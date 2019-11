Camisa 10 do Independiente Del Valle, Junior Sornoza é um dos destaques da Libertadores

Nesta quarta-feira (6), as semifinais da Copa Libertadores da América darão início, após período de espera. Nesta fase, sobraram apenas quatro times em busca da conqsuita da América. Dentre eles, o Independiente Del Valle, time equatoriano, que está fazendo sua melhor campanha na competição.

Os equatorianos têm a difícil missão de bater o super-campeão Boca Juniors - um dos maiores campeões do torneio. Mas, nada que assuste o desbravador time do camisa 10 Junior Sornoza, o craque da equipe e candidato a artilheiro da competição. Com seis gols, ele briga pela artilharia da Libertadores.

Nas oitavas de finais, o Independiente teve outro gigante argentino pela frente: o River Plate. No Equador, os equatorianos contaram com os dois craques: Angulo e Sornoza para balançarem as redes duas vezes e praticamente liquidar com a eliminatória. No Monumental de Nuñez, na Argentina, os comandados de Pablo Repetto seguraram a pressão argentina, classificando-se às quartas.

Junior Sornoza é candidato a artilheiro da Libertadores, com seis gols (Foto: Getty Images)

Junior Sornoza. 22 anos, equatoriano. O camisa 10 é uma das gratas surpresas na competição. Na fase de mata-mata, o meia foi decisivo diante de River e Pumas. Frente aos mexicanos, o Del Valle se via numa condição difícil da partida, onde o resultado de 2 a 0 conquistado pelo time da casa eliminava diretamente os equatorianos da competição. Entretanto, com um gol do Sornoza, a decisão foi para os pênaltis, na qual os equatorianos levaram a melhor.

O meia tem seis gols na competição e briga pela artilharia, ao lado de Marco Rubén, do Rosário Central; Calleri, do São Paulo e Ismael Sosa, do Pumas. Dentre os listados, apenas o atacante são paulino ainda está na competição. Ou seja, Sornoza é um dos sérios candidatos a 'chuteira de ouro' da Libertadores.

Diante do Atlético-MG, ainda na fase de grupos, Junior Sornoza fez sua melhor apresentação na competição. Com dois gols, o meia foi importantíssimo para a vitória do Independiente sobre o Galo, por 3 a 2, no Equador - derrubando a invencibilidade dos brasileiros.

Objetivo, rápido e preciso. Sornoza leva o estilo do camisa 10 moderno. Além das qualidades de um criador, ele também sabe agir com intensidade dentro do campo. Bom finalizador, ele é o craque do Independiente Del Valle e as esperanças dos torcedores para uma possível final inédita.

Para fazer história na Libertadores e vencer a competição de forma inédita, o Independiente terá de passar pelo Boca Juniors, nas semifinais. Na quinta-feira (7), os equatorianos recebem os argentinos, na partida de ida. A volta será no dia 14, em La Bombonera, para decidir quem irá à final da Copa, para enfrentar São Paulo ou Atlético Nacional.

- Abaixo, os melhores momentos de Independiente Del Valle x Atlético-MG, pela 5° rodada do Grupo 5 da Libertadores. Junior Sornoza marcou dois gols e ajudou os equatorianos a derrubarem a inveicibildaide do Galo na competição, por 3 a 2.