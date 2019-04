Resultado Polônia x Portugal pela Eurocopa 2016 (1-1;3-5 pens)

Confira os gols do jogo:

Portugal joga na próxima quarta-feira (6), em Lyon, contra País de Gales ou Bélgica.

Portugal converte as cinco cobranças e Rui Patrício fez uma defesa para decretar a classificação portuguesa na semifinal da Eurocopa, aguardando País de Gales ou Bélgica que jogam amanhã. No tempo normal, 1 a 1.

?GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DE PORTUGAL!!!! PORTUGAL ESTÁ NAS SEMIFINAIS DA EUROCOPA!! Quaresma (3-5)

DEFENDEEEEEEEEEEEEEEEU RUI PATRÍCIO!! PERDEU A POLÔNIA! Kuba (3-4)

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DE PORTUGAL!! Nani. (3-4)

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA POLÔNIA! Glik. (3-3)

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DE PORTUGAL!! João Moutinho. (2-3)

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL DA POLÔNIA! Milik. (2-2)

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DE PORTUGAL!!! Renato Sanches. (1-2)

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL DA POLÔNIA! Lewandowski. (1-1)

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DE PORTUGAL! Cristiano Ronaldo. (0-1).

Portugal começa batendo.

Batida dos pênaltis será à esquerda das cabines de televisão, de frente para torcida polonesa.

Times agora se preparam para começar a cobrança dos pênaltis.

120+1' FIM DE JOGO EM MARSEILLE! Sem vencedores, agora vamos para os pênaltis.

MAIS UM MINUTO DE ACRÉSCIMO!

117' Cruzamento para a área portuguesa e Pepe tira.

116' Bola para Quaresma vai muito forte.

114' Kapustka cruza perigosamente com a bola rente à linha, mas ninguém chega para desviar.

112' Demonstrando calma, Polônia troca passes em seu campo de defesa.

111' Mais um cruzamento errado para Eliseu, mas dessa vez ganha escanteio.

110' Partida recomeça.

109' Jogo paralisado porque torcedor invadiu o gramado.

108' Cédric tenta puxa contra-ataque com Quaresma, mas bola é muito forte.

107' Escanteio para a Polônia.

106' Polônia agora retoma a bola e troca alguns passes.

105' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO DA PRORROGAÇÃO!

Equipes agora vão tomar uma água, descansar um pouco e conversar com seus treinadores por alguns minutos antes de virar o jogo.

105' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO DA PRORROGAÇÃO!

104' Cruzamento polonês é bloqueado.

102' Cristiano Ronaldo chuta forte de fora da área, mas Fabianski fica com ela.

101' Cruzamento de Kapustka para a área, passa por todo mundo.

99' Milik recebe no meio e chuta de fora, mas bola sobe muito.

97' SUBSTITUIÇÃO NA POLÔNIA! Sai: Maczynski. Entra: Jodlowiec.

95' SUBSTITUIÇÃO EM PORTUGAL! Sai: William Carvalho. Entra: Danilo.

94' Eliseu cruza para a área, mas manda muito forte.

93' Polônia troca passes na intermediária agora.

92' Bola para Cédric, porém a zaga conseguiu tirar.

91' Ronaldo furou novamente.

90' ROLA A BOLA PARA A PRORROGAÇÃO!

Times recebem tratamento rápido enquanto descansam um pouco. Recebem instruções também.

Polônia abriu o placar no primeiro tempo e Portugal conseguiu chegar ao empate. Sem gols no segundo tempo, chegamos na prorrogação.

90+3' FIM DE PAPO NO TEMPO REGULAMENTAR! Vamos para a prorrogação.

90+2' CARTÃO AMARELO PARA WILLIAM CARVALHO!

90+1' Eliseu planta cruzamento, mas é bloqueado.

MAIS TRÊS MINUTOS DE ACRÉSCIMOS!

89' Pepe cabeceia sozinho para fora, mas já estava marcada posição irregular.

88' CARTÃO AMARELO PARA KAPUSTKA!

86' Jogada polonesa é tirada paralisada pela zaga portuguesa.

85' CHANCE! Bela metida de bola pelo meio para Ronaldo, sozinho, que fura novamente.

83' Cédric cruza muito forte, mas Fabianski fica com ela.

82' Renato Sanches aproveita bola cruzada por Quaresma, tenta novo cruzamento, mas é bloqueado.

