Ex Nuremberg, atacante Danny Blum é anunciado no Frankfurt por uma temporada

Nesta quinta-feira (30) o Eintracht Frankfurt anunciou o meia-atacante Danny Blum de 25 anos que jogou a ultima temporada pelo Nuremberg. O jogador assinou por uma temporada com as águias com opção de mais um ano. Os valores saíram entorno de 800 mil euros (cerca de 2,8 milhões de reais).

Blum se destacou atuando pelo clube da Baviera no qual a equipe fez uma grande campanha na segunda divisão, mas parou na sua futura equipe na fase de playoffs e permanecerá na divisão de acesso. Além disso, passou por Sandhausen e Karlsruher e também pela base da seleção alemã.

O diretor esportivo Bruno Hübner disse sobre o novo atacante: “Estávamos em busca de um jogador para posição e trouxemos um atacante que fez bom campeonato em sua equipe anterior. É muito talentoso e de muito potencial, e o time aos poucos vai ser reforçando e montar uma equipe competitiva para próxima temporada e não passar apuros novamente”.

Também o jogador falou de sua chegada à equipe: “Terei uma nova oportunidade e desta vez jogando pelo Eintracht Frankfurt, e farei o melhor atuando pelo meu novo clube e conquistar meu espaço. Terei concorrentes da posição, mas tudo farei aos poucos para ter oportunidades no time titular. Acredito que posso conseguir só que a disputa será bem equilibrada”.

Com isso, foi o segundo reforço do clube para próxima temporada, que já trouxe outro atacante, o sueco Branimir Hrgota que atuava pelo Borussia M’gladbach. A equipe espera não repetir a campanha da temporada passada que o levou a disputar os playoffs do rebaixamento, salvando-se por pouco.

A reapresentação está marcada para o dia 4 de Julho e sua pré-temporada será na Áustria, onde vai fazer uma série de amistosos antes do inicio da Bundesliga que será no final de agosto e também da DFB Pokal que começa dia 19 do mesmo mês.