele ainda consegue marcar gols, como provou contra a Rússia em um belo gol de falta. Pode ser a chave para a Inglaterra conseguir avançar contra uma destemida Islândia.

Foto: Matthew Ashton/Getty Images

Na fase de grupos, outra prova de que o povo islandês sabe mesmo enfrentar as adversidades. Em um grupo com Portugal de Cristiano Ronaldo, a crescente Áustria e uma boa geração húngara, a Islândia se manteve invicta. Dois empates e uma vitória para ir mais adiante no torneio, ao mata-mata e enfrentar novos desafios. Depois de frios extremos sem poder se proteger, fome, independência de países nórdicos, quase chegar à Copa do Mundo, ir à Euro e pegar dois grupos difíceis mas não ligar para isso, os descendentes de vikings irão passar por mais essa dificuldade e seguir adiante com festas?

A Islândia, por sua vez, superou todas as expectativas quando conseguiu a vaga direta para a fase final da Eurocopa. Por causa das eliminatórias da Copa do Mundo, quando chegou até a respecagem, o mundo esperava mais dos islandeses para a próxima eliminatória. Contudo, o sorteio colocou frente às tradicionais Holanda, Turquia e República Tcheca, seleções que têm históricos pelo torneio continental. Foram seis vitórias, dois empates e apenas duas derrotas no grupo para selar a segunda posição e disputar pela primeira vez um torneio oficial.

Na fase de grupos, aconteceram duas coisas que deixaram os ingleses chateados: dois empates inesperados contra Eslováquia e Rússia. Favoritos ao título europeu, a Inglaterra ainda tem esse status para ser erguido, contudo se esperava mais da equipe na chave B. Esse empate pode ter custado o título, ou uma eventual aparição na final.

Para conseguir chegar nesta fase de mata-mata da Eurocopa, a Inglaterra primeiro passou por um grupo não tão complicado nas eliminatórias para a fase final, vencendo todos os jogos que fez (10 vitórias em 10 jogos). Na primeira parte da fase final, o English Team terminou em segundo no grupo B, perdendo-o para o estreante País de Gales (terminaram com cinco pontos, enquanto que os vizinhos galeses finalizaram com seis).

No confronto de seleções com histórias opostas na história do esporte, a Inglaterra entra em campo com seu título de campeã do mundo em 1966 e a busca pela sua primeira Eurocopa, enquanto que a estreante em competições internacionais Islândia vem a campo trazendo seu pequeno porém lindo país, além de cerca de 8% de pessoas para acompanhar sua seleção nesta competição. Será tradição versus orgulho nacional, grandeza versus novata, Inglaterra versus Islândia.