81' SUBSTITUIÇÃO NA POLÔNIA! Sai: Grosicki. Entra: Kapustka.

80' UUUUUUUHHHHH!! Depois de bola para Ronaldo, a zaga se joga e desvia a bola, quase colocando pra dentro do gol.

79' SUBSTITUIÇÃO EM PORTUGAL! Sai: João Mário. Entra: Quaresma.

78' CHANCE! Cruzamento para a área, Fonte consegue subir e testar com força para o gol, mas em cima do goleiro Fabianski.

76' João Mário recebe e toca forte para Ronaldo, que não alcança.

75' Renato Sanches tocou para Cristiano Ronaldo, que rolou para João Mário, que dominou errado.

72' SUBSTITUIÇÃO DE PORTUGAL! Sai: Adrien Silva. Entra: João Moutinho.

71' Polônia parte ao ataque.

70' CARTÃO AMARELO PARA ADRIEN SILVA!

69' Cruzamento na segunda trave, toque de cabeça de Portugal e Fabianski fica com ela.

68' CHANCE! Boa jogada trabalhada da Polônia, cruzamento para a área e Milik se antecipou a Pepe para conseguir o chute para o gol, obrigando Patrício a defender.

67' Toque para trás dentro da área portuguesa, mas passa por todo mundo.

66' Lewandowski faz jogada pela direita, mas marcação chuta desviado no atacante para lateral.

65' CARTÃO AMARELO PARA GLIK!

64' Polônia consegue trocar bons passes agora.

63' CHANCE! Cédric arremata com força de fora da área, mas manda pra fora.

62' Krychowiak consegue boa arrancada da intermediária, mas perde a bola.

61' Cruzamento para o meio, Nani disputou, mas zaga conseguiu tirar.

60' Partida mantém o seu equilíbrio até o momento.

59' FUROU! Nani consegue bom cruzamento para Ronaldo que fura na hora do chute. Na sequência, Adrien Silva arrisca chute, porém explode na marcação;

57' Grosicki tenta jogada individual pela esquerda, mas Cédric desarma.

56' Kuba recebe pela direita, tenta dois cruzamentos seguidos que são bloqueados.

55' Boa bola para Cristiano Ronaldo pela esquerda, finalizou, porém a bola foi na rede pelo lado de fora.

53' Agora é a vez da Polônia trocar passes no campo de defesa.

52' Novo levantamento ruim para a área, dessa vez de Renato Sanches, e o goleiro fica com ela.

51' Tentativa de lançamento para Ronaldo, mas a zaga tira.

50' Cruzamento para Cristiano Ronaldo, mas Fabianski se antecipa e fica com ela.

49' Eliseu sofre falta pela esquerda.

48' Piszczek tenta cruzamento pela direita, Lewandowski consegue a cabeçada, mas Patrício faz a defesa.

47' Polônia tenta investida pela direita, mas passe sai errado.

46' Equipes retornam sem mudanças.

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes vão retornando para o segundo tempo.

Polônia começou com tudo, marcando gol logo no começo do jogo e conseguindo criar outras duas boas chances de gol. Depois, Portugal conseguiu tomar as rédeas da partida, conseguiu criar oportunidades até marcar o gol com Renato Sanches. Em seguida, os poloneses passaram a ter maior controle do jogo.

45+1' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO!

MAIS UM MINUTO DE ACRÉSCIMO!

44' Polônia troca passes no campo de defesa.

43' Dessa vez Nani conseguiu arriscar, de longe, mas bola vai fraca para goleiro defender.

42' Nani tenta dominar na área, ameaça chutar, mas perde tempo da bola.

41' CARTÃO AMARELO PARA JEDRZEJCZYK!

40' Cristiano Ronaldo faz jogada de efeita pela esquerda.

39' Eliseu arrisca chute da esquerda e de longe, a bola desvia e sai em escanteio.

38' Cruzamento para a área não dá em nada.

37' Falta na direita para a Polônia.

36' Polônia tem sequência de jogadas depois de Grosicki cruzando, Patrício espalma meio esquisito, depois Kuba aparece cruzando, mas a zaga tira.

35' Polônia insiste com bola no ataque.

34' Agora a Polônia tenta ter mais a bola para trabalhar.

33' O gol conseguiu alertar a festa da torcida de Portugal, minoria hoje.

