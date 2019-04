Getafe empresta Pedro León ao Eibar para disputa da Liga na próxima temporada

Mesmo demonstrando publicamente o desejo de permanecer para a disputa da Liga Adelante, Pedro León não seguirá no Getafe para a próxima temporada. Ainda sem anúncio oficial, a referência azulone será emprestado ao Eibar, que garantiu sua permanência na elite espanhola e segue se reforçando para surpreender ainda mais à partir de agosto.

Certamente o Getafe perde muito em qualidade no setor de meio de campo, mas perde ainda mais quando levamos em conta a importância de León para toda uma torcida. Capitão, ídolo e a esperança de uma permanência que não se concretizou na última temporada. Foram quase sete anos vestindo o manto azulone, tirando a curta passagem pelo Real Madrid na temporada 2010/11. Foram 187 partidas contando partidas pela Liga BBVA e pela Copa do Rei. León ainda balançou as redes em 35 oportunidades neste período.

Mais reforços chegando em Eibar

Além da contratação de Pedro León, que deve ser anunciada nos próximos dias, o Eibar já oficializou alguns nomes que estarão à disposição do técnico José Luís Mendilibar.

Do recém promovido Leganés chegou o ponta direita Ruben Peña. Na última temporada da Adelante Peña marcou oito tentos em 30 partidas disputadas; também da segunda divisão espanhola chegaram Calavera e Rivera, ambos ficaram livres no mercado após o término de contrato com Nàstic e Oviedo respectivamente; para a zaga, talvez o maior problema na última temporada da equipe armera chega Lejeune. O zagueiro que pertence ao Manchester City estava há duas temporadas no Girona, também da segunda divisão; após empréstimos, Pere Milla e Elgezabal voltam a equipe principal do Eibar

Se muitos estão chegando, destaque na boa campanha da última temporada já foi até anunciado em seu novo clube.

O Málaga anunciou há algumas semanas atrás o seu primeiro reforço para a temporada, e se trata de Keko, em uma negociação envolvendo aproximadamente €4 milhões. O atacante atuou por apenas uma temporada no Eibar, onde balançou as redes em três oportunidades em 32 partidas disputadas.