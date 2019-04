Ex-Girona, zagueiro Lejeune assina com Eibar por quatro temporadas

O mercado de transferências europeu segue movimentado. Na Espanha não é diferente. Agora foi a vez do Eibar anunciar mais um reforço para a próxima temporada, a ser iniciada no próximo mês de agosto. O zagueiro central francês Florian Lejeune foi incorporado ao elenco basco e, após ser aprovado nos exames médicos, assinou vínculo contratual por quatro anos, até a metade de 2020.

O jogador pertence ao Manchester City desde o ano passado, mas, em nenhum momento, defendeu a equipe inglesa. Foi emprestado ao Girona, que disputa a segunda divisão espanhola, e foi um dos pilares do setor defensivo do clube catalão. O Girona quase obteve sucesso e por muito pouco não conseguiu o acesso inédito à elite do futebol espanhol. O time foi derrotado na decisão dos playoffs para o Osasuna.

Lejeune iniciou sua carreira no futebol nas categorias de base do Villarreal e passou dois anos no Girona, com uma rápida passagem na liga francesa pelo Istres e Brest. Com 25 anos de idade, o zagueiro vai ter a oportunidade de disputar a primeira divisão espanhola após bater na trave duas vezes e ficar no quase com os catalães. Nas duas últimas temporadas, marcou oito gols em 81 partidas. No Submarino Amarelo, Lejeune disputou duas partidas na Liga, mas agora tem a chance de se firmar no clube basco.

Apontado como candidato sério ao rebaixamento na atual temporada, o Eibar obteve tranquilidade em todo o Campeonato Espanhol e terminou a competição nacional no 14º lugar, com 43 pontos. Na próxima temporada, além de disputar a Liga, o time de Ipurúa vai participar da Copa do Rei.