32' Se os mais velhos não conseguem, deixem que Renato Sanches resolve! O meia tabelou com Nani, ajeitou para a perna esquerda e arrematou com força da entrada da área para empatar tudo.

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL DE PORTUGAL!!! RENATO SANCHES É O NOME DA FERA!

31' Cruzamento de Cédric a zaga tira.

30' Depois do gol, a Polônia se fecha bem na sua defesa.

29' Cristiano Ronaldo cai na área depois de disputa de espaço, e pede pênalti, mas juiz não marca.

28' Portugal retoma a posse da bola.

27' CHANCE! Cristiano Ronaldo recebe de Nani, limpa a marcação e chuta rasteiro, mas Fabianski fica com ela.

26' Portugal não consegue entrar na zaga da Polônia de maneira que consiga fazer algo.

25' Portugueses procuram tocar a bola para chegar mais próximo à meta.

24' Renato Sanches arremata de fora, mas a zaga estava na frente para bloquear.

23' Impedimento marcado do ataque polonês.

22' CHANCE! Outra vez Portugal saiu errado, Grosicki aproveitou, apareceu pela esquerda e cruzou pro meio da área, mas a zaga tira.

21' Milik recebeu pelo meio, avançou, conseguiu chutar para o gol, porém a zaga se joga na frente para desviar a escanteio.

20' Equipe polonesa continua com a bola.

19' Polônia chega em contra-ataque rápido, mas não bem executado. Portugal afasta.

18' Grosicki aparece pela esquerda e chute com a perna canhota, porém manda muito por cima do gol. Talvez quis cruzar, difícil dizer.

17' CHANCE! Lewandowski recebe bola na área depois de conseguir se antecipar à marcação, dribla novo marcador e arrisca o chute, porém Patrício faz a defesa.

16' Cristiano Ronaldo cobra em cima da barreira.

15' Falta frontal para Portugal cobrar.

14' Milik arrisca chute de longe, mas bola passa à esquerda de Rui Patrício.

13' Portugal mostra organização depois de ter sofrido o gol no início da partida. Toma as rédes do jogo, tentando chegar mais vezes no ataque. Laterais, no caso, participam da partida.

12' Em investida pela esquerda, Eliseu consegue o cruzamento depois de bonito corte, mas a bola explode na marcação para escanteio.

11' Em jogada rápida dos portugueses, a bola chega para Cédric que tenta rolar para Ronaldo, porém a marcação intercepta para escanteio.

10' Levantamento para a área e Fabianski fica com ela.

9' Cruzamento para a área e Ronaldo chega chutando de novo, bloqueado pela marcação. Na sobra, Nani faz o mesmo com o mesmo fim.

8' Cristiano Ronaldo arrisca chute de fora da área, mas explode na marcação.

7' Os poloneses retomam a bola e buscam chegar ao ataque, até que erram o passe.

6' Polônia tenta investida pela esquerda, mas Pepe consegue desarmar.

5' Agora a Polônia troca passes no campo de defesa.

3' Portugal agora tenta investida pela direita com William Carvalho que cruza para a área, mas é bloqueado.

2' Depois de falha de Cédric, a Polônia aproveita pela esquerda, avança, cruza para a área e Lewandowski consegue chutar ao gol para abrir o placar.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DA POLÔNIA!!! ROBERT LEWANDOWSKI É O NOME DA FERA!!!

1' Tentativa de passe em bola longa pela esquerda e Cédric chegou na cobertura para tirar.

0' ROLA A BOLA EM MARSEILLE! A Polônia dá a saída.

Agora os hinos serão executados!

As seleções estão vindo para o gramado!

Portugal, por sua vez, apresenta o seguinte time: Rui Patricio; Cedric, Fonte, Pepe, Eliseu; W. Carvalho, Adrien, Joao Mario, Renato Sanches; Nani, Ronaldo.

Polônia vem a campo com: Fabianski; Piszczek, Glik, Pazdan, Jedrzejczyk; Blaszczykowski, Maczynski, Krychowiak, Grosicki; Milik, Lewandowski

Com poucos minutos faltando para o início do embate, as equipes anunciaram suas escalações.

Fazendo a melhor campanha em apenas três participações, ao chegar nas quartas de final, a Polônia tem mais um desafio pela frente nessa Eurocopa 2016. Nesta quinta-feira (30), no Vélodrome, em Marseille, o adversário da vez será Portugal, que soma quatro empates e ainda não foi derrotado, sendo uma das únicas seleções invictas no torneio, ao lado da própria adversária, de França e Islândia, que duelam, da Alemanha, rival da Itália, além das eliminadas Espanha e Irlanda do Norte.

