Esse casal reproduziu como seriam os tweets de Neymar na vida real

Se algum dia houve a dúvida de que o melhor do Brasil era o brasileiro, agora não há mais. As mensagens do atacante Neymar, antes da fama, no Twitter, são um fenômeno na internet e ganharam vida após uma dose de criatividade. Quem teve a ideia foi Mariana Frois, estudante da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que - usando seu namorado Ruggeron Reis como modelo - decidiu ilustrar os famosos tweets na disciplina de fotografia.

+ Confira o ensaio completo de Mariana e Ruggeron.

"Precisava fazer o trabalho e vi que muitas pessoas estavam indo por um lado mais sério ou mais lúdico, brincando com cores e tudo mais. Pedi a ajuda do meu namorado para me ajudar e pensamos em tweets do Neymar porque ambos adoramos, nos divertimos lendo. É algo que boa parte das pessoas conhece e, mesmo sem entender, você consegue rir daquilo, mesmo sem muita explicação", declarou a autora.

E a brincadeira pode ganhar novos capítulos. Mariana vai além, revela que deseja levar a ideia para novos projetos e faz o convite para quem quiser participar. A intenção é reproduzir outro clássicos, como a apresentadora Luciana Gimenez e o cantor Dinho Ouro Preto. Enquanto não fica pronto, aproveitamos Neymar. Veja como ficou!

1. Fui dormir!