Ex-Tottenham, meia marroquino Adel Taarabt está próximo de acerto com o 1860 München

O meio campista Adel Taarabt, atualmente no Benfica, está perto de tornar-se reforço do TSV 1860 München. De acordo com o jornal alemão TZ, o atleta marroquinho se apresentou nesta quinta-feira (7) e está com a delegação do clube alemão na Áustria, onde a equipe passará um período da pré-temporada.

Apesar do atleta de 27 anos já integrar o elenco na preparação para a temporada 2016/17, a transferência de Taarabt ainda não foi confirmada. “A tinta ainda não está seca. Enquanto o contrato não estiver assinado o Adel não será anunciado ou apresentado”, afirmou Lil Zervher, assessor de imprensa do TSV 1860 München.

Observadores da imprensa alemã avaliam a contratação de Taarabt como positiva, já que o atleta é extremamente habilidoso, apesar do comportamento e ética no trabalho serem duvidosos. Além disso, financeiramente, o acordo que ainda não teve valores revelados, aparenta ser interessante para o clube alemão. Contudo, pela capacidade técnica que possui, certatemente Adel é um reforço excepcional para a disputa da 2. Bundesliga.

Marroquino ainda não foi apresentado oficialmente (Foto: Miguel Barreira/Record)

Conheça a trajetória de Adel Taarabt

Natural de Fez, no Marrocos, Adel Taarabt iniciou carreira profissional na temporada 2006/07, quando revelado pelo Lens, da França. Em janeiro de 2007 foi cedido por empréstimo ao Tottenham Hotspur, que no mesmo ano assinou de forma permanente com o marroquino. Em 2009 foi cedido por empréstimo ao também clube londrinho, Queens Park Rangers.

Na temporada 2010/11 foi comprado pelo Queens Park Rangers junto ao Tottenham por £ 4,5 milhões, cerca de R$ 19,4 milhões. O melhor momento da carreira do marroquino foi no QPR, onde marcou 34 gols em 164 jogos, além de ter contribuído na campanha que garantiu o acesso do clube à Premier League em 2011.

Na temporada 2013/14 Taarabt disputou a Premier League pelo também clube londrino, Fulham. Na temporada seguinte, 2014/15, Taarabt teve passagem discreta pelo Milan e consequentemente foi devolvido ao QPR no fim do acordo.

Taarabt chegou ao Benfica em junho de 2015, que não desembolsou nada pelo marroquino, pois no contrato com o QPR havia uma cláusula que permitia a saída do atleta a custo zero, caso o clube inglês fosse eventualmente rebaixado. Sem espaço na equipe principal do Benfica e atuando no time B, Taarabt está sendo novamente negociado.