Com duas vitórias e duas igualdades, as Águias Brancas eliminaram a Suíça nas oitavas e vem embaladas pelo bom momento que vivem. Na fase de grupos, venceram Ucrânia e Irlanda do Norte, ambas pelo placar mínimo, bem como um empate sem gols diante da Alemanha, o que as fez terminar na segunda colocação, sem ter a defesa vazada.

A esquadra lusa, capitaneada pelo craque e ídolo Cristiano Ronaldo, soma incríveis quatro empates nas partidas já disputados e usa como motivação os resultados concluídos com sucesso. Na etapa anterior, a vítima foi a Croácia, com gol marcado por Quaresma já na reta final da prorrogação, assim como as igualdades arrancadas ante Islândia, Áustria e Hungria.

O trio de arbitragem do terceiro confronto - só na Eurocopa - entre as equipes é todo de alemães membros do quadro da Fifa. No comando do apito, Felix Byrch, que já apitou 12 duelos no histórico do torneio. Os conterrâneos Mark Borsch e Stefan Lupp serão os auxiliares, com o sérvio Milorad Maži? sendo o quarto árbitro.

Sem contar com desfalques ou suspensões, a Polônia aposta na boa fase para seguir vivo em busca da campanha histórica na Eurocopa. A seleção alvirrubra, entretanto, tem seis jogadores pendurados para as semifinais, caso avancem, sendo cinco titulares. São eles: Grosicki, M?czy?ski, Piszczek, Pazdan e J?drzejczyk, cotados para iniciar entre os 11, enquanto o reserva Peszko deve seguir como opção.

Em compensação, Kapustka volta após ser a única baixa nas oitavas, contra a Suíça, por ter recebido o terceiro amarelo. Ídolo e artilheiro das Águias Brancas em atividade, Robert Lewandowski, esperança de gols na competição, passou em branco nos quatro jogos já disputados e, por isso, vem deixando a desejar.

Mesmo que o centroavante ainda não tenha sido decisivo no torneio, o técnico Adam Nawalka demonstra otimismo com a boa campanha da sua seleção. Para o treinador do time polonês, o desempenho até o momento não é nenhuma surpresa pela capacidade do grupo, já que busca seguir mantendo o alto nível.

"Penso que já mostramos que somos capazes e vamos esperar para ver até onde conseguimos chegar, pois nós temos consciência das nossas capacidades e sabemos que poderemos seguir em frente. Os resultados que estamos fazendo no torneio não são nenhuma surpresa, já que nós progredimos positivamente e estávamos à espera de conseguir mostrar nosso valor no mais alto nível", declarou o comandante.

Apesar de ainda não terem perdido nenhuma partida na Euro 2016, os lusos têm dúvidas para o duelo do tudo ou nada contra a Polônia. Por não ter ausências com lesões ou suspensões, as interrogações dos portugueses ficam por conta dos atletas pendurados com dois cartões amarelos, o que pode mudar o estilo de jogar.

O zagueiro Pepe, apesar de estar no alerta, deve ser o único a seguir entre os 11. Já o meia Quaresma, que marcou o gol da classificação às quartas, e o volante William Carvalho devem perder espaço, já que o treinador sinaliza mudanças no setor. Há a possibilidade de Rafa, do Braga, ganhar a vaga de Adrien e dar maior liberdade ofensiva pelo meio.

Por isso, Renato Sanches e Danilo disputam por um lugar na cabeça de área, enquanto que Eliseu deve ganhar para Raphaël Guerreiro na lateral-esquerda. Indefinições à parte, o treinador Fernando Santos reconhece as dificuldades do confronto e exalta a força tática do time adversário.

"Vai ser um jogo equilibrado, ainda que eu ache que a Polônia não seja parecida com nenhuma equipe que enfrentamos até agora. Valorizam muito a tática, passando da defesa para o ataque muito rapidamente e percebemos que tem muito trabalho por trás disso. Quando tivermos a bola, vamos ter de tentar ganhar vantagem, explorando os seus pontos fracos", afirmou o técnico.

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Fique agora com mais uma transmissão em tempo real, agora entre Polônia x Portugal, pelas quartas de final da Eurocopa 2016. Acompanhe conosco!